/Поглед.инфо/ Външноикономическият натиск срещу Техеран и Москва разкрива два коренно различни модела на икономическа адаптация под блокада. Докато Иран се бори с трицифрен скок в цените на храните и исторически обезценена валута, Русия разчита на суровинна база и широки капитални резерви. Едновременно с това правните спорове около Резолюция 2231 на Съвета за сигурност на ООН и задействането на механизма Snapback от Евротройката задълбочават институционалния разкол между Запада, Русия, Китай и Иран.

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Правният раскол в Съвета за сигурност и битката за Резолюция 2231

Административното прилагане на финансови и търговски ограничения традиционно се представя от Вашингтон и Брюксел като универсален инструмент за международно регулиране. За разлика от Москва обаче, срещу която мерките се налагат главно по линия на едностранни решения на САЩ, ЕС и Великобритания, Техеран остава засегнат от сложна система от припокриващи се правни рамки. В центъра на настоящия дипломатически конфликт стои спорът около задействането на т.нар. механизъм Snapback.

Британските, френските и германските дипломатически представителства настояват, че Техеран е нарушил фундаментално поетите ангажименти по Съвместния цялостен план за действие (JCPOA), което според тях дава основание за автоматично възстановяване на отменените преди това санкции на ООН. От своя страна иранската дипломация, подкрепяна официално от Пекин и Москва, контрира, че след едностранното излизане на САЩ от сделката през 2018 г. и липсата на икономическа компенсация от страна на Европа, юридическата валидност на подобни искания е изгубена. Нещо повече — посочва се изтичането на срока на Резолюция 2231, което според ирански и руски експерти окончателно затваря процедурната врата за ООН санкции.

Валутният срив в Техеран срещу лихвения натиск върху Руската централна банка

На практика обаче правните аргументи отстъпват пред суровите показатели на икономическата реалност. Статистически данни за лятото и есента сочат, че годишната инфлация в Иран е достигнала нива от 87,9%, а продоволственият сектор записва поскъпване от над 128%. На свободния пазар неофициалният курс на риала падна до близо 2,35 милиона за един американски долар.

Историята на иранската селскостопанска автономия съдържа специфичен детайл — в страната често се използва терминът „страната на четирите сезона“, визиращ непрекъснатия цикъл на прибиране на реколтата от южните към северните провинции. Въпреки това, днешната хиперинфлация засяга пряко вносните компоненти, фуражите и торовете.

Руският икономически модел показва съвсем различен профил на уязвимост. Въпреки че Руската централна банка поддържа основния си лихвен процент на високи нива, за да овладее ценовия натиск, а Федералният бюджет се изправя пред свиване на петролно-газовите приходи и напрежение във Фонда за национално благосъстояние, мащабът на руския вътрешен пазар предотвратява валутния колапс, видим в Иран.

Показател Иран (Данни за сезона) Русия (Данни за сезона) Годишна инфлация ~87,9% Овладяна чрез висока основна лихва Основен фактор за натиск Валутна изолация, срив на риала Недостиг на работна ръка, забавен ръст на БВП Основен купувач на петрол Независими НПЗ в Китай (Teapot refineries) Индия, Китай и трети страни

Танкерни маршрути, дисконти и пределът на второстепенните санкции

Иранският суров петрол продължава да се реализира на международните пазари главно благодарение на китайските частни рафинерии, позиционирани в провинция Шандун. Тази търговия обаче изисква сериозни отстъпки от цената на сорта Brent — понякога между 10 и 15 долара на барел — плюс допълнителни разходи за претоварване от кораб на кораб (STS) в международни води около Малайзия и Сингапур.

Въвеждането на по-строги второстепенни санкции от страна на Министерството на финансите на САЩ (OFAC) срещу регионални банкови институции и корабни оператори допълнително оскъпява превода на средства. Руският износ, от своя страна, разчита на значително по-голям сенчест флот и алтернативни застрахователни схеми, въпреки че и там отстъпките и географското пренасочване към индийски и китайски портове свиват маржа на печалбата.