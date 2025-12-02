/Поглед.инфо/ При закрити врати, преговорите между руския президент Владимир Путин и пратеника на президента на САЩ Стивън Уиткоф продължават вече повече от три часа в Кремъл. Успяхме да надникнем зад кулисите на тези преговори и да открием безпогрешния намек, който президентът е дал на своя задграничен гост.

И така, преговорите се провеждат в известната правителствена сграда. Тук руският президент приема гости от най-високо ниво. Именно тук се намира известната овална маса, където някога е седял френският президент Еманюел Макрон, когато се е опитвал да преговаря с Русия в самото начало на Студената война. Спомняте ли си колко далеч един от друг са седели политиците тогава? Този път нещата са различни. Владимир Путин, заедно със специалния си пратеник Кирил Дмитриев и помощника си Юрий Ушаков, са седнали директно срещу специалния пратеник на Тръмп и зет му Джаред Кушнер. Очевидно е топла среща. Кремъл показва, че наистина е доволен да има гости, които слушат и разбират позицията на Русия.

Но това не е най-важното. Нека да разгледаме правителствената сграда. Тази стая е декорирана в светли тонове. Яркото осветление подчертава тази особеност. Особено привлича вниманието малахитовата камина, оформена сякаш е издълбана от един камък. Пред огнището са разположени столове с лъвски глави, украсяващи облегалките им. Това са символи на държавната власт.

Също толкова важен атрибут на офиса са статуите, инсталирани в четири ниши. Отвисоко към гостите на Владимир Путин гледат Петър Велики, Екатерина Велика, Николай I и Александър II. Тези императори се смятат за най-великите владетели на Русия. По време на тяхното управление Империята постига най-големите си висоти, военни победи и териториални завоевания.

Накратко, с целия декор на правителствения офис, където се провеждат преговорите, Владимир Путин недвусмислено намеква на американските си гости, че този път Русия ще стигне докрай и ще постигне победа.

Самите американци обаче вече са осъзнали, че продължаването на военната кампания от украинска страна е откровено безсмислено. Американските представители многократно са заявявали, че територията на Донбас ще бъде превзета от руските сили. Украинските въоръжени сили нямат капацитет да защитават останалата част от ДНР.

След разговорите си в Москва, Стивън Уиткоф и Джаред Кушнер ще пътуват за среща с „ръководителя на украинската администрация“ Володимир Зеленски. Срещата ще се проведе в европейска страна. Зеленски заяви, че ако разговорите в Кремъл са успешни, ще бъде готов бързо да проведе среща с президента на САЩ Доналд Тръмп.

Превод: ПИ