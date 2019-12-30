/Поглед.инфо/ Създадохме такъв икономически фундамент, от който не е лесно да се отмести икономиката.



С. Крытый

Същността на феномена империализъм като надстройка над икономическата основа на капиталистическата социално-икономическа формация е теоретично обоснована и представена в популярното есе на В. И. Ленин, „Империализмът, като най-висшият етап на капитализма (PSS, ст. 27, с. 279). Характерна особеност на есето е, че:

- първо, се изследва началния период (етап) на новото явление и се анализира теоретичния завършек на етапа, принципът на управление на финансовия капитал, статистиката показва диалектиката на прехода на „развития капитализъм към империализъм“, основните характеристики, историческото място на монополите на етапа на: „монополите израствайки от свободната конкуренция, те не я елиминират, а съществуват над нея и до нея. " В своята цялост популярното есе е изследване на най-новата литература за капитализма, публикувана преди 1915 година.



- второ, на базата на изследването на началния етап е даден кратък - „империализмът е монополният етап на капитализма“ (стр. 386) и цялостна дефиниция на самия империализъм, която включва пет от основните му характеристики, присъщи на феномена от неговото създаване до смъртта: „Империализмът е капитализъм на този етап на развитие, когато монополът и финансовият капитал доминираха, износът на капитал придоби изключително значение, светът започна да разделя цялата територия на земята между най-големите капиталистически страни "(387.);



- трето, класиката разглежда особено внимателно раздела „Концентрация на производството и монопол“, определящ концентрацията на производството и капитала като обективен двигател за издигане нагоре по стълбата на социално-икономическото развитие в диалектическа връзка: развитието се разглежда не като прост процес на растеж, развитие се разглежда не просто като прост процес на ръст, а като развитие на прехода от незначителни и скрити промени към качествени промени под формата на скок. Концентрацията на производството и капитала достига дотам, че броят на промените рязко се превръща в качество, а новото качество, като нова икономическа основа, изисква нова надстройка.

/Рус.ез./

Итак, популярный очерк дает нам в руки: - определение начального этапа империализма и принцип ведения хозяйства финансовым капиталом; - понимание сущности диалектики явления империализма; - короткое и полное определения стадии империализма; - сущность финансового капитала ведущего хозяйство при империализме; - историческое место явления; - основные черты и особенности. Два направления понимания империализма в рабочем движении рассматривать не будем. Сегодня начальный этап носит название – этап свободного рынка (от названия принципа ведения хозяйства финансовым капиталом). Какой принцип ведения хозяйства финансовым капиталом будет следующим классик не определил, да и не мог определить - шла война, и теоретические исследования нового явления попросту не велись.

В 1917 году свершилась Великая Октябрьская социалистическая революция, и капиталистический мир был поражен кризисом системы ставшей хронической. Серьезным испытанием для империализма явился мировой экономический кризис 20-30 г.г. ХХ столетия (Большая депрессия) который поставил развитые капиталистические страны на грань хозяйственной катастрофы и от которой он был «спасен переводом экономики на принципы плановости. С тех пор свобода цен, - пишет доктор экономических наук, профессор Н. Сачко, стихия вольного рынка, которых уже более полувека нет в развитых капиталистических государствах, послужили исходными толчками для мирного экономического развала многих стран – от Аргентины до «банановых республик» Латинской Америки» («Кузбасс», 19июня 1993г.).

Таким образом, Большая депрессия вобрала в себя три составных в один кризис: кризис системы, кризис перепроизводства и кризис несоответствия уровня концентрации производства и капитала с ведением хозяйства на принципе свободного рынка финансовым капиталом. Принцип планирования рынка не устранил основного противоречия капитализма, но спас империализм, как экономическую систему от социального взрыва и ликвидации. Период назван этапом планирования рынка. Начало этапа стало началом крупного преобразования экономического базиса, которое повлекло за собой изменение всей громоздкой надстройки.

Второе преобразование базиса империализма связано с итогами второй мировой войны, которые требовали ответа на вызовы времени: создание мировой экономической системы социализма, падением влияния империализма на судьбы народов планеты и необходимость координации усилий «трех бастионов капитализма». Усилия развития экономики передовых кап стран нашли свое разрешение в использовании принципа планирования и управления экономики государством. «Главным рыночным механизмом управления экономикой развитых государств есть ценообразование. Каждая из них имеет единый механизм. Он охватывает все виды деятельности – сельское хозяйство, промышленность, банковскую систему и др. Эти правила обязательны для всех видов деятельности и форм собственности»- утверждает авторский коллектив в составе профессоров М.Друкованного, О. Ливинского, В.Федоренко, Е.Шилова («Сельские вести», «Беды – от невежества в экономике», 2007г.).

Таким образом, диалектика империализма, по своей сущности представляется, как последовательная смена принципа ведения хозяйства финансовым капиталом в их связи со ступенью концентрации производства и капитала находящегося в собственности государства. Экономическая значимость государства в той или иной стране определяется долей расходов в ВВП. Вот данные для некоторых стран "золотого миллиарда".

