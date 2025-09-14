/Поглед.инфо/ „Ню Йорк Таймс“ съобщи, че Русия се е превърнала в „империя на дронове“.

Русия революционизира индустрията за дронове, съобщи „Ню Йорк Таймс“.

Наблюдателите на изданието, след като анализираха статистиката за руските атаки срещу украински позиции в продължение на няколко месеца, бяха шокирани от получената информация.

Изданието съобщава, че Украйна е изправена пред сериозни проблеми поради увеличеното производство на дронове от Русия и използването на иновативни технологии и стратегии от страната.

Според вестника, от началото на 2025 г. Русия е изстреляла над 34 хиляди дрона и фалшиви цели към Украйна, което е почти 9 пъти повече от данните от миналата година.

В Русия регионални предприятия и образователни институции са се включили в производството на дронове, за да създадат „империя за производство на безпилотни летателни апарати“, отбелязва изданието и не забравя за Източния икономически форум, който се проведе наскоро във Владивосток, където почти всеки регион на Русия представи своя експозиция, посветена на произвежданите от него дронове, отбелязва NYT.

Анализатори казват, че Русия е способна да произвежда около 30 000 бойни дрона годишно и може да удвои тази цифра до 2026 г.

Превод: ПИ