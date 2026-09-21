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Русия

Завръщането на генерал Суровикин в Москва и планираната пренастройка на командването

/Поглед.инфо/ Мащабните пробиви на безпилотната авиация и ракетните удари срещу критична инфраструктура принуждават военното ръководство в Москва да пристъпи към най-дълбоката си командна реформа от десетилетия. На заден план остават бюрократичните съвети за координация, като се настоява за персонална отговорност и единен командир на противовъздушната отбрана. На този фон информациите за появата на генерал Сергей Суровикин в столицата подклаждат спекулации за мащабни рокади в Генералния щаб и създаване на нов род войски.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 47772 прочитания
Завръщането на генерал Суровикин в Москва и планираната пренастройка на командването
ИИ генерирана
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Архитектурата на руската ПВО: Системната грешка от 1998 година

Сегашната криза в защитата на тиловата инфраструктура не е продукт единствено на новите технологии при безпилотните летателни апарати, а на административно решение с почти тридесетгодишна история. През 1998 г. независимите дотогава Войски за противовъздушна отбрана (Войска ПВО) бяха ликвидирани като самостоятелен клон на въоръжените сили и механично зачислени към Военновъздушните сили. По-късно, през 2015 г., тази структура бе преформатирана във Въздушно-космическите сили (ВКС).

Трансформацията подчини наземните системи за ПВО — радиотехническите войски и зенитно-ракетните комплекси — на логиката на оперативната и ударната авиация. В условията на мирно време и локални конфликти това спестяваше бюджетни средства и съкращаваше щабове. На практика обаче бе унищожена слятата, непрекъсната териториална мрежа за наблюдение на ниски и изключително ниски височини, предназначена да покрива цялата територия на страната. Зенитно-ракетните дивизиони от системи С-300 и С-400 бяха фокусирани основно върху покритието на стратегически обекти, ракетни позиции и големи градски агломерации, оставяйки хиляди километри въздушно пространство без плътен радиолокационен контрол.

Появата на евтините, нисколетящи дронове с малка ефективна повърхност на разсейване (ЕПР) завари тази система организационно разпокъсана. Когато една витлова платформа лети на височина от 30 до 50 метра над релефа, тя попада в т.нар. „радиолокационна сянка“ за наземните станции с голям обсег. Без изградено плътно поле от нисковисочинни локатори и аеростатни радиолокационни бази, засичането става чак при навлизане в непосредствената зона на поражение.

Командният хаос и изискването за „единно оръжие“

Проблемът се задълбочава от липсата на единна вертикала на управление. В настоящия си вид защитата на даден регион или промишлен обект разчита на координация между най-малко четири различни ведомства: Министерството на отбраната (чрез ВКС и сухопътната ПВО), Федералната служба за сигурност (ФСБ), Росгвардия и Министерството на извънредните ситуации, към които се добавят местните граждански администрации и частните охранителни структури на енергийните и промишлени предприятия.

Всяко от тези ведомства разполага със собствени средства за радиоелектронна борба (РЕБ) и мобилни огневи групи. При липса на единен оперативен център информацията за преминаващ обект преминава през верига от междинни съгласувателни звена. Докато докладът стигне до дежурния офицер, който има правото да даде заповед за огън, целта вече е изминала десетки километри.

Заявлението, направено по време на разговорите с военни кореспонденти, че на държавата не са нужни „координиращи органи“, а „единен командир“, показва отказ от досегашната бюрократична практика. Във военната наука координацията означава преговори между равни по ранг субекти, докато единоначалието означава директна заповед без право на възражение. Спешното изграждане на ситуационни центрове — по модела на този в Курска област — показва опит за автоматизиране на обмена на данни в реално време, но без институционален командир тези центрове остават просто информационни дисплеи.

Създаването на отделен клон на въоръжените сили — Войски за въздушно-космична отбрана (ВКО) — би изтеглило сухопътните системи Панцир-С1, Бук-М3, С-300В4 и С-400 от подчинението на ВКС и Общовойсковите армии, обединявайки ги под едно командване заедно с пилотирана и непилотирана прехващаща авиация.

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