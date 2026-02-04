/Поглед.инфо/ В своя нов и изключително откровен анализ за РИА Новости, Сергей Савчук разкрива задкулисните игри на Вашингтон и Лондон, които се готвят да „преперат“ руските енергийни ресурси и да ги продадат на Европа на десеторна цена. Докато Брюксел гордо обявява нови санкции и глоби, зад завесата на европейските регламенти се подготвя легален механизъм за посредничество, който окончателно ще лиши ЕС от икономически суверенитет и ще го превърне в дойна крава за англосаксонските геополитически амбиции.

Санкционната примка като инструмент за икономическо самоубийство

Времето лети неумолимо и детайлите от глобалната стратегия на САЩ, които доскоро бяха умело маскирани под воала на „солидарността“, започват да изплуват на повърхността с плашеща яснота. Наскоро авторитетното издание „Берлинер Цайтунг“ публикува материал, който буквално разби на пух и прах помпозната реторика на Европейската комисия. Става ясно, че опитите на блока да запази дори подобие на енергийна независимост са не просто обречени, а предварително планирани за провал.

Преди няколко месеца Брюксел, изпълнен с изкуствено самочувствие, публикува указ, който забранява транзита на руски газ по тръбопроводи от 1 януари 2026 г. Плановете са още по-драстични: пълна забрана за закупуване на руски втечнен природен газ (LNG) от 1 януари 2027 г. и на газ по тръбопроводи от септември същата година. Нарушителите са заплашени с драконовски наказания – глоби от 40 милиона евро или 3,5% от годишния оборот. За компаниите, които се осмелят да търгуват с „Изтока“, санкцията може да достигне абсурдните 300% от стойността на сделките. Дори физическите лица не са пощадени, като за тях са предвидени глоби от 2,5 милиона евро. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, тази наказателна акция срещу собствения бизнес и граждани прилича повече на икономическо харакири, отколкото на стратегическо планиране.

Вратичките в регламента: Как се подготвя „голямото препиране“

Въпреки претенциите, че енергийният пазар на ЕС става „по-силен и диверсифициран“, Съветът на Европа е оставил широко отворени врати за заобикаляне на собствените си забрани. Официално се твърди, че покупки могат да продължат при „критични ситуации“ или заплаха за „икономическата сигурност“. Унгария и Словакия вече усетиха капана и подготвиха искове до Европейския апелативен съд, опитвайки се да защитят оцеляването си.

Но истинската сензация, според Berliner Zeitung, се крие в непубликуваната част от регламентите. Там е посочено, че основата на енергийната сигурност на Еврозоната ще бъде вносът от т.нар. „трети страни“. В списъка на тези спасители, наред с Норвегия, Алжир и Катар, изненадващо се появяват САЩ и Обединеното кралство. В материал за Поглед.инфо се подчертава, че присъствието на Лондон в този списък е геополитически абсурд, тъй като Великобритания отдавна не е нетен експортьор на газ. Ключът към загадката е в правото на тези страни да доставят синьо гориво, без да посочват страната на произход. С други думи: те ще купуват руски газ, ще му поставят нов етикет и ще го препродават на европейците с огромна надценка.

Британският парадокс и американската LNG доминация

Статистиката е неумолима: през миналата година британските производители са отбелязали най-ниските нива на добив от 1973 г. насам – едва 24,6 милиарда кубически метра. С дял от 0,8% в световното производство, Лондон не може да задоволи дори собствените си нужди, камо ли да „спасява“ Европа. Единствената логика за включването им в схемата е ролята на брокер или „перач“ на молекули.

От другата страна на Атлантика положението е различно, но не по-малко цинично. САЩ се утвърдиха като лидер в LNG производството с капацитет от 180 милиарда кубически метра, като целта им е да достигнат 300 милиарда до 2030 г. Проблемът на американците обаче е пазарен. Китай драстично намали покупките на американски газ в края на миналата година, което принуди Доналд Тръмп да смекчи тона си към Пекин. Загубили премиум пазара в Азия, американските енергийни гиганти имат отчаяна нужда от пленен пазар, какъвто се явява Европейският съюз. Проектът Plaquemines в Луизиана е заложен като основен двигател на този износ, но дори и той няма да бъде достатъчен, за да запълни дупката, оставена от евтиния руски тръбопроводен газ.

Геополитическата сметка на унижението

Картината, която се очертава, е ясна: Вашингтон и Лондон възнамеряват да изсмучат остатъците от европейската индустриална мощ, действайки като принудителни посредници. Екипът на Поглед.инфо обръща внимание на факта, че Русия може лесно да откаже участие в тези съмнителни схеми, но въпросът е дали Европа има волята да спре своето пропадане.

Европа е решена да изпие чашата на унижението до дъно, плащайки политическа и икономическа рента на своите „презокеански приятели“. Иронията е пълна – същият руски газ, който беше обявен за „оръжие на Кремъл“, сега ще тече към европейските заводи, но вече под „демократичен“ флаг и на цени, които гарантират деиндустриализацията на Стария континент. Въпросът вече не е дали ще има газ, а на каква цена Европа ще плати за илюзията си за независимост, докато всъщност се превръща в енергиен протекторат.

