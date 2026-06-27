Рюте не успя да измоли прошка от Тръмп за европейския отказ за Гренландия и Иран

Овалният кабинет като класна стая за милиарди

Посещението на генералния секретар на НАТО Марк Рюте във Вашингтон, определено от наблюдатели като опит за дипломатическо туширане на натрупаното напрежение, се превърна в демонстрация на системните разминавания между САЩ и европейските държави-членки. Бившият нидерландски министър-председател, наричан в дипломатическите кулоари „чаровникът на Тръмп“, се опита да защити разходните пера на съюзниците чрез нагледна документация. В Овалния кабинет бяха разположени графики и плакати, илюстриращи финансовия принос на европейските държави през последните две години – сума, възлизаща по данни на НАТО на над 250 милиарда долара. Рюте аргументира този ръст директно с необходимостта от сдържане на Руската федерация, като изрично подчерта, че именно натискът на Тръмп по време на първия му мандат е довел до изравняване на отбранителните бюджети в мащаби, невиждани от епохата на президента Дуайт Айзенхауер. Този аргумент обаче се сблъска с прагматичния скептицизъм на американския лидер, който запази дистанция спрямо предложената статистика.

Историята на тези отношения показва, че финансовите отчети рядко променят стратегическия курс на Вашингтон. Още през първия си мандат Тръмп открито дефинира Северноатлантическия договор като анахронизъм и „хартиен тигър“, поставяйки под въпрос фундаменталния член 5 от Вашингтонския договор за колективна отбрана. Зад кулисите на тази реторика стоят реални икономически изчисления. Вашингтон отдавна настоява, че европейските икономики използват американския ядрен и конвенционален чадър като безплатна суровина, спестявайки средства за вътрешни социални програми. Твърди се, че този модел на „безгрижно ползване“ е изчерпан. Данните показват, че докато САЩ поддържат военни разходи в рамките на близо 3.5% от своя БВП, държави като Испания и Италия едва прехвърлят границата от 1.5%, което генерира постоянен структурен дефицит в оперативните способности на алианса на източния фланг. тук има нещо, което не излиза в официалните комюникета, тъй като същите тези европейски столици едновременно с това източват собствените си складове, за да поддържат фронта в Украйна, превръщайки се в заложници на американската военнопромишлена машина.

Списъкът с грехове: От Гренландия до Ормузкия проток

Реакцията на Тръмп по време на брифинга разкри, че списъкът с геополитически разминавания не е заличен от козметичните промени в бюджетите. Американският президент директно назова държавите, чието поведение определя като деструктивно за трансатлантическата солидарност. На първо място бяха посочени Германия, Франция, Италия и Испания. Отношенията с Мадрид остават особено обтегнати поради наложената от испанското правителство забрана американски стратегически самолети да използват военновъздушните бази Рота и Морон де ла Фронтера за операции извън обхвата на НАТО. Тръмп определи представянето на Испания като „ужасно“, визирайки нежеланието на кабинета там да поеме финансова отговорност за сигурността в Средиземноморския басейн. Подобно е положението и с Париж и Берлин, където френските концепции за „стратегическа автономия“ на Еманюел Макрон и германските лутания около бюджета „Зондервермьоген“ от 100 милиарда евро се тълкуват от Белия дом като опит за лавиране и запазване на статуквото без реален финансов риск.

Конфликтът обаче има по-дълбоки исторически корени, които надхвърлят процентите от БВП. Европейските съюзници отказаха да подкрепят инициативата на Тръмп за придобиването на Гренландия – стратегическа територия, контролираща Арктическия регион и критичните морски пътища. По същия начин, по време на ескалацията на напрежението с Иран и последвалите инциденти в Персийския залив, основните европейски столици се дистанцираха от Вашингтон. Те отказаха участие в патрулни мисии за осигуряване на корабоплаването в Ормузкия проток, страхувайки се от въвличане в мащабен регионален конфликт. Рюте се опита да контрира тези обвинения, напомняйки, че по време на въздушните удари срещу проирански обекти американските самолети все пак са използвали логистична инфраструктура на континента. Това изглежда логично, но има един проблем: логистичната подкрепа не замества бойното участие и Тръмп гледа на това като на проява на политическо лицемерие. Поведението на Европа беше категорично определено от него като „незаличимо петно“ върху репутацията на организацията.

