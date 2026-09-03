САЩ изострят натиска върху Бразилия преди изборите! Лула да Силва води в проучванията въпреки икономическия натиск от САЩ

/Поглед.инфо/ Предстоящите президентски избори в Бразилия, насрочени за 4 октомври, превръщат южноамериканската държава в арена на засилено геополитическо противопоставяне. Докато настоящият държавен глава Луис Инасио Лула да Силва се бори за четвърти мандат, опозицията в лицето на сенатор Флавио Болсонаро консолидира десния спектър с подкрепата на политически кръгове във Вашингтон. Търговските ограничения от 50% върху бразилския износ, отмяната на дипломатически визи и зачестилите обвинения за външна намеса очертават контекст, в който икономическият натиск и въпросите за националния суверенитет заемат централно място в изборната кампания.

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Изборната конфигурация и политическото разделение в Бразилия

Официалният старт на предизборната кампания в Бразилия за първия тур на 4 октомври регистрира 13 кандидати за президентския пост, включващи настоящия държавен глава, сенатори, адвокати, бизнесмени и представители на различни съсловни организации. Според социологическите проучвания 11 от тези кандидати съвкупно не преминават границата от 10% от очакваната избирателна активност. Политическото пространство остава строго двуполюсно, разделено между 80-годишния Луис Инасио Лула да Силва от лявоцентристката Работническа партия (PT) и 45-годишния сенатор Флавио Болсонаро от дясната Либерална партия (PL). В случай че никой от претендентите не получи над 50% от валидните гласове, вторият тур е насрочен за 25 октомври.

Изборният процес включва препреизбиране на вицепрезидент, щатски губернатори, две трети от състава на Сената (54 от 81 места), всички 513 съюзни депутати в Долната камара на Националния конгрес и над 1000 представители в местните законодателни събрания.

Лула да Силва откри кампанията си на стадион „Вила Еуклидес“ в Сао Бернардо до Кампо – индустриалното предградие на Сао Пауло, където през 1977–1978 г. ръководеше металургичните стачки срещу тогавашния военен режим. Акцентите в програмата му включват запазване на съществуващата данъчна рамка, държавни субсидии за индустрията и разширяване на инфраструктурните инвестиции. От друга страна, Флавио Болсонаро проведе първата си проява на плажа Копакабана в Рио де Жанейро, появявайки се с балистична бронежилетка под оболеклото си и позовавайки се на регистрирани от екипа му 1800 заплахи за сигурността.

Външнополитическата ориентация на опозицията се базира на публично декларирана готовност за предоговаряне на търговските споразумения със САЩ, Израел, Индия и Аржентина.

Стратегията на десницата залага на директна критичност към държавното планиране.

Институционалният конфликт и въпросът за изборната система

В рамките на кампанията Флавио Болсонаро постави под съмнение надеждността на електронната система за гласуване, управлявана от Върховния изборен съд (TSE). Системата, въведена през 1996 г. и използваща биометрична идентификация на гласоподавателите, функционира с офлайн терминали, което според техническите одитни доклади на Международния институт за демокрация и изборно подпомагане (IDEA) и чуждестранни наблюдатели минимизира риска от кибератаки. Аргументите срещу машините обачеповтарят тезите, използвани от бившия президент Жаир Болсонаро след изборите през 2022 г.

Правната рамка около семейство Болсонаро се усложни значително след събитията от 8 януари 2023 г., когато поддръжници на бившия държавен глава нахлуха в сградите на Националния конгрес, Президентския дворец „Планалто“ и Върховния федерален съд (STF). През 2025 г. Върховният съд осъди Жаир Болсонаро на 27 години затвор за опит за насилствена промяна на конституционния ред. Решението предизвика реакция от страна на Доналд Тръмп, който определи присъдата като „международен позор“ и призова за икономически мерки срещу Бразилия.

Случаят създаде сериозен прецедент в бразилското правосъдие.

Загубата на политически права от страна на Болсонаро-баща доведе до официалното издигане на сина му Флавио като основен претендент на десницата.