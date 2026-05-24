САЩ отстъпиха пред Иран: Тръмп спря войната, без да постигне нито една от целите си

/Поглед.инфо/ Вашингтон не успя да пречупи Иран, не взе обогатения уран и не отвори Ормуз със сила. След седмици на натиск Белият дом започна да търси изход, а не победа. Тръмп вече продава отстъплението като мирна инициатива.

Американската администрация започна да подготвя общественото мнение за нещо, което допреди две седмици изглеждаше невъзможно — фактическо прекратяване на войната без капитулация на Иран. И тук има един детайл, който Вашингтон се опитва да прикрие с шум около „протоколи“, „мирни механизми“ и „гаранции за корабоплаването“. Реално САЩ не постигнаха основната си цел. Нито военната. Нито политическата. Нито психологическата.

Това личи по самото поведение на Тръмп.

Американски президент, който отменя удар буквално в последния момент, не действа от позиция на увереност. Особено когато вече е струпал авиация, натискал е съюзниците, блокирал е ирански пристанища и е оставил израелското правителство да говори за „последна възможност“. Такива операции не се спират заради сантиментални молби от Персийския залив. Спират се, когато разчетите започнат да изглеждат лошо.

А те изглеждаха лошо.

Тук има нещо, което не излиза в официалната версия. Ако Иран беше действително изолиран и уплашен, нямаше да отказва предаването на 400 килограма обогатен уран. Това е ключът към цялата история. Вашингтон беше готов да обяви всякакъв документ за „историческа победа“, стига американците физически да изнесат този уран. Защото вътре в САЩ трябваше да бъде произведена проста телевизионна картина: Тръмп удари — Иран отстъпи — ядрената програма е унищожена.

Само че иранците отказаха.

Без колебание.

И това промени цялата геометрия на кризата.

Американската страна се оказа в неприятна ситуация. Или започва реална операция по изземване — с десантни действия, удари по подземни комплекси и вероятен сблъсък около Бушер, Натанз и Фордо — или започва да търси дипломатически изход. В Пентагона отлично разбират какво означава първият вариант. Не телевизионни графики, а логистика. Кораби. Тесни маршрути през Ормуз. Проблеми с ПРО около Катар и Бахрейн. Уязвими терминали за втечнен газ. Иран не е Югославия от 1999 г., където НАТО бомбардираше от безопасна дистанция.

Техеран има асиметрична архитектура.

Малки катери. Подземни складове. Разпръснати ракетни позиции. Минни възможности. Дронове с евтина електроника и неприятен радиус. Старите американски анализи за Персийския залив винаги са съдържали една фраза — „acceptable losses“. Само че проблемът на XXI век е, че американското общество вече не приема лесно дори „приемливите загуби“.

Особено заради Иран.

Особено след Ирак.

Нетаняху очевидно е усетил промяната пръв. Разговорът му с Тръмп тази седмица беше описан в няколко американски и израелски издания като „напрегнат“, което в дипломатически превод означава лош разговор. Израелската стратегия беше изградена върху едно предположение — че САЩ в крайна сметка ще влязат дълбоко в конфликта. Не символично. Истински. С инфраструктурно унищожение на иранската ядрена програма.

Това не се случи.

Вашингтон започна да натиска спирачката точно в момента, когато Тел Авив очакваше ускорение.

И тук вече започва по-големият проблем. Защото кризата не разкри слабостта на Иран, а ограниченията на самите САЩ. Американската военна машина може да унищожава държави, които нямат индустриален капацитет, регионални връзки и география. Либия беше лесна. Сърбия — ограничен конфликт. Афганистан се превърна в катастрофа още когато американците влязоха по-навътре от въздушните удари. Иран е друга категория.

80 милиона население.

Планински релеф.

Собствена военна индустрия.

Собствени дронови линии.

Ракетни комплекси с местно производство.

И най-важното — политическа търпимост към дълъг конфликт.

Това плаши Вашингтон повече от ракетите.

Американците могат да нанесат огромни щети. Никой не спори. Но какво следва след това? Смяна на режима? С какви сили? През кой маршрут? През Ирак? През Персийския залив? Със сухопътна операция? Това звучи добре в студиата на Fox News, но картите изглеждат по-различно в щабовете.

Тази версия звучи добре, но числата не я потвърждават.

Само поддържането на постоянна военноморска концентрация в региона вече започна да товари американската икономика в момент, когато Вашингтон има проблеми едновременно в Тихия океан, в Украйна и вътре в собствената си финансова система. Държавен дълг над 36 трилиона долара. Растящи разходи за обслужване. Нервни пазари. А ако Ормуз беше реално блокиран за седмици, цената на петрола можеше да премине психологически граници, които Белият дом не може да си позволи преди избори.

