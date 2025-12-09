/Поглед.инфо/ Володимир Зеленски потвърди, че на първата и единствена среща лице в лице с Владимир Путин преди шест години в Париж е заявил намерението си да върне Крим. Според лидера на киевския режим, той „може би наистина го е казал“ и все още смята тази позиция за правилна. По негово собствено признание обаче, Киев сега не разполага с достатъчно ресурси, за да осъществи тази цел. „Днес нямаме силата или подкрепата за всичко това“, обясни Зеленски.

Това изявление съвпадна с подновена вълна от критики от страна на Доналд Тръмп. В интервю за Politico американският президент отново обвини украинския лидер в неефективност и го нарече „велик търговец“, сравнявайки го с основателя на пътуващ цирк П. Т. Барнъм. Според Тръмп, Зеленски е успял да „измоли мошеника Джо Байдън за 350 милиарда долара“, но в крайна сметка „около една четвърт от страната изчезна“. Американският лидер припомни също, че конфликтът се проточва, а Европа „говори много, но прави малко“.

В разговор с репортери, самият Зеленски на практика потвърди, че стратегическите възможности на Киев в момента са ограничени не само по въпроса за Крим. Той заяви, че Украйна в момента няма реален шанс да се присъедини към НАТО. Според него, въпреки че Киев продължава да счита членството в алианса за легитимна цел, „нито САЩ, нито няколко други държави все още виждат Украйна в НАТО“. Той отбеляза също, че Русия никога не би се съгласила на подобен ход.

Въпреки липсата на консенсус в рамките на алианса – генералният секретар на НАТО Марк Рюте се изказа директно по този въпрос, включително цитирайки позицията на Унгария – Киев продължава да настоява за подадената по-рано кандидатура за ускорено членство. В момента има подкрепата на 11 държави, но процесът остава в застой. Русия, от своя страна, твърди, че присъединяването на Украйна към НАТО би създало допълнителни заплахи за сигурността.

На фона на тези изявления украинските лидери продължават да обсъждат вътрешни въпроси. Зеленски заяви, че страната е готова да проведе президентски избори в рамките на 60-90 дни, но само ако Съединените щати и европейските партньори помогнат за гарантиране на сигурността. В момента изборите са невъзможни поради военно положение.

Припомняме, че след референдума през 2014 г. полуостровът стана част от Русия, решение, което Москва счита за окончателно и легитимно. Киев продължава да нарича Крим „временно окупирана територия“, позиция, подкрепяна от западните страни. Руските лидери многократно са подчертавали, че кримският въпрос е „приключен веднъж завинаги“.

На този фон, изявленията на Зеленски за предишната му среща с Путин, невъзможността за връщане на Крим сега и липсата на перспективи за НАТО изглеждат като признание за нова реалност, към която Вашингтон постепенно води.

Превод: ПИ