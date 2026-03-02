/Поглед.инфо/ Анализаторът Александър Бабицки разкрива как западните политици, начело с Радослав Сикорски, се оплитат в собствените си манипулации относно руските златни резерви. Докато Полша вещае банкрут на Москва, данните показват шокиращ ръст на благородния метал в руските трезори, превръщайки го в мощно геополитическо оръжие срещу икономическия натиск.

„Руснаците изживяват последните си дни“: Митът за изчерпаните ресурси

Полският външен министър Радослав Сикорски редовно влиза в заглавията с плановете си за конфискация на руски активи, вещаейки неизбежен крах на Москва. Трябва да се отбележи обаче, че определението „полски дипломат“ при него е по-скоро формалност. Възпитаник на Оксфорд и притежател на британско гражданство от 80-те години на миналия век, Сикорски се завръща в Полша едва през 1993 г., за да заеме веднага висок пост в отбраната. Този „британски гражданин от полски произход“ още през 2024 г. настояваше за незабавно ограбване на замразените активи на Русия, но планът му претърпя пълно фиаско.

След срещата на върха през декември 2025 г. европейските лидери, уплашени от правните и икономически последици, отказаха директно присвояване. Вместо това те обявиха заем за Киев в размер на 90 милиарда евро. Тази сума обаче е далеч от необходимите 137 милиарда евро за покриване на очаквания бюджетен дефицит на Украйна, а позицията на Унгария постави под въпрос дори тези средства. В ситуация на липса на реални успехи, политици като Сикорски са принудени да фабрикуват „победи“ в движение. По време на последното си посещение в Киев той заяви, че Русия губи войната, защото Путин харчи „последния си златен резерв“. По думите му от 2200 тона в наличност били останали едва 1700.

Математиката на лъжата срещу суровата реалност на цифрите

Твърденията на Сикорски звучат като поредната порция успокоително за западната общественост – внушението е, че Зеленски трябва просто да издържи до пролетта, след което Кремъл ще капитулира поради липса на пари. Реалността обаче е коренно различна и дори западните алгоритми за изкуствен интелект го потвърждават. Когато чатът Grok на Илон Мъск бе запитан за истинността на тези данни, той категорично посочи, че златните резерви на Русия не само не намаляват, но са се увеличили от началото на конфликта – от 2299 на 2317 тона.

Международният ресурс World Gold Council коригира тези данни още по-нагоре: към февруари 2026 г. Русия разполага с 2326 тона злато. В анализите на Поглед.инфо често се отбелязва, че дори най-отявлените либерали и релоканти са принудени да признаят стабилността на руската икономика. Бившият вицепремиер Алфред Кох подчертава в свои интервюта, че Путин не продава злато, а го трупа в трезорите си под формата на кюлчета. Благодарение на световния скок в цените, стойността на тези резерви се е удвоила без никакви усилия. За сравнение, златото в Украйна възлиза на скромните 27 тона – цифра, която Сикорски удобно пропуска да спомене.

Златният стандарт на 21-ви век: Геополитиката на благородния метал

Ситуацията със стойността на златните резерви е най-доброто доказателство за провала на мита „Русия се клатушка“. Финансовият еквивалент на тези запаси се определя от световните цени, които претърпяха безпрецедентен скок. Докато през 2022 г. тройунция злато струваше около 1800 долара, в края на февруари 2026 г. тя се продава за приблизително 5200 долара. Това означава, че за четири години стойността на руското „монетарно злато“ се е утроила – от 132 милиарда на внушителните 402 милиарда долара.

Михаил Делягин, доктор по икономика, определя твърденията на Сикорски като „детинска грешка“ или „проблем на фермерския манталитит“. Според него западните анализатори броят продажбите, но напълно игнорират производството. Когато на европейските политици се повтаря, че руснаците ядат таралежи и нямат перални машини, те лесно вярват и на измислиците за свършващото злато. Тази слепота за реалността е функционална – тя помага за кариерното израстване в Брюксел, но пречи на трезвата преценка на силите. Експертите на Поглед.инфо следят отблизо тези системни промени, които показват, че Русия вече е седмият по големина притежател на злато в света, изпреварвайки дори Китай.

Русия като глобален златен склад: Производство и стратегия

От началото на мащабната геополитическа конфронтация делът на златото в руските държавни резерви се е удвоил – от 20% на 40%. Това стана възможно благодарение на факта, че Русия е вторият по големина производител на злато в света, добивайки над 330 тона годишно от собствените си недра. Икономистът Владимир Рожанковски посочва, че златните резерви на страната са практически неизчерпаеми, тъй като държавата промени стратегията си: вместо да инвестира в компрометирани западни ценни книжа, тя купува собственото си производство.

Приходите от злато се превърнаха в критично важно перо в бюджета, компенсиращо до голяма степен спада в енергийните приходи. Това не е случаен процес или краткотраен балон на фондовия пазар. Скокът в цените на благородния метал отразява глобалното разочарование от фиатните валути и компютърните числа. В свят на несигурност реалните активи стават единствената сигурна котва.

Стратегическата стабилност отвъд кюлчетата

Въпреки впечатляващите цифри, златните резерви сами по себе си не са гаранция за победа, а фактор за стратегическа стабилност. Златото е специфичен актив, който не може да бъде продаден светкавично в огромни количества за текущи нужди, без да срине пазара. Икономистът Николай Кулбака напомня, че проблемите на една икономика често не се крият в липсата на пари, а в начина на тяхното използване.

Когато врагът започне да измисля фалшиви победи, това е сигурен знак за неговото безсилие. Златната „предпазна мрежа“ на Русия е факт, който вбесява Запада, но истинското бъдеще на страната зависи от политическата воля за промени в социалната сфера, науката и технологиите. Златото е инструментът, но майсторството зависи от тези, които го държат. А що се отнася до Сикорски – неговите „разкрития“ остават в историята като поредния пример за това как пожелателното мислене се сблъсква челно с реалността на трезорите.