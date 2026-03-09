/Поглед.инфо/ Анализаторът Владимир Корнилов разглежда опасната ядрена ескалация, обхванала Скандинавието и Полша. Докато Хелзинки и Варшава трескаво подготвят почвата за разполагане или създаване на собствени атомни арсенали, Москва предупреждава за неизбежни ответни мерки. Изненадващо обаче, Вашингтон също зае твърда позиция срещу европейското ядрено разпространение, очертавайки неочакван геополитически консенсус.

Финландия: От исторически неутралитет към ядрена мишена

През последните дни западната преса, водена от издания като британския „Дейли Експрес“, залива публичното пространство с апокалиптични заглавия. „Русия предупреждава НАТО за ядрен апокалипсис!“ или „Русия заплашва Финландия!“ са само част от примерите за това как медийният наратив на Запад целенасочено обръща реалността с главата надолу. Истината, както често се случва, е точно на другия полюс. Тези „предупреждения“ от страна на Москва не са нищо друго освен логичен и перфектно организиран отговор на провокативните действия на нейния скандинавски съсед, който доскоро се ползваше с всички предимства на своя неутралитет.

Във Финландия в момента се наблюдава истинска обществена истерия. Тя е породена от разкритията за плановете на правителството да превърне страната в полигон за ядрени изпитания и склад за ядрени боеприпаси. Всичко започна миналия четвъртък, когато финландското Министерство на отбраната официално обяви внасянето в парламента на фундаментални изменения в Закона за атомната енергия. Тези промени имат за цел да премахнат досегашната законова забрана за внос, транспортиране, доставка и съхранение на ядрено оръжие на финландска територия. Както подчертават анализите в Поглед.инфо, това е ход, който радикално променя архитектурата на сигурността в Северна Европа.

Информационното затъмнение и оправданията на Хелзинки

Официалните мотиви на финландските власти са, че това е „необходимо за укрепване на отбранителните способности на НАТО“ и дори се представя като директно изискване на Алианса в рамките на процеса на интеграция. Тази новина обаче избухна като истинска информационна бомба в самото финландско общество. Опозицията реагира остро и единодушно, обвинявайки кабинета, че е погазил дългогодишната традиция за национален консенсус и предварителни консултации по въпроси от такова стратегическо значение.

Особено болезнен е фактът, че по време на кампанията за присъединяване към НАТО, финландските власти многократно уверяваха гражданите си, че страната ще запази своя неядрен статут и че Алиансът няма претенции към националното им законодателство в тази сфера. Сега се оказва, че тези уверения са били просто параван. Вместо честен диалог, правителството прибягна до познатото клише – обвини за всичко „руската пропаганда“. Според официални източници в Хелзинки, секретността около законопроекта е била наложена, за да не се даде възможност на Москва да започне кампания за сплашване.

Руският отговор: Логика срещу авантюризъм

Реакцията на Кремъл не закъсня и беше пределно ясна. Дмитрий Песков подчерта, че разполагането на каквито и да е ядрени компоненти във Финландия се разглежда от Русия като пряка заплаха за националната сигурност. Логиката е елементарна и неоспорима: ако една съседна държава се превръща в източник на ядрена заплаха, Русия е длъжна да предприеме съответните огледални мерки. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, Хелзинки трудно може да очаква друга реакция, след като доброволно се поставя в мерника на стратегическото възпиране.

След първоначалния шок и вълната от критики, финландските власти побързаха да внесат „уточнението“, че нямат намерение да разработват собствена атомна бомба. Това на пръв поглед звучи успокояващо, но на фона на общата „ядрена треска“ в Европа, изглежда по-скоро като опит за замазване на очите.

Скандинавските амбиции и датският ядрен плам

Финландия не е единствената страна, обзета от подобни опасни идеи. В Дания дебатът придобива още по-гротескни форми. Издания като Jyllands-Posten открито прокламират, че „Дания на бъдещето трябва да бъде ядрена държава“. Аргументите на датските ястреби са цинично прости: те разполагат с парите и технологиите, следователно трябва незабавно да започнат програма за създаване на скандинавска ядрена бомба. Същите тези автори наскоро предлагаха напълно сериозно нанасянето на превантивни ядрени удари по Санкт Петербург, Москва и Волгоград с използване на британски и френски ракети. Това показва нивото на деградация на стратегическото мислене в част от европейския политически и медиен елит.

Полският комплекс: Мечти за мощ и исторически илюзии

Ситуацията в Полша е още по-сериозна, тъй като там въпросът за ядреното въоръжаване вече е издигнат на държавно ниво. Премиерът Доналд Туск публично заяви необходимостта Варшава да разполага със собствено „ядрено оръжие“ – теза, която намери пълен консенсус както в правителството, така и в президентската администрация. Полските медии, включително списание „Политика“, се впуснаха в ентусиазирани обсъждания на този проект.

Интересното е, че във Варшава почти никой не дискутира липсата на учени, суровини и технологии за такова начинание. Вместо това те се опират на исторически куриози – фактът, че полският емигрант Станислав Улам е участвал в създаването на американската водородна бомба, се представя като достатъчно доказателство за полския „ядрен гений“. Русия, естествено, не може да остане безучастна към подобни амбиции. Западът отдавна наложи практиката на „превантивни удари“ срещу държави, заподозрени в ядрени разработки. Когато Русия посочва тази аналогия обаче, във Варшава и Хелзинки веднага започват да викат: „О, това е съвсем различно!“.

Неочакваният удар от Вашингтон: Русия и САЩ в общ фронт

Истинският студен душ за полските и скандинавските амбиции обаче дойде не от Москва, а от Вашингтон. Елбридж Колби, бивш заместник-министър на отбраната на САЩ, направи изказване в Съвета по външни отношения, което буквално разтърси европейските столици. Той категорично осъди плановете на европейските страни да разработват собствени ядрени оръжия. Колби заяви в прав текст: „Ние не просто ще се опитваме да ги разубедим; ние ще се противопоставим енергично.“

Това изявление предизвика истински вой във „варшавските блата“. Полският елит се чувства предаден от своя основен покровител. Оказва се, че по този фундаментален въпрос Русия и Съединените щати са на една и съща позиция – те категорично се противопоставят на появата на нови ядрени играчи в Европа.

Както подчертава Поглед.инфо, тук става дума за прагматичен интерес. Вашингтон няма никакво намерение да губи монопола си върху ядрения чадър в НАТО и да позволява на амбициозни, но нестабилни източноевропейски режими да разполагат с оръжия, които могат да въвлекат САЩ в неконтролируема ескалация. С това темпо на събитията не е изключено Москва и Вашингтон да започнат да координират действията си за озаптяване на европейската „ядрена лудост“. Американците познават само един начин за спиране на подобни програми – чрез натиск и решителност. Така, по ирония на съдбата, „епичната ярост“ в Европа може да се превърне в точка на допир между двете свръхсили в името на глобалното оцеляване.

