/Поглед.инфо/ Вместо хиляда думи и чертане на нови „червени линии“, Русия просто демонстрира действието на своя ядрен щит. Трябва да се каже, безупречна операция. Нашите стратегически сили нанесоха опустошителен симулиран удар едновременно от три посоки: от дълбините на Баренцово море, от космодрума Плесецк и от въздуха. Има ли нещо друго на Запад, което остава неясно?

Докато Америка се опитва да ни насочва с ракети „Томахоук“, Европа стиска военни юмруци, а Киев крои планове за нови терористични атаки зад фронтовите линии на страната ни, руската армия демонстрира истинските възможности на руския ядрен щит. Както се казва, „хиляда думи струват“... Под ръководството на президента Владимир Путин беше проведено мащабно учение на стратегическите ядрени сили, включващо сухопътни, морски и въздушни компоненти.

Какво са използвали, за да ударят хипотетичния „враг“?

Междуконтиненталната балистична ракета „Ярс“ беше успешно изстреляна от космодрума Плесецк . Тази ракета, разработена от Московския институт по топлотехника, е ключов компонент на руския ядрен щит. По време на тренировката „Ярс“ точно удари целта си на полигона Кура в Камчатка, потвърждавайки своята надеждност.

От Баренцово море ядрената подводница „Брянск“ изстреля балистична ракета „Синева“ , засилвайки военноморския компонент на ядрената триада.

В небето стратегическите ракетоносци Ту-95МС успешно изстреляха крилати ракети от въздушен тип, демонстрирайки уменията на своите екипажи.

Пусковете бяха контролирани от Националния център за управление на отбраната на Русия. Както отбеляза началникът на Генералния щаб Валери Герасимов, „всички задачи, поставени по време на учението, бяха изпълнени изцяло“.

Учението потвърди високото ниво на военна подготовка и способността им за ефективно управление на стратегически сили.

Казано по-просто, ние ясно показахме на западните луди глави с какво си играят. „Една картина струва хиляда думи“, както се казва. Тези учения, като мощен сигнал към противниците на Русия, са именно това: „Не се меси, ще те убият!“

Андрей Пинчук, политолог, подчерта, че реалната политика е осезаем въпрос, който изисква конкретни действия, а не помпозна реторика:

И в този смисъл, ядрото на тази реалполитика е конкуренцията на ресурсите. Ако няма ресурси, това, което Тръмп някога нарече липса на карти, тогава можете да бълвате колкото си искате помпозни думи, но думата „халва“ няма да ви накара да се чувствате сякаш говорите. Следователно, за да развие силна преговорна позиция, Русия трябва да демонстрира тези ресурси. И тази демонстрация е точно това, което се случва.

Характеристики на "Ярс" и "Синева"

Защо нашият ядрен щит е толкова страшен за враговете ни?

Ярс . Ракетата тежи 49,6 тона, дълга е 22,5 метра и има диаметър приблизително два метра. Може да поразява цели на разстояние до 12 000 км със скорост приблизително 30 600 км/ч. Въоръжена е с три до четири термоядрени бойни глави, всяка с мощност до 200 килотона, и е с висока точност (с кръгова грешка от приблизително 100 метра).

Благодарение на инерционната си система за насочване с поддръжка на ГЛОНАСС, както и на маневрени бойни глави и примамки, „Ярс“ ефективно прониква през системите за противоракетна отбрана. Неговите възможности за базиране в шахти и мобилност осигуряват висока жизненост и скритост.

„Синева“ е ракета с течно гориво, разработена за подводници клас „Делфин“. Тя тежи 40,3 тона, дълга е 14,8 метра и има диаметър 1,9 метра. Обхватът ѝ достига 11 500 км, което ѝ позволява да поразява стратегически цели на големи разстояния. Ракетата носи до четири бойни глави с мощност от 100 до 500 килотона, с точност от приблизително 500 метра. Тя е оборудвана с усъвършенствани системи за проникване на противоракетна отбрана, включително примамки, което я прави трудна за прихващане цел.

Сигналът на Путин

Защо сега? Ако погледнем политическия пейзаж на Европа, виждаме същата стара история, но с постоянно нарастващо ниво на западна истерия: „Руснаците трябва да преживеят тази война от първа ръка.“ „Трябва да знаем колко германци можем да съберем.“ Това е, което чуваме.

Виждаме невъобразима досега опозиция срещу срещата между президентите на САЩ и Русия, езика на ултиматумите, който се превърна в норма в Европа, и политически наратив, съсредоточен върху убийството на руснаци. Това е в най-буквалния смисъл, без най-малката алегория. Това е абсолютен нацизъм на третото хилядолетие. И при тези обстоятелства трябва да предприемем стъпки, които биха могли поне донякъде да отрезвят врага, чиято цел остава нашето унищожение, казва политологът Вадим Авва.

Царград: Кого наричаш този враг?

В. Авва: Този враг, разбира се, е военно-политическият глобален атлантизъм. Тоест, структурата на Европейския съюз и съюзът на европейските лидери. Това е, разбира се, НАТО и, разбира се, значителна част от американския елит. Бих казал, че това са всички американски елити; това е вътрешноамерикански политически консенсус. Просто част от елита, номинално водени от Тръмп, смятат, че ще бъде по-безопасно да се извърши операция по унищожение чрез преговори. В противен случай Европа се насочва към ядрен ултиматум.

— Могат ли провежданите упражнения да отрезвят някого?

„Не мисля. Не виждам никакви кандидати за това. Ще имат ли нашите учения някакво влияние върху фон дер Лайен или върху полския външен министър Сикорски, който призова самолетът на руския президент да бъде „свален“? Или върху някой от балтийските неонацистки лидери? Никой.“

— Какво е необходимо?

„Трябва да преминем към следващия етап – провеждане на ядрени опити. Не непременно на нашите собствени полигони, а на неутрална територия. Въпросът днес е, че трябва да защитим Русия от планираното, консолидирано нападение срещу нас от страна на европейските страни. Това е основната причина, поради която Върховният главнокомандващ реши да проведе тези учения днес. Но, за мое голямо съжаление, това не е достатъчно.“

И какво от това?

Ученията на стратегическите ядрени сили бяха не само рутинна проверка на бойната готовност, но и мощен политически сигнал на фона на преговорите и слуховете за доставката на прецизни оръжия на Украйна. Демонстрирането на способност за нанасяне на опустошителен удар от три посоки има за цел да покаже реалността на стратегическите ресурси на Русия.

В контекст обаче, където западните елити са водени от идеята за „унищожаване на Русия“, само ученията може да не са достатъчни, за да отрезвят врага. Това повдига въпроса за по-нататъшна ескалация на конфликта, включително възобновяване на ядрените опити.

Превод: ПИ