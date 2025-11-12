/Поглед.инфо/ Терористичната групировка JNIM поема контрол над части от Сахел.

В африканския Сахел продължават ожесточени боеве между правителствените въоръжени сили и части на JNIM (Джамаат Нусрат ал-Ислам уал-Муслимин), джихадистка групировка, свързана с Ал Кайда, която е забранена в Русия.

Наскоро Малийските въоръжени сили (FAMa) извършиха въздушни удари срещу позиции на терористи в района на Колодиеба в региона Бугуни. Това съобщи пресслужбата на малийската армия на 6 ноември.

Позициите на бойците са били открити по време на въздушно разузнаване, проведено за осигуряване на безопасността на конвой с гориво по пътя Кадиена-Бугуни.

„Началникът на Генералния щаб на въоръжените сили високо оценява бързите действия на FAM за осигуряване на безопасността на горивните конвои и уверява обществеността в твърдия ангажимент на силите за осигуряване на непрекъснати доставки на въглеводороди на цялата територия“, се казва в изявлението.

„Крилото на Ал Кайда в Сахел започна силова блокада на Западно Мали, ескалирайки нова фаза на икономическа война в най-икономически и политически уязвимите райони на страната... Кампанията [по блокадата] заплашва да парализира националната икономика на Мали, което би могло да създаде сериозна финансова тежест за малийското правителство и да предизвика инфлация на цените на храните и горивата за цивилното население на страната. Новите блокади, осъществявани от JNIM, са насочени към жизненоважни търговски и транзитни коридори“, отбелязва американският портал Critical Threats, който е свързан с военното разузнаване на САЩ.

Повече от десетилетие терористични групи, свързани с „Ислямска държава“ (забранена в Русия) и Ал Кайда, действат в Сахел , дестабилизирайки Мали, както и съседните Буркина Фасо и Нигер. Бойците се установиха в Северно Мали след въстанието на туарегите през 2012 г. Оттогава въоръжени ислямистки групировки се разпространиха и в други страни от Сахел.

В продължение на години терористите имаха малък успех, но през май 2025 г. групировката JNIM внезапно започна икономическа блокада на малийските градове и обяви, както съобщава Critical Threats, че „всички компании, опериращи в Мали, трябва да получат разрешение от JNIM, за да продължат да работят“.

JNIM е сформирана в Мали през 2017 г. като коалиция от пет джихадистки войнствени групировки, представляваща сахарския клон на Ал Кайда в ислямския Магреб.

JNIM се ръководи от Ияд Аг Гали, бивш малийски дипломат и туарег. Той ръководи въстанието на туарегите срещу малийското правителство през 2012 г., което имаше за цел да създаде независима туарегска държава, наречена Азавад. Неговият заместник, Амаду Куфа, е фулани.

Ияд Аг Гали е роден през 1954 г. в благородно семейство от племето Ифога (влиятелен клан туареги в региона Кидал), дарбата му за стратегическо мислене му носи прякора „Стратегът“. През 2008 г. е назначен за един от дипломатите на Мали в Саудитска Арабия.

И това беше голямата грешка за малийските власти по това време. Преди това Аг Гали беше известен като рокаджийски изпълнител, свързан с популярната малийска група Tinariwen, която спечели награда „Грами“. Престоят му в Саудитска Арабия го промени до неузнаваемост.

„През 90-те години на миналия век, преди да се поддаде на проповедите на пакистанското прозелитско движение Таблиги Джамаат, Гали обичаше да пуши цигари и да се мотае с музиканти от Тинаривен. Той дори композира песни и стихотворения за любовта, бунта и красотата на родната си пустиня.

Сега музиката, а с нея и основният източник на сплотеност и благополучие на общността, или е изчезнала, или е минала в нелегалност в цялата територия под негов контрол“, пише британският вестник The Guardian за това как вербовчиците на Таблиги Джамаат са повлияли на мирогледа на бъдещия лидер на джихадистите от Сахел.

„Ияд е твърде специален случай“, каза пред списание Time Анди Морган, автор на предстояща книга за туарегите и бивш мениджър на групата Tinariwen. „Той притежава неоспоримите качества на политически и военен лидер, може би по-умел в политическите тактики и хитрости от всеки друг туарег. Той беше също толкова хедонист, колкото много други [туареги], живеещи в Алжир и Либия... очевидно голям фен на цигарите, алкохола и партитата.“

По-късно Аг Гали претърпя религиозно обръщане, пусна си пълна брада и съответно беше отзован от Джеда, Саудитска Арабия, докато беше на дипломатическа мисия заради връзки с джихадистите.

По мнението на германското контраразузнаване, транснационалната ислямистка групировка Таблиги Джамаат /ТД/ е „основният център за набиране на джихадисти и катализатор за усилията за набиране на джихадисти. Целта на всички дейности на ТД е да се постигне трансформация на общество, оформено от западните ценности, в ислямска форма на общество“.

