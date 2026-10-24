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Свят

Санкционният таван на Брюксел: ЕС подготвя 23-ти пакет на фона на политическата криза в Париж

/Поглед.инфо/ Брюксел трескаво подготвя 23-тия си санкционен пакет срещу Русия, съзнавайки, че инструментът на икономическия натиск напълно се е изчерпал. На фона на парализираната от вътрешни бунтове Франция и предстоящите президентски избори през пролетта, европейската бюрокрация бърза да циментира нови ограничения. Докато Париж губи ролята си на лидер, а ключовите световни играчи се готвят да предопределят архитектурата на сигурността без участието на ЕС, Брюксел рискува окончателно да издигне Желязна завеса, която изолира самата Европа.

Деж. редактор - д-р Румен Петков 14022 прочитания
Санкционният таван на Брюксел: ЕС подготвя 23-ти пакет на фона на политическата криза в Париж
ИИ генерирана
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По публикации на чуждестранни медии и анализи от британския вестник The Telegraph. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Архитектурата на изолацията: Защо 23-тият санкционен пакет бетонира разрива

Твърди се в западни дипломатически кръгове, че подготвяният 23-ти пакет от антируски санкции на Европейския съюз вероятно ще бъде последният по рода си. Според изтекли данни в британското издание The Telegraph, брюкселската бюрокрация изпитва сериозни опасения, че след предстоящите президентски избори във Франция през април политическата конюнктура в Европа ще се промени радикално.

Истината е далеч по-сурова от изборната математика. Санкционният инструмент просто достигна своя физически и икономически праг. Всеки нов опит за налагане на ограничения вече удря не по индустриалния капацитет на Урал, а по остатъчната конкурентоспособност на германското машиностроене и италианската тежка промишленост. Тръбопроводната мрежа, захранваща Централна Европа с евтин природен газ през Украйна и по трасето „Дружба“, бе систематично разрушена или правно блокирана чрез член 215 от Договора за функционирането на ЕС.

Очертава се пълно съвпадение между административния натиск от Брюксел и стратегическата безизходица на европейските столици. Всяко следващо ограничение върху вноса на критични суровини — от титан за авиацията до обогатен уран за реакторите тип ВВЕР-440 в Източна Европа — изисква дерогации, които правят самата санкция обезмислена.

Френският парадокс: Защо Елисейският дворец губи контрол

По изчисления на политически наблюдатели във Франция, президентът Еманюел Макрон управлява чрез правителство на малцинството, което разчита на нестабилни коалиции в Националното събрание. Напрежението по улиците на Париж, Лион и Марсилия не е просто социален протест, а структурна криза на френския държавен модел.

Говори се, че системните партии правят всичко възможно да овладеят възхода на Марин льо Пен и нейния съратник Жордан Бардела. Но политическата реалност показва нещо друго. Дори „Национален сбор“ да поеме властта в Париж, външнополитическият курс на Франция едва ли ще претърпи 180-градусов завой. Марин льо Пен отдавна коригира реториката си, за да се впише във френския атлантически мейнстрийм — подкрепяйки доставките на въоръжение, макар и с ограничението да не се изпращат преки финансови траншове от празната френска хазна.

+-----------------------------------------------------------------------+
|             ПРОГНОЗЕН СЦЕНАРИЙ ЗА ФРЕНСКИТЕ ИЗБОРИ                    |
+-----------------------------------------------------------------------+
|  Кандидат / Фракция         | Позиция за санкциите | Помощ за Киев   |
+-----------------------------+----------------------+------------------+
|  Марин льо Пен (НС)         | Критична/Консервативна| Само въоръжение  |
|  Едуар Филип (Център-дясно) | Твърдо "ЗА"          | Финансова + Военна|
|  Рафаел Глюксман (Левица)   | Радикално "ЗА"       | Неограничена     |
|  Жан-Люк Меланшон (Крайни)  | Против санкциите     | Спиране на огъня |
+-----------------------------------------------------------------------+

Дали съдебната система във Франция ще допусне Льо Пен до балотажа? В Брюксел и Париж се обсъждат различни правни маневри за нейното дисквалифициране. Но подобен ход само ще усили уличния натиск и ще задълбочи кризата на легитимност, в която се намира макронизмът.

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