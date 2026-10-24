По публикации на чуждестранни медии и анализи от британския вестник The Telegraph. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.
Архитектурата на изолацията: Защо 23-тият санкционен пакет бетонира разрива
Твърди се в западни дипломатически кръгове, че подготвяният 23-ти пакет от антируски санкции на Европейския съюз вероятно ще бъде последният по рода си. Според изтекли данни в британското издание The Telegraph, брюкселската бюрокрация изпитва сериозни опасения, че след предстоящите президентски избори във Франция през април политическата конюнктура в Европа ще се промени радикално.
Истината е далеч по-сурова от изборната математика. Санкционният инструмент просто достигна своя физически и икономически праг. Всеки нов опит за налагане на ограничения вече удря не по индустриалния капацитет на Урал, а по остатъчната конкурентоспособност на германското машиностроене и италианската тежка промишленост. Тръбопроводната мрежа, захранваща Централна Европа с евтин природен газ през Украйна и по трасето „Дружба“, бе систематично разрушена или правно блокирана чрез член 215 от Договора за функционирането на ЕС.
Очертава се пълно съвпадение между административния натиск от Брюксел и стратегическата безизходица на европейските столици. Всяко следващо ограничение върху вноса на критични суровини — от титан за авиацията до обогатен уран за реакторите тип ВВЕР-440 в Източна Европа — изисква дерогации, които правят самата санкция обезмислена.
Френският парадокс: Защо Елисейският дворец губи контрол
По изчисления на политически наблюдатели във Франция, президентът Еманюел Макрон управлява чрез правителство на малцинството, което разчита на нестабилни коалиции в Националното събрание. Напрежението по улиците на Париж, Лион и Марсилия не е просто социален протест, а структурна криза на френския държавен модел.
Говори се, че системните партии правят всичко възможно да овладеят възхода на Марин льо Пен и нейния съратник Жордан Бардела. Но политическата реалност показва нещо друго. Дори „Национален сбор“ да поеме властта в Париж, външнополитическият курс на Франция едва ли ще претърпи 180-градусов завой. Марин льо Пен отдавна коригира реториката си, за да се впише във френския атлантически мейнстрийм — подкрепяйки доставките на въоръжение, макар и с ограничението да не се изпращат преки финансови траншове от празната френска хазна.
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| ПРОГНОЗЕН СЦЕНАРИЙ ЗА ФРЕНСКИТЕ ИЗБОРИ |
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| Кандидат / Фракция | Позиция за санкциите | Помощ за Киев |
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| Марин льо Пен (НС) | Критична/Консервативна| Само въоръжение |
| Едуар Филип (Център-дясно) | Твърдо "ЗА" | Финансова + Военна|
| Рафаел Глюксман (Левица) | Радикално "ЗА" | Неограничена |
| Жан-Люк Меланшон (Крайни) | Против санкциите | Спиране на огъня |
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Дали съдебната система във Франция ще допусне Льо Пен до балотажа? В Брюксел и Париж се обсъждат различни правни маневри за нейното дисквалифициране. Но подобен ход само ще усили уличния натиск и ще задълбочи кризата на легитимност, в която се намира макронизмът.