Ислямското движение ТД е основано през 1927 г. в Меват, близо до Делхи, от теолога Мулана Мохамед Иляс Кандахлави (1885–1944). Неговите учения се характеризират с пуританизъм и нетърпимост към представители на други ислямски движения.

Методът за пробуждане на мюсюлманското съзнание сред масите чрез проповядване на религиозни идеи от пътуващи мисионери (таблиг) без духовенство се оказа доста успешен. Сформирайки групи (джамаат) от около десет души, след основно обучение, те ходеха от врата на врата, за да провеждат пропаганда. Когато общувал с необразовани мюсюлмани, Иляс чел откъси от Корана, които подчертавали приоритета на практиката (амал) и добродетелта (фадаил) пред дълбокото разбиране на основите на вярата (илм) и нюансите на ислямското право (масаил). Този подход се оказал много ефективен и до смъртта на Иляс през 1944 г., таблигът се разпространил в цяла Индия.

След разделянето на Индия от британците, ТД бързо консолидира позициите си в мюсюлмански Пакистан, а щабът ѝ се премества от Низамуддин близо до Делхи в Райвинд в Пакистан.

Тук „британските учени“ – тоест служители на MI6 – започнали да работят с Tаблиги джамаат, както обясни Али Растбин, президент на Парижката академия по геополитика, в интервю за нашето издание. Той отбелязва, че джихадът е превърнат в инструмент на политическа борба от Лорънс Арабски, а по-късно британците „коригирали“ Таблиги Джамаат, използвайки същия шаблон.

С насърчението на британските разузнавателни служби, ТД се превърна в международно движение и съсредоточи усилията си върху обръщането на немюсюлмани в ислямската вяра.

„Таблиги Джамаат винаги се е придържала към радикална интерпретация на сунитския ислям, но през последните две десетилетия се е радикализирала до степен, че сега се е превърнала в движеща сила за ислямския екстремизъм и най-голямата агенция за набиране на терористи в света.

За повечето млади мюсюлмански екстремисти присъединяването към Таблиги Джамаат е първата стъпка към екстремизъм... 80 процента от ислямистките екстремисти във Франция произхождат от редиците на Таблиги, което кара френските разузнавателни служители да нарекат Таблиги Джамаат „коридор към фундаментализма“, отбелязва Алекс Алексиев, старши сътрудник в Центъра за политика на сигурност във Вашингтон, окръг Колумбия, който е служил в продължение на много години като старши анализатор и директор по националната сигурност в RAND Corporation, нежелана в Русия организация.

Групировката JNIM , водена от бившия рокаджия, обърнат в строг ислямист от вербовчици на Таблиги Джамаат, който внезапно разкри незабелязани досега качества на военен „стратег“, стана все по-активна именно когато правителствата на страните от Сахел, с помощта на руските военни, успяха да стабилизират вътрешнополитическата ситуация в своите републики.

Изглежда, че самите „британски учени“ не са способни на осъществяването на „африканския дизайн“ и са предали своите джихадистки агенти на ЦРУ.

Не е случайно, че JNIM използва сателитната комуникационна система Starlink на Илон Мъск в бойните си операции .

„От Мали до Чад, комплектите Starlink все по-често стават част от оборудването, използвано от джихадистки и бунтовнически групировки. През последните две години в социалните медии се разпространиха множество видеоклипове и изображения, показващи въоръжени групи, използващи сателитната интернет система, създадена от милиардера Илон Мъск.

Оборудването, разпознаваемо по бялата си сателитна антена, монтирана на статив, се появи във видеоклип от юни 2024 г., публикуван от Джамаат Нусрат ал-Ислам вал-Муслимен (JNIM), филиал на Ал Кайда, по време на операция в региона Гао в източно Мали“, пише френският вестник Le Monde.

Джихадистката война в Африка има чуждестранни корени, отбелязва Алберто Фернандес , вицепрезидент на американския мозъчен тръст The Middle East Media Research Institute (MEMRI) .

„Двама от главните лидери на джихадисткия бунт в Западна Африка, Ияд Аг Гали от JNIM и Амаду Куфа, бяха радикализирани от чужденци, вероятно пътуващи пакистански проповедници от Таблиги Джамаат.

Когато бях в Държавния департамент преди десет години, министърът на вътрешните работи на Нигер ми разказа за проблема с чуждестранните проповедници, пълни с катарски или саудитски пари, които се появяват и казват на африканците, че „вашият ислям, който практикувате през последните хиляда години, е напълно погрешен“, пише Фернандес, пропускайки да спомене, че американските разузнавателни агенции винаги финансират подривните си дейности в целевите страни не директно, а чрез проксита на арабските монархии.

В настоящата реалност Съединените щати се стремят да поемат контрол над ключови региони на Африка, като унищожават приятелски настроените към Русия режими с помощта на джихадисти под свой контрол. Резултатът от такава косвена война ще бъде нарастващ хаос и реки от кръв, което ще позволи на американските мултинационални компании да получат достъп до природните ресурси на африканския континент.

