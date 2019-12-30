/Поглед.инфо/ Създадохме такъв икономически фундамент, от който не е лесно да се отмести икономиката.
С. Крытый
Същността на феномена империализъм като надстройка над икономическата основа на капиталистическата социално-икономическа формация е теоретично обоснована и представена в популярното есе на В. И. Ленин, „Империализмът, като най-висшият етап на капитализма (PSS, ст. 27, с. 279). Характерна особеност на есето е, че:
- първо, се изследва началния период (етап) на новото явление и се анализира теоретичния завършек на етапа, принципът на управление на финансовия капитал, статистиката показва диалектиката на прехода на „развития капитализъм към империализъм“, основните характеристики, историческото място на монополите на етапа на: „монополите израствайки от свободната конкуренция, те не я елиминират, а съществуват над нея и до нея. " В своята цялост популярното есе е изследване на най-новата литература за капитализма, публикувана преди 1915 година.
- второ, на базата на изследването на началния етап е даден кратък - „империализмът е монополният етап на капитализма“ (стр. 386) и цялостна дефиниция на самия империализъм, която включва пет от основните му характеристики, присъщи на феномена от неговото създаване до смъртта: „Империализмът е капитализъм на този етап на развитие, когато монополът и финансовият капитал доминираха, износът на капитал придоби изключително значение, светът започна да разделя цялата територия на земята между най-големите капиталистически страни "(387.);
- трето, класиката разглежда особено внимателно раздела „Концентрация на производството и монопол“, определящ концентрацията на производството и капитала като обективен двигател за издигане нагоре по стълбата на социално-икономическото развитие в диалектическа връзка: развитието се разглежда не като прост процес на растеж, развитие се разглежда не просто като прост процес на ръст, а като развитие на прехода от незначителни и скрити промени към качествени промени под формата на скок. Концентрацията на производството и капитала достига дотам, че броят на промените рязко се превръща в качество, а новото качество, като нова икономическа основа, изисква нова надстройка.
/Рус.ез./
Итак, популярный очерк дает нам в руки: - определение начального этапа империализма и принцип ведения хозяйства финансовым капиталом; - понимание сущности диалектики явления империализма; - короткое и полное определения стадии империализма; - сущность финансового капитала ведущего хозяйство при империализме; - историческое место явления; - основные черты и особенности. Два направления понимания империализма в рабочем движении рассматривать не будем. Сегодня начальный этап носит название – этап свободного рынка (от названия принципа ведения хозяйства финансовым капиталом). Какой принцип ведения хозяйства финансовым капиталом будет следующим классик не определил, да и не мог определить - шла война, и теоретические исследования нового явления попросту не велись.
В 1917 году свершилась Великая Октябрьская социалистическая революция, и капиталистический мир был поражен кризисом системы ставшей хронической. Серьезным испытанием для империализма явился мировой экономический кризис 20-30 г.г. ХХ столетия (Большая депрессия) который поставил развитые капиталистические страны на грань хозяйственной катастрофы и от которой он был «спасен переводом экономики на принципы плановости. С тех пор свобода цен, - пишет доктор экономических наук, профессор Н. Сачко, стихия вольного рынка, которых уже более полувека нет в развитых капиталистических государствах, послужили исходными толчками для мирного экономического развала многих стран – от Аргентины до «банановых республик» Латинской Америки» («Кузбасс», 19июня 1993г.).
Таким образом, Большая депрессия вобрала в себя три составных в один кризис: кризис системы, кризис перепроизводства и кризис несоответствия уровня концентрации производства и капитала с ведением хозяйства на принципе свободного рынка финансовым капиталом. Принцип планирования рынка не устранил основного противоречия капитализма, но спас империализм, как экономическую систему от социального взрыва и ликвидации. Период назван этапом планирования рынка. Начало этапа стало началом крупного преобразования экономического базиса, которое повлекло за собой изменение всей громоздкой надстройки.
Второе преобразование базиса империализма связано с итогами второй мировой войны, которые требовали ответа на вызовы времени: создание мировой экономической системы социализма, падением влияния империализма на судьбы народов планеты и необходимость координации усилий «трех бастионов капитализма». Усилия развития экономики передовых кап стран нашли свое разрешение в использовании принципа планирования и управления экономики государством. «Главным рыночным механизмом управления экономикой развитых государств есть ценообразование. Каждая из них имеет единый механизм. Он охватывает все виды деятельности – сельское хозяйство, промышленность, банковскую систему и др. Эти правила обязательны для всех видов деятельности и форм собственности»- утверждает авторский коллектив в составе профессоров М.Друкованного, О. Ливинского, В.Федоренко, Е.Шилова («Сельские вести», «Беды – от невежества в экономике», 2007г.).
Таким образом, диалектика империализма, по своей сущности представляется, как последовательная смена принципа ведения хозяйства финансовым капиталом в их связи со ступенью концентрации производства и капитала находящегося в собственности государства. Экономическая значимость государства в той или иной стране определяется долей расходов в ВВП. Вот данные для некоторых стран "золотого миллиарда".
|
Этап
|
свободного рынка
|
глобализма
|
глобализма
|
глобализма
|
Год
|
1913
|
1998
|
2000
|
2014
|
Франция
|
17,0
|
54,3
|
51,1
|
57,0
|
Германия
|
14,8
|
46,9
|
44,6
|
44,1
|
Италия
|
11,1
|
49,1
|
45,5
|
50,0
|
Великобритания
|
12,7
|
40,2
|
37,8
|
45,0
|
Япония
|
8,3
|
36,9
|
36,4
|
42,4
|
США
|
7,3
|
32,8
|
33,7
|
39,0
Следует также учесть, что доля расходов государства концентрируется в определенных отраслях народного хозяйства. Так, в Италии государство сконцентрировало свои капиталы в отраслях черной и электротехнической промышленности, судостроении. США - почта, железные дороги, электроэнергетика. Доля государства в подобных отраслях достигает 70 процентов. Оно может ограничивать импорт и стимулировать экспорт. Государство предоставляет и гарантирует займы, обеспечивает образование и здравоохранение. Выполнение этого крайне неполного перечня функций, сила и величина капитала объективно дают право государству планировать и управлять экономикой страны в интересах правящего класса.
