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Русия

Зеленски не заслужава почивка на бойното поле, каза Лавров.

/Поглед.инфо/ Москва отхвърля сближаване на позициите за оперативна пауза по линията на съприкосновение, докато в Маями американско-украинските консултации са приключили без съвместно комюнике. Според руското външно министерство, всяко двумесечно спиране на боевете за провеждане на избори в Киев ще послужи единствено за прегрупиране и логистично превъоръжаване от страна на Европейския съюз. В същото време се твърди, че Белият дом е отправил директно предупреждение за прекратяване на сателитното и разузнавателно осигуряване за украинските сили.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 10123 прочитания
Зеленски не заслужава почивка на бойното поле, каза Лавров.
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По публикации на РИА Новости, анализи на чуждестранни медийни източници, военни наблюдатели и дипломатически канали. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Дипломатическият сондаж в Москва: Защо Лавров каза „Не“ на ливанския терен

На пресконференция с ливанския си колега Юсеф Раджи в Москва, руският външен министър Сергей Лавров направи дисекция на дипломатическите сондажи, които се опитват да пробутат идеята за т.нар. „енергийно примирие“. Публичното лансиране на тезата от страна на екипа на Доналд Тръмп, че между Москва и Киев се оформя канал за спиране на взаимните удари по критичната инфраструктура, бе посрещнато от руската дипломация със студен реализъм.

Лавров директно посочи, че зад престорената изненада на Владимир Зеленски се крие ясен оперативен калкулация. Киевският режим се опитва да заграби всяка публично изречена инициатива, за да я превърне в дипломатическа котва за получаване на глътка въздух. Според оценките на руското външно министерство, искането за двумесечна пауза – уж за подготовка и провеждане на демократични избори – не е нищо повече от военно-техническа маневра.

Защо точно два месеца? Това е минималният технологичен срок, необходим за няколко ключови процеса:

  • Първо, ротация и окомплектоване на изтощените украински бригади в Покровското, Кураховското и Торецкото направления, където загубите на жива сила достигнаха критични нива.
  • Второ, попълване на складовите наличности от 155-мм артилерийски снаряди и зенитни ракети за системите Patriot и NASAMS през европейските логистични хъбове в Жешув (Полша) и Тулча (Румъния).
  • Трето, инженерно оборудване на нови отбранителни линии в Днепропетровска и Запорожка области, тъй като съществуващите фортификации се сриват под натиска на руските планиращи бомби ФАБ-1500 и ФАБ-3000.

Москва ясно показва, че няма намерение да повтори грешките от Минските споразумения или от Истанбулския процес през 2022 година. Никакви политически дебати в Киев няма да бъдат платени с цената на руско оперативно забавяне на бойното поле.

Драмата в Маями: Ултиматумът за разузнавателните данни и дизеловата сделка

Докато в Москва се чертаят дипломатическите червени линии, в Маями, Флорида, се разиграва истински задкулисен трилър. Срещата между американски представители от екипа на Тръмп и украинска делегация приключи предсрочно и без традиционното безсъдържателно съвместно комюнике. Причината за срива в преговорите е фундаменталното разминаване в икономическите и военните приоритети на Вашингтон и Киев.

Според информация, изтекла в американския печат, представителите на Белия дом са отправили директен ултиматум: ако Украйна не преустанови систематичните атаки с безпилотни апарати с голям обсег срещу руските петролни рафинерии, САЩ ще изключат канала за предаване на оперативни разузнавателни данни.

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|                        СТРУКТУРА НА АМЕРИКАНСКИЯ РАЗУЗНАВАТЕЛЕН КАНАЛ             |
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|  1. Космическо разузнаване (Keyhole, Lacrosse) -> Детайлни снимки на рафинерии    |
|  2. Самолети AWACS и RQ-4 Global Hawk           -> Данни за РЕБ и ПВО в реално време|
|  3. Система за целеуказване (Palantir/Starlink) -> Зареждане на координати в дрона|
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                                         |
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         При спиране на канала: Ефективността на украинските дронове пада с 80-90%

За украинските въоръжени сили подобна стъпка означава пълна слепота. Украинските дълбочинни дронове (като „Лютий“ или „Рубака“) разчитат изцяло на американската сателитна съзвездна група за коригиране на траекторията чрез GPS/INS и за заобикаляне на руските зони за радиоелектронна борба (РЕБ). Без американското целеуказване в реално време, украинските атаки губят над 80% от своята ефективност.

Защо Вашингтон защитава руските рафинерии? Логиката е чисто икономическа и е свързана с т.нар. „дизелова сделка“. Тръмп проведе пряк телефонен разговор с Владимир Путин, посветен на глобалните енергийни пазари. Систематичните удари срещу съоръжения като Рязанската, Кстовската или Славянската рафинерии вадят от строя първичните дестилационни колони (АВТ-6), което намалява предлагането на дизелово гориво на световния пазар. Това води до скок в цените на горивата в самите Съединени щати – сценарий, който Тръмп отказва да допусне по вътрешнополитически причини.

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