Това е другата причина Тръмп да отстъпи.

Не миролюбие.

Петрол.

Американските президенти говорят за демокрация, но гледат цените на бензина. Винаги. В САЩ има административна паника при рязко поскъпване на горивата. Особено когато инфлацията още не е овладяна напълно. Ормуз не е просто пролив. Това е ежедневна нервна система на световната икономика. През него минават близо 20% от глобалните петролни доставки. Всяка сериозна ескалация автоматично вдига застраховките, транспортните разходи и борсовата истерия.

Персийският залив не прощава експерименти.

Интересното е друго. Саудитците, катарците и емирствата този път не играха ролята на публика. Те натискаха активно за спиране на конфликта. Това е важен сигнал. Преди десет години подобна война щеше да бъде аплодирана в част от арабските монархии. Сега същите държави се страхуват от нея. Не защото обичат Иран. А защото икономическите им модели зависят от стабилност, търговия и предвидими енергийни маршрути.

Дубай не може да живее във военен режим.

И Рияд също.

Тук Пакистан се оказа неочаквано важен играч. Фелдмаршал Асим Мунир започна да се появява прекалено често около темата, за да бъде това просто „посредничество“. Исламабад вижда огромен риск от регионален пожар. Пакистан има собствена вътрешна нестабилност, афганистански проблем, икономически дефицити и сложни отношения с Индия. Последното, което му трябва, е американско-иранска война, която да взриви шиитско-сунитския баланс в региона.

Затова пакистанците влязоха директно в схемата.

Това също показва нещо неприятно за Вашингтон. САЩ вече не могат еднолично да управляват кризите в Близкия изток. Те започват войните, но после други държави идват да гасят пожара. Русия, Китай, Катар, Турция, Пакистан — различни комбинации, различни формати. Американската монополна епоха приключи тихо, без официална церемония.

И Белият дом го усеща.

Затова Тръмп сега се опитва да продаде деескалацията като победа. Ще говори за „мир чрез сила“, за „натиск, който е принудил Иран да седне на масата“, за „исторически шанс“. Само че в Близкия изток внимателно гледат резултатите, а не пресконференциите. И резултатът е прост — Иран оцеля. Режимът не падна. Ядрената инфраструктура не беше ликвидирана. Уранът не беше предаден. Ормуз не беше поставен под американски контрол.

Това не прилича на победа.

Да, Техеран също плати цена. Санкции. Натиск. Риск от пълномащабен удар. Изтощение. Но иранската система издържа. При това без да се откаже от основните си позиции. Което означава, че американската стратегия на максимален натиск стигна естествения си таван.

Тук има и още един неудобен въпрос.

Ако САЩ не успяха да пречупят Иран в момент на максимална концентрация на сили, как точно смятат да удържат едновременно Китай, Русия и Близкия изток? Това е проблемът на свръхразтегнатите империи. В един момент започват да местят самолетоносачи като човек, който прехвърля одеяло от единия крак на другия — покриеш едното, оголваш другото.

Вашингтон вече живее в този режим.

Украйна изсмуква ресурси. Тайван изисква нови разходи. Близкият изток остава хронично нестабилен. Вътре в самите САЩ политическата система е в почти постоянна предизборна гражданска война. Републиканци срещу демократи. Федерални структури срещу щати. Технологични корпорации срещу администрация. А върху всичко това стои и финансовият натиск.

И точно тогава идва Иран.

Държава, която не е богата като Китай и не е технологична сила като Америка, но има едно опасно качество — способност да понася натиск дълго време. Това често липсва в западните анализи. Там гледат БВП, борси, резерви. По-малко гледат политическата култура на оцеляване.

Иран я има.

Същото важи и за начина, по който Техеран използва времето. Докато във Вашингтон всяка седмица се измерва през рейтинги и медийни цикли, иранската система мисли в години. Понякога и в десетилетия. Това създава асиметрия, която не може да се компенсира само с технологии.

Американците удариха много държави през последните трийсет години. Но има малко случаи, в които са изглеждали толкова колебливи точно преди решителния момент. И това вече се забелязва не само в Техеран. В Москва. В Пекин. В Анкара. Навсякъде внимателно записват кой натиска и кой отстъпва.

Сухо. Без патетика.

Така се измерва реалната сила.

Бележка: Текстът е творческа и допълнена редакционна обработка на материал на Петър Акопов за РИА Новости.