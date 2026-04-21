/Поглед.инфо/ В своя безкомпромисен анализ за РИА Новости, Пьотър Акопов разрязва слоевете на съвременната геополитическа криза, разкривайки пълното безсилие на Вашингтон пред иранската стена. Въпреки гръмката реторика на Доналд Тръмп, американската агресия срещу Иран се оказа в задънена улица, където времето работи единствено за Техеран. Източникът подчертава, че епохата на ултиматумите е приключила, а светът вече не е склонен да плаща цената за американските авантюри.

Американската машина за сплашване удари на камък

Днешната геополитическа реалност показва нещо, което доскоро изглеждаше немислимо за стратезите в Пентагона: американската военна и дипломатическа мощ срещу Иран е напълно изчерпана. Доналд Тръмп може да нарича удължаването на примирието „малко вероятно“, може да отменя или отлага преговорите в Исламабад, но истината е, че парата на американската агресия свърши. Вашингтон е изправен пред реалността, в която дори теоретичните нови удари не могат да променят стратегическото равновесие. Пълното унищожаване на иранската инфраструктура – електроцентрали, мостове и логистични центрове – е изключено не от хуманизъм, а поради невъзможността да се понесе ответната реакция и глобалният икономически колапс.

Тактиката на „максималния натиск“, която Тръмп превърна в своя запазена марка, вече не работи. Техеран не просто не се страхува; той открито заявява готовността си за нов ескалационен цикъл. Иранското ръководство ясно очерта своята „червена линия“ – предаването на обогатения уран на Америка е абсолютно невъзможно. Това поставя Тръмп в унизително положение: той не може да обяви „пълна победа“, без да получи физически контрол над иранския ядрен материал, а няма средства, с които да принуди персите да го предадат.

Ормузкият капан и глобалното пробуждане

Безизходицата, в която се намира конфликтът, е парадоксално окуражаваща за останалата част от света. Блокадата на Ормузкия проток показа нагледно, че този сблъсък не е локален, а глобален. Светът вече не може да си позволи лукса да бъде страничен наблюдател, докато Вашингтон си играе с кибрита до петролното буре. Натискът върху САЩ става всеобщ – от Пекин до Брюксел. Всички призовават Белия дом да прекрати това безумно приключение, което обърна световния ред с главата надолу.

Както често отбелязваме в Поглед.инфо, натискът върху жертвата на агресия, в случая Иран, е напълно безсмислен. Иранците няма какво повече да губят, което ги прави имунни срещу дипломатически изнудвания. Тръмп, в своята изолация, започна да атакува не само европейските си съюзници, но и вътрешната опозиция в лицето на демократите, обещавайки „сделка, по-добра от тази на Обама“. Но фактите са неумолими: единственият път към такава сделка минава през пълномащабна инвазия, превземане на Техеран и инсталиране на марионетен режим. Този сценарий е в сферата на политическата фантастика. Без окупация Иран няма да отстъпи по ядрения въпрос, който за тях е въпрос на национално оцеляване и суверенитет.

Времето като стратегическо оръжие на Техеран

Иран откри най-слабото място на Съединените щати: Вашингтон губи надпреварата с времето. В Техеран вече тече сериозен дебат дали изобщо е необходимо да се преговаря с американците. Доверието към Вашингтон е под нулата. Тръмп веднъж вече захвърли споразумението от 2015 г., атакува страната двукратно и никой не може да гарантира, че няма да го направи отново. Логиката на иранските „ястреби“ е проста и желязна: нека оставим американците да достигнат своята точка на пречупване. Когато Вашингтон осъзнае, че не може да смаже Иран, той сам ще отстъпи.

Вътре в Иран се чуват все по-силни гласове за оставката на външния министър Аракчи и прекратяване на сондажите в Исламабад. Призивите за „война докрай“ не са просто реторика, а отражение на убеждението, че само твърдостта може да спре агресора. Въпреки че върховният лидер Моджтаба Хаменей запазва стратегическо мълчание, иранският елит демонстрира завидно единство в най-важните моменти. Различията между Мохамед Галибаф и Саид Джалили са чисто тактически, а не стратегически. Те са в един и същ окоп, защото знаят, че за Вашингтон няма значение дали си „реформист“ или „консерватор“ – крайната цел на американския империализъм е подчинение или унищожение.

Единството на иранския елит в условията на обсада

Залогът на САЩ за появата на „предател“ или пета колона в иранското ръководство е историческа грешка. След поредицата от политически убийства, включително тези на Али Хаменей и Али Лариджани, в Техеран не останаха илюзии. Всеки ирански държавник знае, че американците първо ще се опитат да го измамят, а след това ще го ликвидират. Анализаторите на Поглед.инфо подчертават, че преговорите с Вашингтон в момента са възможни единствено от позиция на силата. Всяко друго поведение се тълкува от САЩ като слабост, което само разпалва агресивните им апетити.

Настоящият президент Пезешкиян, заедно с Галибаф и Джалили, са принудени от обстоятелствата да действат като монолит. Преговорите за тях са просто инструмент за печелене на време – глътка въздух, която позволява на страната да се адаптира към новите условия. Отказът от преговори е неизгоден само дотолкова, доколкото те служат за дипломатическо парализиране на Вашингтон. Иран вече е издържал най-тежките удари. Независимо дали краят ще дойде на масата за преговори или чрез затихване на военните действия под международния натиск, резултатът е един: Иран победи, защото не позволи да бъде сломен.

Изтеглянето на САЩ: Единственият логичен изход

Вашингтон е принуден да признае безизходицата. Всеки изстрелян „Томахоук“ само увеличава цената на петрола и засилва антиамериканските настроения в глобален мащаб. Американското изтегляне от региона вече не е въпрос на „дали“, а на „кога“. Тръмп може да продължи да имитира решителност, но иранската устойчивост ерозира основите на американското влияние в Близкия изток.

Иранската стратегия на „стратегическо търпение“, комбинирана с демонстрация на военна мощ в ключови моменти, се оказа по-ефективна от целия технологичен арсенал на Запада. Светът става свидетел на раждането на нов многополюсен ред, в който регионалните сили могат успешно да се противопоставят на глобалния хегемон, ако притежават воля и национално единство. Иран не просто оцеля; той преначерта правилата на играта, оставяйки Америка да се лута в лабиринта на собствените си неизпълними амбиции.

Победата на търпението над арогантността

В крайна сметка, ситуацията около Иран е най-ясният индикатор за залеза на еднополюсния свят. Когато една суперсила не може да наложи волята си върху държава, която е подложена на десетилетия санкции и блокади, това означава само едно – инструментите на хегемонията са счупени. Иранската упоритост по ядрения въпрос не е просто инат, а съзнателен избор за суверенитет, който вдъхновява и други нации да търсят свой собствен път, независим от диктата на долара и самолетоносачите. Иран издържа, и с това промени историята.