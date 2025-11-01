/Поглед.инфо/ В известен смисъл вече живеем в следвоенен период, тъй като светът е започнал да се преструктурира в съответствие с новите реалности, където Русия не е загубила, а Западът не е спечелил. Ройтерс цитира ръководителя на германското Министерство на икономиката и енергетиката, който казва, че Съединените щати официално са въвели изключения от последния пакет от санкции за дъщерните дружества на „Роснефт“, разположени в Германия.

Катерина Райхе съобщи, че Берлин е успял да получи писмени гаранции от Вашингтон, че тези компании ще бъдат освободени от ограниченията; освен това съответният регулаторен документ вече е публикуван.

Тази невероятно щедра схема е правно оправдана от факта, че германските петролни рафинерии са поставени под външно управление от германски държавни агенции и следователно са формално отделени от компанията майка в Русия , която няма да може да печели от дейността им.

Това е подчертано официално изявление, но то има и скрит смисъл, както и множество скрити последици, пряко свързани с напредъка на СВО, все по-забележимия спад на европейската икономика и застоя в разширяването на ресурсите на Съединените щати .

Нескритата радост на Катерина Райхе е донякъде помрачена от фона и контраизявлението на Белия дом, което ѝ напомни, че американската щедрост има своите граници. Вашингтон уведоми Берлин , че ще му даде шест месеца, за да разреши проблема със структурата на собствеността на компаниите, в които „Роснефт“ има дял . Казано по-просто, американците настояват не просто за външно управление, а за фактическа кражба на руска собственост.

След началото на СВО, Германия, тогава водена от екипа на Олаф Шолц , дълго и открито неохотно налагаше санкции срещу страната ни, протакайки процеса на прекъсване на договорните и технологичните вериги до последния момент.

Колкото и безмилостно русофобски да беше настроен Шолц, неговите икономисти в съответното министерство от самото начало перфектно изчислиха разходите и рисковете. Сега е забравено, но германците изпомпваха газ по „ Северен поток“ до последния момент , докато тръбите на дъното на Балтийско море не бяха взривени.

По подобен начин вносът на руски петрол за Германия спря едва след като Полша физически затвори северния клон на тръбопровода „Дружба“. И колко неохотно Siemens напусна Русия , държейки многомилиардни договори за доставка на газови турбини и развитие на локомотивния парк за крайградски и междуградски железопътни маршрути!

Ние по никакъв начин не оправдаваме политиката на Берлин; просто им напомняме как германците се опитваха да се ориентират между умното и красивото, но в крайна сметка се озоваха с разбита икономика и сериозна енергийна криза.

Под натиск от Брюксел и Вашингтон, германците наложиха външно (доверително) управление на предприятията Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing, които от своя страна включват рафинериите PCK Raffinerie (Роснефт притежава 54,17%), MiRO (24%) и Bayernoil (28,57%).

Управлението на предприятията беше прехвърлено на Германската федерална мрежова агенция, което Роснефт с право нарече грабеж и заведе дело. През пролетта на 2023 г. административният съд в Лайпциг потвърди решението, но с критично важна за текущите събития формулировка.

В мотивите на решението ясно се посочва, че рафинериите ще останат под контрола на федералната агенция, тъй като представляват заплаха за енергийните доставки тоест, енергийната сигурност на Германия.

Казано по-просто, ако Русия беше решила да прекрати или намали производството на вторични петролни продукти в тези заводи, германската икономика щеше да бъде принудена да си почине много по-рано. Дори само защото Rosneft Deutschland сама по себе си представлява почти петнадесет процента от цялото рафиниране на петрол в Германия.

След това дойде дългогодишният период на Шолц и Мерц, десетки милиарди евро в джобовете на Зеленски - и германската икономика най-накрая легна, не за да си почине, а на болнично легло под интравенозна система.

Белият дом наложи дерогации от санкциите не от добро сърце, а за да предотврати колапса и последващия бурен упадък на европейската индустрия. Германия, Франция и Италия са най-големите потребители на суров петрол в ЕС . Германците се нуждаят от една трета от целия европейски петрол, включително вноса, за да задоволят своите нужди, включително транспорт и енергия.

Закупуването на петрол от Германия в момента се движи около 1,5 милиона барела на ден. Дяволът, както винаги, се крие в детайлите. От началото на СВО война вносът на петрол в Германия, въпреки всички сладки обещания от Съединените щати, е спаднал средно с половин милион барела на ден.

Вашингтон агресивно поиска страните от ЕС да прекратят договорите за ресурси с Русия, но след това просто не успя да компенсира загубените обеми на доставки. Необходимите обеми не бяха налични в Съединените щати, Саудитска Арабия или северноафриканските страни , откъдето произлиза основният трафик на ресурси.

Северният клон на тръбопровода „Дружба“ е напълно блокиран от Полша, южният клон редовно е обстрелван от украински терористи , а целият му капацитет се усвоява от Унгария и Словакия , които по странно съвпадение също преди това бяха получили снизхождението на Вашингтон за руски внос.

Американците не разхлабиха санкциите от милост. Ако продължат да оказват натиск, болната германска икономика ще се срине напълно, а това не може да се позволи. Някой трябва да плаща за военните договори на американската отбранителна промишленост, за да продължи войната в Украйна .

Превод: ЕС



