САЩ и Иран договориха край на войната, но текстът на меморандума поражда повече въпроси от отговори

/Поглед.инфо/ Публикуваните точки от меморандума между САЩ и Иран предизвикаха сериозни спорове далеч преди окончателното му подписване. Докато едни анализатори говорят за дипломатически пробив, други обръщат внимание на огромните икономически отстъпки, предполагаемото размразяване на ирански активи, бъдещия фонд за възстановяване и новата роля на Ормузкия проток като инструмент за стратегически натиск. Най-интересното обаче е, че различни източници публикуват различни версии на едни и същи договорености.

Когато в международната политика се появи документ, който обещава едновременно край на война, премахване на санкции, размразяване на активи за десетки милиарди долари и фонд за възстановяване от 300 милиарда долара, първата реакция не трябва да бъде възторг или възмущение. Първата реакция трябва да бъде проверка на фактите и внимателно четене на детайлите.

Точно тук започва най-интересната част от историята около предполагаемия меморандум между Съединените щати и Иран. Самото съдържание на документа изглежда достатъчно необичайно. Още по-необичайно е, че в публичното пространство се появиха различни версии на едни и същи клаузи. Според една версия Вашингтон се ангажира не само с отмяна на санкциите, но и с участие във възстановяването на Иран чрез международен фонд за минимум 300 милиарда долара. Според друга версия този фонд е само предмет на бъдещи преговори и няма характер на пряко финансово задължение.

Разликата не е редакционна подробност. Това са стотици милиарди долари и цялата логика на конфликта.

Ако действително съществува механизъм за подобно финансиране, тогава войната приключва по начин, който трудно би могъл да бъде представен пред американската публика като победа. Ако подобен механизъм отсъства, а става дума единствено за бъдеща рамка за инвестиции, тогава картината е различна.

Затова и вниманието се насочва към източниците, които публикуват информацията. В последните години Близкият изток се превърна в регион, където информационните операции вървят паралелно с военните. Всеки лагер публикува свои версии на събитията, а понякога и на самите документи. В подобна среда окончателната истина често се появява седмици по-късно.

Безспорен остава друг факт. Иран успя да демонстрира нещо, което американските военни анализатори обсъждат от десетилетия. Това е способността му да създаде сериозни рискове за корабоплаването през Ормузкия проток.

Ормуз не е просто географска точка. Това е артерията, през която преминава значителна част от световния петролен износ. Всяка заплаха за свободното преминаване на танкери моментално се отразява върху застрахователните разходи, транспортните тарифи и цените на енергията. Именно поради тази причина американските военноморски сили поддържат постоянно присъствие в района още от края на XX век.

През последните месеци Техеран показа, че дори без формално затваряне на пролива е способен да повиши риска до степен, която тревожи енергийните пазари. От гледна точка на ресурсите това е много по-евтин инструмент от изграждането на стратегически флот или участие в продължителна конвенционална война.

Един безпилотен апарат струва несравнимо по-малко от един самолетоносач. Няколко ракети по пристанищна инфраструктура струват многократно по-малко от поддържането на постоянни военноморски групировки. Именно тази асиметрия изглежда все повече притеснява американските стратегически среди.

Затова в публикуваните текстове особено внимание привлича ангажиментът на Иран да гарантира безопасното преминаване на търговски кораби през Ормузкия проток. Ако такава клауза действително съществува, тя показва, че Вашингтон признава фактическата способност на Техеран да влияе върху сигурността на маршрута.

Тук обаче има нещо, което не излиза.

Ако Иран е получил толкова значителни отстъпки, защо се е съгласил да постави отново на масата въпроса за обогатения уран и бъдещето на ядрената си програма? Именно около тази тема се водят спорове повече от двадесет години. Ядрената инфраструктура на страната включва обекти като Натанз, Фордо и Исфахан, в които са вложени огромни финансови и технологични ресурси.

Това не са политически лозунги, а заводи, центрофуги, специалисти, енергийни мощности и десетилетия работа. Подобна инфраструктура трудно се превръща в разменна монета без сериозни гаранции насреща.

Другият чувствителен въпрос е Израел. Част от публикуваните точки предполагат прекратяване на бойните действия и по ливанското направление. Това автоматично засяга дейността на подкрепяни от Иран регионални структури и променя баланса по цялата линия от Средиземно море до Персийския залив.

Тук също липсва яснота. Не е известно какви точно гаранции са били обсъждани и какви механизми за контрол се предвиждат. Историята на региона показва, че именно тези детайли често се превръщат в причина за провал на иначе обещаващи споразумения.

От американска гледна точка ситуацията също изглежда сложна. След години санкционен натиск, дипломатическа изолация и военни операции би било трудно политически да се обясни внезапна нормализация без сериозни насрещни отстъпки.

Особено чувствителен остава въпросът за санкциите. През последните две десетилетия около тях беше изградена цяла международна финансова архитектура. Банки, застрахователи, търговски посредници и енергийни компании работят в условията на ограничения, създадени от американското законодателство и международните механизми за контрол.

Премахването на тази система не става с едно политическо изявление. То изисква дълга административна и правна процедура, включваща американски институции, международни финансови структури и партньорски държави.

Затова и част от наблюдателите приемат публикуваните текстове като рамков политически документ, а не като окончателно уреждане на всички спорни въпроси.

Съществува и още един пласт на историята.

В последните години световната икономика се сблъска с поредица от кризи – пандемия, санкционни войни, прекъснати вериги за доставки, конфликти около Червено море и нестабилност в енергийните пазари. На този фон всяка нова криза в Персийския залив носи риск от допълнителни сътресения.

Именно това може да обясни защо различни международни играчи проявяват интерес към бързо успокояване на ситуацията. Не става дума само за Иран и Съединените щати. Става дума за глобалната търговия, корабоплаването, цените на горивата и инфлационния натиск върху десетки икономики.

Колкото повече детайли излизат около меморандума, толкова по-очевидно става, че документът не е просто споразумение за прекратяване на бойни действия. Той представлява опит да бъде пренаредена цяла система от отношения, изграждана повече от четири десетилетия след Ислямската революция от 1979 година.

Засега обаче най-важният факт остава друг. Публичното пространство е изпълнено с версии, интерпретации и изтичания на информация, но окончателният текст все още не е получил независимо потвърждение от всички страни. Затова твърденията за американска капитулация, иранска победа или исторически компромис следва да бъдат разглеждани предпазливо.

Документите ще бъдат важни. Подписите също. Но още по-важни ще се окажат първите шест месеца след евентуалното споразумение. Тогава ще стане ясно дали говорим за действителен край на конфликта или за поредното примирие, което само отлага следващата криза в един регион, където географията, петролът и стратегическите маршрути продължават да определят политиката много по-силно от дипломатическите декларации.