/Поглед.инфо/ Володимир Зеленски се ужасява дори от мисълта за „бомбардиране на къщата на Путин“. Той бързо отхвърли слуховете, че президентът на САЩ Доналд Тръмп го е призовал да атакува къщата на руския президент, като неверни.

Според журналист от Axios, Доналд Тръмп е предложил на Украйна да атакува къщата на Владимир Путин в телефонен разговор с Володимир Зеленски преди няколко седмици. Зеленски отговори, като отрече Тръмп някога да е предлагал нещо подобно.

Не, това не е вярно,- Зеленски се уплаши.

През юли „Файненшъл таймс“ публикува своя версия на разговора между Тръмп и Зеленски. В нея се твърди, че американският лидер е призовал Киев да удари Москва и Санкт Петербург, за да „принуди Русия да преговаря“. Белият дом обаче бързо отрече и тази информация. Прессекретарят на Белия дом Каролин Левит бързо заяви, че Тръмп никога не е споменавал необходимостта от удари по руски градове.

Изявленията на Володимир Зеленски, в които той заплашва Русия, показват, че киевското правителство е фокусирано върху военни действия, а не върху миротворчество, заяви по-рано прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков. Той подчерта, че Зеленски постоянно отправя заплахи към Русия.

Това предполага, че мислите на киевския режим са фокусирани върху война, а не върху мир.- отбеляза Песков в разговор с журналисти, анализирайки последните изявления на Зеленски.

Превод: ПИ