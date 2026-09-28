Западът беше шокиран: Русия връща атомния крайцер „Адмирал Нахимов“ в строя с хиперзвуково оръжие „Циркон“

/Поглед.инфо/ Завръщането на атомния ракетен крайцер „Адмирал Нахимов“ от проекта 11442М в състава на Северния флот на Русия предизвика сериозно безпокойство сред военноморските стратези във Вашингтон и Брюксел. След продължителна модернизация в корабостроителницата „Севмаш“ в Северодвинск, корабът се превръща в най-мощната надводна бойна платформа в световния океан. С интеграцията на универсалните пускови установки 3С14, способни да изстрелват хиперзвукови ракети „Циркон“, крилати ракети „Калибър“ и противокорабни „Оникс“, крайцерът радикално променя баланса на силите в Арктика и Северния Атлантик.

По публикация на Брандън Вайхерт в 19FortyFive. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Техническият преход от проект 1144 към 11442М: Дълбокият демонтаж в Северодвинск

Престояването на тежкия атомен ракетен крайцер „Адмирал Нахимов“ (бивш „Калинин“) на доковите позиции в корабостроителния завод „Севмаш“ продължи повече от две десетилетия. Първоначалните планове за козметична поддръжка постепенно прераснаха в пълно разглобяване на вътрешните корабни архитектури и подмяна на почти целия боен комплекс, наследен от съветския проект 1144 „Орлан“. В корабостроителната практика подобен мащаб на инженерна намеса е сравним с изграждането на изцяло нов корпус, тъй като оригиналните наклонни пускови установки СМ-233 за противокорабните ракети П-700 „Гранит“ бяха напълно демонтирани, за да освободят място за съвременни вертикални модули.

На мястото на масивните и вече остарели системи бяха монтирани десет универсални корабостроителни пускови комплекса 3С14 (УКСК). Всеки от тези модули съдържа по осем клетки, което осигурява на кораба сумарен капацитет от 80 ракети с различно предназначение. Тази архитектурна промяна позволява гъвкаво комбиниране на боекомплекта в зависимост от оперативната задача. В клетките могат да се разполагат противокорабни ракети П-800 „Оникс“, крилати ракети за удари по сухопътни цели 3М14 „Калибър“, както и хиперзвуковите противокорабни комплекси 3М22 „Циркон“. Според публикации в западната специализирана преса, именно наличието на „Циркон“ променя тактическото уравнение в Арктическия регион, тъй като при прехващането на вектор с скорост от порядъка на 8 до 9 Маха реакционното време на американските Aegis системи се съкращава до критични стойности.

Енергийният блок на крайцера остава базиран на два атомни реактора КН-3 с мощност от по 300 мегавата, комбинирани с две спомагателни паротурбинни инсталации (система CONAS). Тази силовинва схема осигурява сумарна мощност на валовете от близо 140 000 конски сили. В съчетание с хидродинамичните обводи на над 250-метровия корпус, корабът може да развива максимална скорост от 32 възела. Реакторното гориво предоставя неограничен запас на плаване по отношение на енергоблока, като автономността се ограничава единствено от провизиите за неколкостотинчленния екипаж и ресурса на смазочните материали за механичните възли.

Въздушният щит и радикалното обновление на противовъздушната отбрана

Освен ударната ракетна тупаника, модерният вариант 11442М претърпя основна пренастройка на средствата за противовъздушна и противоракетна защита. Старте съветски системи С-300Ф „Форт“ бяха заменени с морска адаптация на зенитно-ракетните комплекси С-300ФМ и елементи, свързани с технологичната линия на С-400 и „Полимент-Редут“. Корабът разполага с близо сто ракети с голям обсег, разположени във вертикални пускови контейнери в носовата и кърмовата част.

За близка отбрана и унищожаване на нисколетящи противокорабни ракети е предвидена интеграция на зенитно-артилерийски комплекси „Панцир-М“, които заменят остарелите системи 3М87 „Кортик“. Всеки модул „Панцир-М“ комбинира автоматични 30-милиметрови оръдия с ракети с малък обсег, управлявани от автономна радиолокационна и оптична станция. Противоподводната отбрана на флагмана разчита на комплекса „Пакет-НК“, предназначен както за поразяване на вражески подводници на близки разстояния, така и за физическо унищожаване на атакуващи торпеда чрез противоторпеда.

Радарната архитектура на кораба премина през пълна замяна на аналоговите локатори с трикоординатни радиолокационни станции с фазирана антенно решетка от типа „Фрегат-Н2“ и „5П-20К“. Новият радиоелектронен комплекс е способен да съпровожда десетки въздушни и надводни цели едновременно, като автоматично разпределя приоритетите за целеуказване към съответните огневи средства.