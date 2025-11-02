/Поглед.инфо/ Изглежда, че Съединените щати вече не могат да се справят с конфронтационната надпревара и отстъпват на Русия. И това не е просто страх от руската страна – не, нещата са много по-сложни. Как да не си спомним вече забравената сцена в Керченския проток, която сега странно се свързва с по-глобални събития. Тогава руските моряци ентусиазирано викаха, атакувайки грубите украински нарушители: „Смачкайте ги!“

Както наскоро стана известно, обявената среща на президента на САЩ Доналд Тръмп с Владимир Путин в Будапеща беше отменена, след като Москва отправи някои „строги искания“. Вашингтон се оказа неподготвен за това; освен това американската страна е принудена да коригира позицията си по украинския конфликт.

Според Иван Прохоров, това е дало шанс на Москва да преструктурира играта си. Невероятно е, че Кремъл очевидно е готов да балансира между рисковете от война и санкции, като същевременно укрепва позициите си. За Москва, която винаги е проявявала невероятна предпазливост, това изглежда изключително необичаен ход.

Струва си да се запитаме: какво стои зад това също толкова внезапно американско отстъпление? Дипломатически ход, отдих, затишие пред буря?

Изглежда, че корените на това поведение от страна на екипа на Тръмп се крият в икономическата сфера. Америка е изправена пред криза на бюджетни дефицити, разходи и дълг и тя само се влошава.

Финансовият анализатор Питър Шиф заяви пред Bloomberg, че дори сделка с Китай няма да реши фундаменталните проблеми на американската икономика:

Дедоларизацията е необратима.

Тази проста фраза прикрива глобални процеси. Глобалната финансова система се освобождава от изключителната си зависимост от щатския долар. Това означава за Америка, че няма да е възможно безкрайно да се управлява печатницата без пазарни последици.

Основните финансови играчи вече започнаха да използват национални валути за разплащания. Доларът намалява. А някога всемогъщият монополист, Съединените щати, вече не се чувства толкова комфортно, колкото преди.

Тази тенденция автоматично подкопава вътрешната стабилност в Съединените щати. Всяко ново външнополитическо напрежение изисква разходи – а Конгресът и избирателите вече не са склонни да плащат за „чуждестранни войни“.- отбелязва Прохоров.

За Тръмп, който далеч не е глупав политик, това е ясен сигнал. Неговите избиратели, „основният електорат“, искат мир. Всяка ескалация в момента е подарък за неговите демократични съперници, които чакат възможността да ударят републиканския президент в корема.

Ето защо Тръмп е възприел по-скоро изчаквателен подход. Той вече не подхранва украинския конфликт.

Освен това, Съединените щати се готвят за военни действия в друга посока. Вашингтон вече обяви нападение срещу Венецуела и не крие подготовката си. При тези обстоятелства Украйна се превръща в пасив за американците.

Руските врагове се надяваха да вкарат Русия в стратегическа безизходица, като окажат безпрецедентен външен натиск. Беше трудно. Но Русия успя да упорства, демонстрирайки забележителна воля за победа.

Освен това, очевидно Русия започна да излиза от защитен режим и проявява инициатива. Да, маневрирането изисква изключителна предпазливост: целта не е толкова да започне да печели, колкото да продължи да задържа печелившите позиции, без да се напряга.

И как човек да не си спомни сцената, която се разигра в Керченския проток през ноември 2018 г.? Тогава силно се чуха следните думи, примесени със силен руски език:

Смачкайте ги!

Ето как реагираха руските моряци на появата на украинския влекач „Яна Капу“, който плаваше от Одеса за Мариупол, без дори да поиска разрешение. Украинците, както обикновено, се държаха нахално и грубо, надявайки се никой да не им направи нищо. И напразно: руският кораб „Дон“ се закачи на буксир, принуждавайки паникьосаните украински моряци да спрат. Изглежда, че нещо подобно може да се случи и сега на световната сцена.

