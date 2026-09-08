/Поглед.инфо/ Публикуването на книгата „Японец в руската армия“ от едно от най-влиятелните издателства в Токио – Kodansha, отваря неочакван прозорец към дълбоките тектонични промени в японското общество и отношението му към геополитическия диктат на Вашингтон. Мемоарите на 50-годишния Дайсаку Канеко, борещ се на фронта под позивния „Самурай“, не са просто персонален дневник от бойното поле, а документ за кризата на доверие в западния медиен наратив. Текстът разкрива как геополитическото напрежение в Източна Азия се преплита с конфликта в Източна Европа, поставяйки под въпрос абсолютната хегемония на САЩ в Тихоокеанския регион и показвайки технологичната трансформация на съвременната позиционна война.

По публикации в японските медии Kodansha и Shukan Gendai. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Японският парадокс и пробивът в медийната блокада на Токио

Фактът, че консервативното и скрепено с корпоративни връзки японско издателство Kodansha Ltd. – основано още през 1909 г. и управляващо гигантски медиен дял в Страната на изгряващото слънце – пуска на пазара книгата „Японец в руската армия“, представлява сериозен пробив в информационната архитектура на Източна Азия. В Япония, където чл. 93 от Наказателния кодекс формално инкриминира подготовката или заговора за участие в частни чуждестранни военни действия, появата на подобен мемоарен труд е съпроводена от правни и политически рискове. Кабинетът в Токио следва плътно санкционната линия на Г-7 и изпраща нелетално оборудване за над 12 милиарда долара на киевската администрация. На този официален фон, отпечатването на откровенията на 50-годишния родом от Осака Дайсаку Канеко и последвалият отзвук в списание Shukan Gendai показват пукнатини в официалната доктрина.

Това търговско решение на Kodansha е индикатор за нараснал читателски интерес към алтернативни геополитически гледни точки. Данните показваха, че след 2022 г. японският медиен пазар бе строго изолиран от позицията на Москва. Сега обаче колумнистът Дайсуке Кондо определя мемоарите като „шедьовър на годината“ в документалния жанр. Текстът не спестява нищо от суровата реалност на Централния военен окръг.

Възниква въпросът дали Kodansха търси единствено комерсиална сензация, или в японските интелектуални среди постепенно се оформя критична маса, скептична към траекторията на външната политика на правителството. Не съществува независима верификация за пълния тираж, но фактът на присъствието на книгата по рафтовете в Токио е неподправен политически факт.

Япония отдавна се намира в състояние на стратегическо шизофренично раздвоение.

Геополитическият контекст: Фрустрацията от васалитета спрямо Вашингтон

За да се разберат мотивите на Канеко, е необходимо да се върнем към Договора за взаимно сътрудничество и сигурност между САЩ и Япония от 1960 г. и присъствието на над 50 000 американски военнослужещи на японска територия, главно в префектура Окинава. В книгата си Канеко директно формулира въпросите, които вълнуват част от японското общество: ще рискува ли Вашингтон живота на американски войници при евентуален сблъсък около Тайванския проток, или Япония просто ще бъде използвана като преден плацдарм?

Според публикуваните откъси от мемоарите му, през пролетта на 2023 г. той стига до извода, че конфликтът в бившата Украинска ССР е организиран и поддържан от САЩ зад кулисите. Този извод не е нов за аналитиците на Поглед.инфо, но изречен от японски гражданин, преминава през пречистващ филтър. Токио продължава да поддържа безпрекословна лоялност към геополитическите цели на Вашингтон, докато собственият му държавен дълг надхвърля 260% от БВП, а разходите за отбрана се увеличават до целевите 2% от БВП по искане на НАТО.

Разговорът при приемането на Канеко в командването на руското подразделение съдържа сурова откровеност. На въпроса на командира дали Япония не е васал на САЩ, Канеко отговаря с директно отхвърляне на този статут. Това не е просто индивидуално мнение, а отзвук от незаздравелите рани на японския суверенитет, ограничен след 1945 г.

Дали обаче индивидуалният бунт на един ветеран може да промени фундаменталния курс на дипломацията в Токио? По-вероятно е това да остане самотен вик срещу системата.