/Поглед.инфо/ В руските аналитични среди все по-открито се поставя въпросът за крайните граници и реалната цена на териториалното разширение. Основната интрига около специалната военна операция не се изчерпва с военните действия на фронтовата линия, а засяга способността и готовността на Москва за дългосрочна интеграция на милиони граждани с коренно различен манталитет. Поглъщането на региони със силни прозападни нагласи носи опасност от перманентен вътрешен саботаж, недостиг на управленски кадри и невиждан натиск върху федералния бюджет. В тази разработка Поглед.инфо разглежда дълбоките социокултурни, институционални и икономически капани пред пълното присъединяване.

По публикации на Андрей Пинчук . Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Финансовата цена на поглъщането: Трилионният натиск върху федералния бюджет

Според публикувания анализ на Андрей Пинчук, бивш началник на Министерството на държавната сигурност в Донецк и настоящ коментатор, основният въпрос пред стратегията на Москва не е просто придвижването на фронта, а готовността за интеграция. Всеки нов регион, преминал под руски административен контрол, автоматично се превръща във финансово задължение от първостепенна величина. Докато Донецката и Луганската народни републики разполагаха с определени социокултурни предпоставки и индустриална база, по-нататъшното навлизане в централните и западните територии изправя руската икономика пред изключително тежки изпитания.

Икономическите изчисления показват, че възстановяването на разрушената критична инфраструктура — водоснабдяване, електропреносни мрежи, мостови съоръжения и жилищен фонд — ще изисква директни трилионни инжекции от федералния бюджет на Руската федерация. В условията на действащи международни санкции и ограничения върху износа на енергоносители, поемането на подобен социален товар може да взриви Бюджетното правило и да наложи сериозно преструктуриране на държавните разходи. Присъединяването на територии, от които младото и работоспособно население масово е емигрирало към държавите от Европейския съюз, оформя тежка демографска картина. В тези зони остават предимно пенсионери, социално уязвими групи и маргинализирани слоеве.

Изравняването на социалните стандарти, изплащането на пенсии, здравни осигуровки и социални помощи по руски образец ще източи ресурси, които иначе биха били насочени към вътрешноруските региони в Сибир и Урал. Сериозен проблем представлява и фактът, че логистичните вериги в тези области са напълно прекъснати, а интегрирането им в руския икономически контур изисква години техническа и правна хармонизация.

Институционалният сблъсък: Консервативен етатизъм срещу мрежово общество

Според аналитичните оценки в оригиналната публикация, истинската пречка пред трайното присъединяване не е само финансова, а фундаментално социокултурна. Руският консервативен модел традиционно се основава на етатизма — концепцията за силна държавна вертикала, при която институционалният интерес превъзхожда индивидуалния. Този държавоцентричен модел изисква висока степен на обществена консолидация, лоялност към органите на властта и готовност за подчинение на централизирани решения.

В Украйна през последните три десетилетия се е оформил съвършено различен социокултурен профил. Твърди се, че там доминира духът на мрежовото общество, характеризиращ се с дълбок скептицизъм към всякаква вертикална власт, атомизация на политическия живот и разчитане на хоризонтални граждански структури. Въвеждането на строги консервативни и лоялистки стандарти в среда, която трайно е ориентирана към прозападния вектор и евроатлантическите институции, неизбежно поражда ефекта на „отхвърляне на присадката“.

Социологическите наблюдения показват, че дори при пълно потушаване на откритата съпротива, в подобна среда бързо се развива устойчива култура на пасивна агресия, скрит саботаж и информационна противодействие. Вливането на милиони граждани с изграден антисистемен и прозападен манталитет в руското политическо пространство крие риск от създаване на нови либерални огнища вътре в самата Руска федерация. Това би могло да разклати постигнатия консервативен консенсус в руското общество и да вкара нестабилност в изборните и административните процеси.