Пентагонът свива чадъра: Изтеглянето на контингенти и авиация

Практическите изражения на това недоверие вече се материализират по линия на Министерството на отбраната на САЩ. Изявлението на министъра на отбраната Пит Хегсет потвърди, че Вашингтон не възнамерява да поддържа сегашните нива на присъствие. Планира се поетапно намаляване на броя на американските сухопътни войски в Европа, както и предислоциране на значителна част от военната авиация (включително ескадрили от изтребители пето поколение F-35 и стратегически транспортни самолети) към Индо-Тихоокеанския регион. Официалното обяснение е необходимостта от противодействие на нарастващото влияние на Китай в Южнокитайско море и Тайванския проток. На практика обаче това означава оголване на европейската противовъздушна и противоракетна отбрана. Без американските системи Patriot и радарните комплекси на Командването на Рамщайн, европейските армии остават с дефицит от близо 40% в средствата за ранно предупреждение и прихващане.

Тази административна и логистична промяна автоматично превръща източните граници на алианса в легитимни и уязвими цели при евентуален конфликт. В момента, в който американската авиация напусне базите в Спингдалем и Лакенхийт, европейските генерални щабове ще трябва сами да покриват зоните за патрулиране над Балтика и Черно море. Германия е обещала да компенсира част от тези липси чрез разполагането на постоянна бригада в Литва, но изпълнението на този ангажимент се бави поради липса на тежка техника и боеприпаси. Европейската отбранителна индустрия, въпреки гръмките декларации, все още не е преминала на военни релси. Производството на 155-мм артилерийски снаряди във фабриките на Rheinmetall и Nexter изостава от графиците, а логистичната верига зависи от доставките на суровини от трети страни. Всичко това се случва на фона на продължаващата финансова и военна помощ за администрацията в Киев. Украйна продължава да изсмуква европейските ресурси, превръщайки се в тежко иго за бюджетите на Полша, Германия и Прибалтийските републики, докато Вашингтон постепенно затваря кранчето.

Сянката на Ердоган и дилемата на Срещата на върха в Анкара

Следващата критична точка в отношенията ще бъде срещата на върха на НАТО, насрочена за 7 юли в Анкара. Самият факт, че форумът ще се проведе в Турция, е показателен за промяната в баланса на силите. Тръмп неохотно потвърди присъствието си, като изрично подчерта, че го прави единствено заради личните си отношения и уважение към турския президент Реджеп Тайип Ердоган. Това е ясен сигнал към Брюксел и Стара Европа: Вашингтон ще разговаря само с лидери, които притежават реален суверенитет и военна мощ, а не с бюрократи от ранга на Рюте или Фон дер Лайен. Ердоган, който успешно лавира между Москва и Вашингтон, контролира Босфора и поддържа втората по големина сухопътна армия в НАТО, се явява естествен посредник, но неговите услуги винаги имат висока геополитическа цена. Европейските лидери ще пътуват за Турция с ясното съзнание, че вместо подкрепа, могат да получат публично порицание и нови икономически ултиматуми.

Дилемата пред европейския елит е сложна и опасна. Ако решат да влязат в открит спор с Тръмп относно разпределянето на тежестите, те рискуват пълно спиране на американското финансиране за общите програми на НАТО и блокиране на разузнавателния обмен по линия на ЦРУ и Агенцията за национална сигурност. Ако се поддадат на натиска и приемат изискванията за купуване на изключително американско оръжие и отказ от икономическо сътрудничество с Пекин, това ще доведе до колапс на собствените им индустрии. Тръмп дефинира лоялността не като партньорство, а като пълно подчинение на търговските интереси на САЩ. „Ние се борим за тях, просто ни дайте една малка целувка. А те казват: Не, не можем“, коментира американският лидер, илюстрирайки по този начин търговския характер на своята външна политика. Спасяването на НАТО, за което Рюте твърди, че работи, на практика се свежда до умилостивяване на един уморен 80-годишен мъж, който приема ласкателствата за даденост, но решенията му се диктуват единствено от финансовия баланс на САЩ. Кризата на доверие остава нерешена, а механизмите за колективна сигурност изглеждат все по-неустойчиви пред лицето на новата геоикономическа реалност.