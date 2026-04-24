/Поглед.инфо/ Анализаторът Дмитрий Седов разкрива опасните маневри на Пентагона в Близкия изток, където концентрацията на три самолетоносачни групи сигнализира за преминаване към стратегия на „обезглавяващ удар“. Докато USS Джордж Буш се приближава към Оманския залив, светът е изправен пред призрак на война, целяща физическото унищожение на иранското държавно ръководство.

Сянката на самолетоносачите над Арабско море

Международната експертна общност и военните наблюдатели по целия свят са затаили дъх пред една мащабна и крайно тревожна маневра на американския военноморски флот. Въпросът, който вълнува всички, е защо ударната група на самолетоносача USS George H.W. Bush (CVN-77) спешно напусна базата си в Норфолк и се насочи към Индийския океан. Към настоящия момент огромната стоманена машина вече е подминала бреговете на Мадагаскар и уверено навлиза в Арабско море. Пред нея се простират водите на Оманския залив и стратегическият Ормузки проток – зони, които от десетилетия са синоним на военна напрегнатост и потенциален глобален конфликт.

Мнозина анализатори на Поглед.инфо виждат в това движение не просто поредната ротация, а рязко и безпрецедентно засилване на американското военно присъствие в региона на Близкия изток. Очаква се USS George H.W. Bush да се присъедини към вече разположените там USS Abraham Lincoln и USS Gerald R. Ford. Ако тази конфигурация се реализира, Вашингтон ще разполага с безпрецедентна ударна мощ от три самолетоносача в една точка. Това не е просто демонстрация на флаг, а подготовка за мащабни бойни действия. Новата ударна група включва и разрушителите USS Mason, USS Donald Cook и USS Ross – съдове, които са буквално натъпкани с крилати ракети Tomahawk, способни да поразяват цели на хиляди километри с хирургическа точност.

Завръщането на доктрината „Силният прави правото“

Концентрирането на такава военна мощ подсказва, че Пентагонът се завръща към подхода, доминирал американската външна политика в началото на века. Ако първите две групи самолетоносачи бъдат изтеглени от относително по-безопасното Червено море и се позиционират в директен досег с Иран, това означава само едно: подготовка за фронтален сблъсък с Корпуса на гвардейците на ислямската революция (КСИР). Американците отново залагат на концепцията, че „силният прави правото“ в конвенционалната война – подход, който видяхме в най-чист и брутален вид по време на агресията срещу Ирак през 2003 г., известна като операция „Иракска свобода“.

За да разберем мащаба на днешното предизвикателство, трябва да припомним историческия контекст. Според Централното командване на САЩ, срещу тогавашната иракска армия от 375 000 души бяха изпратени близо половин милион американски войници (466 985). Но тогава ставаше дума предимно за сухопътна операция, в която, макар и асиметрично, се прилагаха класическите закони на войната. Днес обаче ситуацията е качествено различна. Сега говорим за война в морето и използване на смазваща морска въздушна мощ.

Технологичният капан и информационната мъгла

На пръв поглед изглежда логично, че USS George H.W. Bush ще подобри възможностите на САЩ да се справят с т.нар. „флотилия от комари“ на КСИР – стотиците малки, бързоходни и въоръжени с ракети моторници, които контролират Ормузкия проток. Но тук възниква неудобният въпрос: колко ирански лодки успяха да потопят досегашните два самолетоносача в региона? Информационната „мъгла на войната“, старателно поддържана от западните медии, едва пропуска истината – американските сили не са постигнали никакъв съществен успех. Нещо повече, след опитите на иранците да използват своите крилати ракети срещу американските групировки, USS Abraham Lincoln и USS Gerald R. Ford позорно се оттеглиха в Червено море, търсейки там „безопасно убежище“.

Но USS George H.W. Bush явно няма намерение да се крие. Червено море не е място за провеждане на интензивни въздушни операции срещу Иран, дори с презареждане на гориво във въздуха. Разстоянията са твърде големи, а времето за реакция – твърде малко. За да бъдат нанасяни ефективни и чести удари дълбоко в иранската територия, изтребителите-бомбардировачи F-35 трябва да излитат от кораби, разположени на не повече от 500 километра от брега. Това обаче поставя скъпоструващите американски самолетоносачи в обсега на иранските противокорабни ракети, които вече доказаха способността си да пробиват дори най-модерните системи за противовъздушна отбрана.

Стратегията на „Обезглавяването“: Отчаяният ход на Вашингтон

Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, истинската причина за това струпване на сили може да се крие в една зловеща концепция – „обезглавяването“ на иранската политическа класа. Под този термин се разбира физическото ликвидиране на висшето ръководство на държавата. Това е метод, който САЩ и Израел вече опитваха в началото на своята агресивна кампания, но без успех. Тогава стана ясно, че наличните ударни възможности са недостатъчни за пробиване на дълбоко ешелонираната иранска отбрана.

Сега обаче ситуацията се променя. В съзнанието на Доналд Тръмп и неговия нов военен министър Хегсет се е загнездила една примитивна, но опасна мисъл: „Ако елиминираме цялото иранско ръководство, Иран ще капитулира“. Планът им изглежда плашещо прост – три групи самолетоносачи, въоръжени с F-35, подкрепени от израелските военновъздушни сили, трябва да „бомбардират Техеран на парчета“, превръщайки правителствените квартали в гробища.

Това е стратегия на отчаянието. Американското ръководство изглежда не разбира, че иранската държавна машина, и по-специално Корпусът на ислямската гвардия, е структурирана така, че да функционира дори при загуба на върховното командване. Ключовете за иранската съпротива не са само в кабинетите в Техеран, те са в ръцете на хиляди офицери от КСИР, разпръснати из цялата страна и региона.

Географията като съюзник на персийската съпротива

Проблемът пред американските стратези е и чисто географски. Повечето стратегически обекти в Иран са скрити дълбоко в пресечен планински терен, защитени от метри стоманобетон и скали, които дори най-мощните „разбивачи на бункери“ трудно поразяват. Не е случайно, че Хегсет публично се оплаква, че иранците били „нечестни“, защото криели своите пускови установки в подземни укрития. Това хленчене на американския военен министър издава безсилието на свръхмодерната технология пред лицето на една решителна и подготвена за асиметрична война нация.

Вариантът с поразяване на „флотилията от комари“ също остава проблематичен. В тесния Ормузки проток иранските моторни лодки могат лесно да се скрият в крайбрежни укрепления и естествени заливи, откъдето да нанасят неочаквани удари. Макар въздушната мощ на САЩ да е огромна, тя е неефективна срещу цели, които се появяват и изчезват за секунди в сложния брегови релеф.

Хаосът – бащата на американското поражение

В крайна сметка, струпването на три самолетоносача около Иран е признак не на сила, а на хаотично търсене на изход от геополитическата безизходица. Вашингтон се опитва да намери „сребърен куршум“ в лицето на операцията по обезглавяване, надявайки се, че един брутален акт на насилие ще реши сложния възел от противоречия в Близкия изток.

Поглед.инфо припомня, че в историята хаосът винаги е бил предвестник на поражението. Опитът да се пречупи гръбнакът на една 80-милионна нация чрез бомбардировки и атентати срещу нейните лидери е не само морално несъстоятелен, но и стратегически обречен. Вашингтон отново подценява устойчивостта на иранската система и фанатичната преданост на КСИР към каузата на ислямската революция. Докато самолетоносачите заемат позиции, светът затаи дъх, очаквайки да види дали разумът ще надделее, или амбициите на шепа хора във Вашингтон ще подпалят глобален пожар, който никой няма да може да угаси.