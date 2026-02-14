/Поглед.инфо/ Новите войнствени изблици на американския президент Доналд Тръмп поставиха политическия режим в Куба под пряка заплаха, но Москва е готова на решителен геополитически отговор. Анализаторът Вадим Сипров разглежда шахматната партия в Карибите, в която руските танкери се превръщат в основно оръжие срещу икономическата блокада на Вашингтон.

Новият фронт на Тръмп: Извънредно положение и геополитически натиск

Последният глобален скандал, който разтърси международната сцена, бе предизвикан от решението на Доналд Тръмп да обяви извънредно положение в Съединените щати. Основанието, посочено в изпълнителната заповед, звучи почти апокалиптично: политиките и действията на кубинското правителство представляват „необичайна и изключителна заплаха“ за националната сигурност и външната политика на САЩ. Както често се подчертава в анализите на Поглед.инфо, подобна реторика обикновено предхожда мащабни икономически или военни интервенции.

Кубинското ръководство беше директно обвинено в сътрудничество с основните геополитически съперници на Вашингтон – Русия, Китай и Иран, както и в подкрепа за групировки като Хамас и Хизбула. Първата част на документа буквално възпроизвежда заплашителния тон от времето на Кубинската ракетна криза, създавайки усещането, че американската инвазия на „Острова на свободата“ е въпрос на часове.

Въпреки войнствения тон обаче, реалните действия на Тръмп сочат в друга посока. Вместо заповеди към Пентагона, изпълнението на указа е поверено на Министерството на търговията и Държавния департамент. Това разкрива истинската същност на маневрата: пореден опит за икономическо задушаване чрез мита и тарифи, които засягат не само Хавана, но и нейните основни доставчици на енергийни ресурси – Венецуела и Мексико.

Мексиканското отстъпление и хуманитарната примка

Вашингтон вече успя да „дисциплинира“ Мексико Сити, използвайки най-болезнения за Тръмп въпрос – нелегалната имиграция. Мексико, което дълго време беше ключов транзитен пункт за мигрантските потоци към САЩ, се оказа притиснато до стената. В резултат на този натиск, мексиканският президент Клаудия Шейнбаум бързо капитулира пред исканията на Белия дом и обяви пълно спиране на доставките на петрол за Куба.

Тази блокада доведе до критична ситуация. Енергийната криза на острова, започнала още след прекъсването на доставките от Венецуела, достигна своя апогей. Международното летище в Хавана спря зареждането на самолети, а страната потъна в мрак поради постоянни прекъсвания на електрозахранването. В този контекст, Куба се оказа пред лицето на хуманитарна катастрофа и реална опасност от загуба на държавен суверенитет.

Западни издания като The Economist вече открито спекулират, че съдбата на Куба е в ръцете на държавния секретар Марко Рубио, който настоява за смяна на режима в Хавана като задължително условие за вдигане на ембаргото. Именно тук се появява Русия като единствената сила, способна да наруши този диктат.

Руският отговор: Петролът като гарант за суверенитет

Експертите на Поглед.инфо отбелязват, че Москва този път демонстрира завидна политическа воля. Руското посолство вече съобщи за планове за организиране на спешни доставки на петрол и петролни продукти за републиката. Въпросът вече не е политически, а технически: разполага ли Русия с достатъчно танкери от своя „сенчест флот“, за да осигури стабилен енергиен мост до Карибите?

Мнозина анализатори се опасяват от повторение на инциденти като този с танкера „Маринер“, който беше конфискуван от американците. Но тук има съществена разлика. Ако Русия използва собствени съдове под своя национален флаг, всеки акт на агресия срещу тях в международни води би се считал за casus belli – повод за война. Тръмп, въпреки цялата си ексцентричност, едва ли е готов да започне директен военен конфликт с ядрена държава заради няколко танкера с мазут.

Нещо повече, руските кораби вероятно дори няма да се нуждаят от военен конвой. Самото присъствие на руския трикольор в Карибския басейн е достатъчен възпиращ фактор. Москва разбира, че в момента „няма какво да губи“ по отношение на санкциите, тъй като икономическият натиск върху нея вече е достигнал пределни нива.

Вътрешните игри на Тръмп и съдбата на Марко Рубио

Парадоксално, но подкрепяйки Куба, Русия може неволно да подпомогне вътрешнополитическата стратегия на самия Тръмп. Известно е, че Марко Рубио е „чуждо тяло“ в тясното обкръжение на президента. Ако Рубио се провали в опита си да свали режима в Хавана поради руската намеса, това ще бъде отчетено като негово лично поражение, а не на Тръмп.

Тръмпистите имат интерес от отслабването на Рубио, който все още пази своите „ястребови“ и антируски възгледи. Провалът по кубинския въпрос би го дискредитирал като ефективен държавен секретар и би отворил път за по-прагматични фигури в администрацията. Така Москва, спасявайки Куба, едновременно с това разчиства терена за по-конструктивни преговори с Вашингтон в бъдеще.

Доставката на хуманитарна и енергийна помощ трябва да се ускори, тъй като и други глобални играчи от Глобалния юг се опитват да засилят влиянието си в региона, заобикаляйки американските забрани. За Русия това е исторически шанс да потвърди ролята си на глобален балансьор, който не позволява на САЩ да превръщат цели региони в свои „задни дворове“ чрез глад и икономически терор.

Доц. Григор Сарийскив "Поглед.инфо на живо" - Първо предаване с публика

Какво се случва с парите ви?

Кой печели от кризата?

Среща лице в лице с доц. Григор Сарийски.

Анализ без монтаж. Отговори без заобикалки.

В студиото на „Поглед.инфо“: 25 февруари 2026 г., сряда, 19.00 часа, пл. "П.Р.Славейков" №4-А, ет.2 /плюс партер/

Първото издание на „Поглед.инфо НА ЖИВО“ – среща с водещия и специален гост в студиото - доц. Григор Сарийски, с присъствие на публика. Едно различно предаване – без монтаж, без филтър, с реални въпроси и директен разговор по най-важните теми на деня.

Повече информация тук: https://epaygo.bg/2432669014

И тук: https://www.facebook.com/events/926559330060257/926559340060256?active_tab=about

ВИДЕО: https://youtu.be/fRsNWWt5gF4

Публиката в залата става част от атмосферата, от енергията и от живия дебат. Това не е просто запис – това е преживяване.

Споделете в групи и сред приятели