Рассмотрим, какую долю расходов в создании ВВП внесло российское государство. По разным оценкам, она составляет от 44% (РАНХиГС) до 70% (ФАС РФ), но мы рассмотрим официальные данные, сведенные в таблицу.
|
Годы
|
2000
|
2010
|
2015
|
2016
|
2017
|
Доля гос. расходов в ВВП РФ, %
|
32,5
|
48,5
|
47,6
|
48,1
|
46,8
Источник: Российский статистический ежегодник за 2018г.
Из таблиц следует, что доли расходов государства в ВВП для РФ и стран Запада тождественны, но принципы ведения хозяйства различаются: финансовый капитал России ведет хозяйство,на принципе, в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014г. «О стратегическом планировании в Российской Федерации», но это принцип, планирования рынка, который страны «золотого миллиарда» использовали 40 – 50 лет назад.
Вывод: в России нет кризиса перепроизводства товаров, в РФ отсутствует кризис системы, но существует, наглядно продемонстрированный в цифрах, кризис между уровнем концентрации производства и принципом ведения хозяйства.
|
Годы
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
Рост
реального
ВВП,%
|
4,5
|
5,0
|
3,7
|
1,8
|
0,7
|
- 2,5
|
0,3
|
1,5
|
1,7
|
1,5
Кто виноват и, что делать?
Виноват тот, кому выгодно, что бы шестая экономика планеты находилась в стагнации, а прирост ВВП оставался на уровне статистической погрешности. Для государственно -монополистического капитала стран Запада, реализующих глобализм, как диктатуру в отношении мирового социализма и способствующей сосредоточению усилий по завоеванию, удержанию и расширению мировых рынков вложения капталов, сырья и сбыта товаров, успехом является сам факт возможного перемещения РФ на обочину магистрального пути развития планеты. И только одно это не может не согревать душу адептам глобализма – этапу, скользящего из своей Голгофы в небытие.
Воспользовался же мозговой центр глобализма тем, что экономическим блоком правительства РФ управляют либералы, повесивших в красный угол доллар и исповедующих догму «рынок все сам расставит». Учителя русских либералов, живущих на берегах Потомака, Сены и Рейна со времен 1933г. отошли от рыночного догматизма, познав на своем горьком опыте, что если не они будут управлять стихией рынка, то найдутся другие тати с такими же загребущими руками и вместительными закромами. Обратим внимание, что рецессия поразила экономику РФ с принятием Федерального закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации», когда расходы государства в ВВП составляли 47процентов. Вся беда, именно беда, российских либералов в том, что их западные учителя в совершенстве владеют двумя «истинами»: одной для себя, другой для учеников и в этом, была и остается, вся сущность Запада в отношении к России, от Рюрика до Путина.
Выход экономики из рецессии возможен при эффективном переходе ведения хозяйства на принцип планирования и управления экономики государством. Империализм, был и есть особой стадией капитализма, как и все его этапы, и это то, главное, что следует иметь в виду сегодня.
То, что глобализм, как последний этап монополистической стадии капитализма, в силу естественно - исторического процесса оканчивает существование, на Западе поняли и приняли меры: сохранить механизм частного интереса под маской национального социализма, к примеру, шведский социализм, датский, польский социализмы и т.д. Шаг за шагом наработки шведских социал-демократов начали внедряться в практику стран «золотого миллиарда» Европы. Есть теория, есть накопленный опыт - в том числе и опыт СССР. Законы объективны, но «конкретный ход истории, интенсивность развития тех или иных тенденций, большая или малая цена, которую приходится платить народам за экономический и социальный прогресс, все неповторимые исторические зигзаги развития во многом определяются политикой ведущих политических деятелей» (Л.Е. Кертман, «Джозеф Чемберлен и сыновья», М, 1990г.).
Пятилетний период рецессии экономики РФ, без каких либо сдвигов после принятия мер экономического характера, сформировал вопрос, а что далее? Вопрос не праздный, тем более, что эффективная внешняя политика В.Путина находится в диссонансе с экономическими показателями России. Выступая 7июня, на пленарном заседании ПМЭФ -2019 В. Путин задался вопросом: «В чём же источники кризиса международных экономических отношений, что подрывает доверие между участниками мировой экономики?», и ответил: «Считаю, что главная причина в том, что модель глобализации, предложенная в конце ХХ века, всё меньше соответствует стремительно формирующейся новой экономической реальности».
Кстати на ПМЭФ – 2019, В.Путин предложил мировому сообществу совместно выработать новую, более справедливую модель развития. Единственный отклик на перестройку капитализма высказал лидер КНР Си Цзиньпин: «глобализация – это тенденция истории, которая продолжает своё развитие». Для Председателя Си «глобализация» работает на рост социальной защищенности населения и развития КНР, по «полной». КПК творчески использовала потенциал НЭПа: вывела экономику КНР на первое место в мире. В России такой путь рассматривался, но для русских либералов Запад был превыше всего. Не будет «золотой миллиард» реформировать «глобализацию» превращающей труд населения третьего мира в прибыль финансовой олигархии Запада.
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