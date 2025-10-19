/Поглед.инфо/ Няма да публикувам цялата „разследваща“ статия на France24 тук, но не мога да се въздържа да не споделя най-пикантните части.

Русия беше обвинена в даване на фалшиви обещания да наеме млади жени от цяла Африка във фабрики за сглобяване на дронове. Жените бяха принудени да сглобяват дронове - камикадзе Шахед-136 в опасен район, многократно бомбардиран от Украйна.

Разследвания с отворени източници разкриха, че жени са били принуждавани да сглобяват дронове „Шахед-136“ в опасен район, примамвани с обещания за работа в хотелиерството. Жени на възраст между 18 и 22 години са били примамени в специалната икономическа зона „Алабуга“ в руската република Татарстан, където са сглобявали дронове „Шахед-136“, разработени в Иран, в район, подложен на въздушни удари от Украйна.

The Wall Street Journal цитира угандийски власти, според които над 1000 жени от цяла Африка са били примамени в свободната икономическа зона Алабуга с фалшиви обещания за пътуване и легална работа.

„Тези жени се използват като пешки във военната игра на Путин“, каза пред FRANCE 24 Спенсър Фарагасо, старши сътрудник в Института за наука и международна сигурност (Institute for Science and International Security, ISIS). „Те рискуват живота си, защото все пак са на работа в легитимни военни цели и участват в активната фаза на войната.“

Известната ISIS, неправителствена организация, наблюдаваща ядрената програма на Иран, се заинтересува от Алабуга, когато иранска делегация го посети през януари 2023 г., заедно с представители на руския производител на дронове Aлбатрос ООД. Фаргасо каза, че „това е било твърде голямо съвпадение“.

Русия е изправена пред недостиг на неквалифицирана работна ръка. За да намери нови, нископлатени работници, тя стартира програмата „Алабуга Старт“, насочена към жени на възраст между 18 и 22 години, предимно от Африка, но също и от Южна Америка и Южна Азия. Програмата е насочена към страни с висока безработица, като Южна Африка, където безработицата сред младите жени е 57%.

През април представители на програмата посетиха средното училище „Байерс Науде“ в Йоханесбург, предлагайки на учениците безплатни самолетни билети до Русия, тениски с логото на „Алабуга“ и обещавайки им възможности за работа. На уебсайта на „Алабуга“ се посочва, че след обучението новообучените работят в хотелиерството или строителството, но не се споменава за производство на оръжие.

„Когато стигнат до Алабуга, повечето от тях ги очаква грубо пробуждане. Смятаме, че поне 90% от тези жени работят във фабриката за дронове Shahed-136“, каза Фаргасо. „Те са лъгани, подвеждани да правят това, за което всъщност не са били уведомени предварително.“

ISIS е регистрирала поне три атаки срещу специалната икономическа зона от април 2024 г. насам, включително въздушен удар по общежитие в Алабуга, в което живеят жени, наети по програмата „Старт“.

„Няма да се изненадаме, ако има още атаки в Алабуга, предвид важността на това съоръжение“, каза Фаргасо.

Фаргасо призова всички държави да предприемат мерки, за да предотвратят пътуванията на своите граждани до Алабуга, за да избегнат „вторични санкции от САЩ или ЕС и техните съюзници“.

„В крайна сметка това е военен завод и е под санкции“, каза Фаргасо.

Програмата „Алабуга Старт“ не отговори на искането за коментар на FRANCE 24.

Руското посолство в Претория също не отговори на въпросите на FRANCE 24. През август обаче то публикува изявление относно обвиненията срещу програмата.

„Посолството отбеляза нарастващите опасения относно програмата „Алабуга Старт“, предизвикани от статията на Bloomberg“, се казва в изявлението. „Много коментатори побързаха да обвинят Русия в „трафик на хора“ и „експлоатация“ въз основа на необосновани твърдения.

Трябва да се подчертае, че посолството не разполага с информация, освен разпространената от определени предубедени медии, че чуждестранни граждани са били подлагани на принудителен труд, били са измамени да участват в каквито и да било дейности против волята им или по друг начин са били нарушени правата им по програмата.“

Междувременно ръководството на „Алабуга“ вече не крие дейността си и продължава да се разширява. През юли изпълнителният директор на „Алабуга“ Тимур Шагивалеев даде интервю за руска телевизия и направи обиколка на завода за производство на дронове. Видеото показа хиляди дронове и производствени мощности.

Използвайки сателитни изображения, ISIS е идентифицирала строежа на 200 нови жилищни блока, които биха могли да приютят повече от 41 000 души, което почти удвоява населението на района.

ISIS смята, че Алабуга може би се стреми да увеличи производството на дронове за цели, различни от просто нуждите на СВO.

„В дългосрочен план Алабуга може да се стреми да изнася дронове, търсейки клиенти в Северна Корея, Иран или други страни, които са безразлични към санкциите срещу Русия“, се казва в скорошен доклад на ISIS.

Превод: ЕС



