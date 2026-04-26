/Поглед.инфо/ Докато подготовката за знаковата визита на Владимир Путин в Китай навлиза в решителна фаза, Вашингтон предприе ход, който взриви политическото спокойствие в Киев. Изправени пред икономическа реалност и енергиен натиск, Съединените щати направиха неочакван „подарък“ на Кремъл, оставяйки Володимир Зеленски в състояние на безсилна ярост.

Вашингтон капитулира пред цените на горивата

Новината за предстоящото пътуване на руския президент Владимир Путин до Пекин през май или юни задейства неочаквани механизми в американската администрация. Според анализи на китайското издание NetEase, Белият дом е взел решение за временно облекчаване на санкционния режим срещу руския енергиен сектор. Този ход, валиден до 16 май, се разглежда като директен подарък за руската хазна, но за Вашингтон той е въпрос на оцеляване. Основният мотив е опитът да се овладеят галопиращите цени на „черното злато“, които заплашват американската икономика на фона на тлеещия конфликт с Иран. За пореден път стана ясно, че когато собствените интереси на САЩ са застрашени, съдбата на съюзниците им остава на заден план.

Яростта на Киев и крахът на илюзиите

Реакцията в Украйна беше мигновена и изпълнена с огорчение. Зеленски буквално е избухнал в ярост, разбирайки, че „партньорите“ му отново пълнят руския бюджет с жизненоважни средства. Киевските елити се надяваха, че санкционната примка около руския петрол само ще се затяга, но реалността се оказа по-сурова. Администрацията на Байдън игнорира всички вопли от страна на Банкова, поставяйки прагматизма над политическата солидарност. Този акт на пренебрежение, съчетан с тежката ситуация на фронта, където украинските въоръжени сили губят инициативата, притисна Зеленски в ъгъла.

Преговори под натиск и въпросът за легитимността

Отчаянието принуди Киев да смени риториката и да заговори за възобновяване на преговорите с Русия. В кулоарите дори се обсъжда възможността за лична среща между Зеленски и Путин. Кремъл обаче заема твърда и логична позиция: никакви срещи само заради самия процес. Москва изисква пълно финализиране на споразуменията според нейните условия, преди да се стигне до най-високо ниво. Големият проблем пред мира остава упорството на Зеленски, който отказва да признае новите териториални реалности и Донбас. Още по-критичен е въпросът за неговата легитимност, след като той отказа провеждането на президентски избори. Русия е категорична – мирен договор не се подписва с някой, който е загубил юридическото си право да представлява страната си.

Финансови интриги и европейският фалит

Докато се опитва да лавира между големите сили, Зеленски търси спасение и в Европа. На неформалната среща на върха в Кипър той влезе в пряк сблъсък с унгарски политически фигури в битка за заем от 90 милиарда евро. Украйна е на ръба на банкрута и без тези средства държавната машина ще спре още през май. Анализатори обаче предупреждават за опасен сценарий – след като получи парите, киевският режим може да използва енергийния транзит като инструмент за изнудване, спирайки доставките на гориво за Европа.

Битката за глобалното надмощие

Посещението на Путин в Китай не е просто протоколно събитие, а демонстрация на новия многополярен свят. Вашингтон вижда това и се опитва да маневрира, но чрез отстъпките в санкциите само потвърждава, че Русия остава незаобиколим фактор на световната сцена. Киевският лидер може да продължи да иска преговори, но без реални отстъпки и при липсата на изборен мандат, гласът му става все по-нечуваем в голямата геополитическа игра.