Этап свободного рынка глобализма глобализма глобализма Год 1913 1998 2000 2014 Франция 17,0 54,3 51,1 57,0 Германия 14,8 46,9 44,6 44,1 Италия 11,1 49,1 45,5 50,0 Великобритания 12,7 40,2 37,8 45,0 Япония 8,3 36,9 36,4 42,4 США 7,3 32,8 33,7 39,0

Следует также учесть, что доля расходов государства концентрируется в определенных отраслях народного хозяйства. Так, в Италии государство сконцентрировало свои капиталы в отраслях черной и электротехнической промышленности, судостроении. США - почта, железные дороги, электроэнергетика. Доля государства в подобных отраслях достигает 70 процентов. Оно может ограничивать импорт и стимулировать экспорт. Государство предоставляет и гарантирует займы, обеспечивает образование и здравоохранение. Выполнение этого крайне неполного перечня функций, сила и величина капитала объективно дают право государству планировать и управлять экономикой страны в интересах правящего класса.

Рассмотрим, какую долю расходов в создании ВВП внесло российское государство. По разным оценкам, она составляет от 44% (РАНХиГС) до 70% (ФАС РФ), но мы рассмотрим официальные данные, сведенные в таблицу.

Годы 2000 2010 2015 2016 2017 Доля гос. расходов в ВВП РФ, % 32,5 48,5 47,6 48,1 46,8

Источник: Российский статистический ежегодник за 2018г.

Из таблиц следует, что доли расходов государства в ВВП для РФ и стран Запада тождественны, но принципы ведения хозяйства различаются: финансовый капитал России ведет хозяйство,на принципе, в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014г. «О стратегическом планировании в Российской Федерации», но это принцип, планирования рынка, который страны «золотого миллиарда» использовали 40 – 50 лет назад.

Вывод: в России нет кризиса перепроизводства товаров, в РФ отсутствует кризис системы, но существует, наглядно продемонстрированный в цифрах, кризис между уровнем концентрации производства и принципом ведения хозяйства.

Годы 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Рост реального ВВП,% 4,5 5,0 3,7 1,8 0,7 - 2,5 0,3 1,5 1,7 1,5

Кто виноват и, что делать?

Виноват тот, кому выгодно, что бы шестая экономика планеты находилась в стагнации, а прирост ВВП оставался на уровне статистической погрешности. Для государственно -монополистического капитала стран Запада, реализующих глобализм, как диктатуру в отношении мирового социализма и способствующей сосредоточению усилий по завоеванию, удержанию и расширению мировых рынков вложения капталов, сырья и сбыта товаров, успехом является сам факт возможного перемещения РФ на обочину магистрального пути развития планеты. И только одно это не может не согревать душу адептам глобализма – этапу, скользящего из своей Голгофы в небытие.

Воспользовался же мозговой центр глобализма тем, что экономическим блоком правительства РФ управляют либералы, повесивших в красный угол доллар и исповедующих догму «рынок все сам расставит». Учителя русских либералов, живущих на берегах Потомака, Сены и Рейна со времен 1933г. отошли от рыночного догматизма, познав на своем горьком опыте, что если не они будут управлять стихией рынка, то найдутся другие тати с такими же загребущими руками и вместительными закромами. Обратим внимание, что рецессия поразила экономику РФ с принятием Федерального закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации», когда расходы государства в ВВП составляли 47процентов. Вся беда, именно беда, российских либералов в том, что их западные учителя в совершенстве владеют двумя «истинами»: одной для себя, другой для учеников и в этом, была и остается, вся сущность Запада в отношении к России, от Рюрика до Путина.

Выход экономики из рецессии возможен при эффективном переходе ведения хозяйства на принцип планирования и управления экономики государством. Империализм, был и есть особой стадией капитализма, как и все его этапы, и это то, главное, что следует иметь в виду сегодня.

То, что глобализм, как последний этап монополистической стадии капитализма, в силу естественно - исторического процесса оканчивает существование, на Западе поняли и приняли меры: сохранить механизм частного интереса под маской национального социализма, к примеру, шведский социализм, датский, польский социализмы и т.д. Шаг за шагом наработки шведских социал-демократов начали внедряться в практику стран «золотого миллиарда» Европы. Есть теория, есть накопленный опыт - в том числе и опыт СССР. Законы объективны, но «конкретный ход истории, интенсивность развития тех или иных тенденций, большая или малая цена, которую приходится платить народам за экономический и социальный прогресс, все неповторимые исторические зигзаги развития во многом определяются политикой ведущих политических деятелей» (Л.Е. Кертман, «Джозеф Чемберлен и сыновья», М, 1990г.).

Пятилетний период рецессии экономики РФ, без каких либо сдвигов после принятия мер экономического характера, сформировал вопрос, а что далее? Вопрос не праздный, тем более, что эффективная внешняя политика В.Путина находится в диссонансе с экономическими показателями России. Выступая 7июня, на пленарном заседании ПМЭФ -2019 В. Путин задался вопросом: «В чём же источники кризиса международных экономических отношений, что подрывает доверие между участниками мировой экономики?», и ответил: «Считаю, что главная причина в том, что модель глобализации, предложенная в конце ХХ века, всё меньше соответствует стремительно формирующейся новой экономической реальности».

Кстати на ПМЭФ – 2019, В.Путин предложил мировому сообществу совместно выработать новую, более справедливую модель развития. Единственный отклик на перестройку капитализма высказал лидер КНР Си Цзиньпин: «глобализация – это тенденция истории, которая продолжает своё развитие». Для Председателя Си «глобализация» работает на рост социальной защищенности населения и развития КНР, по «полной». КПК творчески использовала потенциал НЭПа: вывела экономику КНР на первое место в мире. В России такой путь рассматривался, но для русских либералов Запад был превыше всего. Не будет «золотой миллиард» реформировать «глобализацию» превращающей труд населения третьего мира в прибыль финансовой олигархии Запада.

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