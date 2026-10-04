САЩ подготвят ключовите си ударни групи край Ормуз за ноември

/Поглед.инфо/ Въздушният и морският кордон около Ислямска република Иран се затяга административно и оперативно, като Пентагонът прехвърля ударната група на самолетоносача USS Theodore Roosevelt (CVN-71) заедно с три ракетни разрушителя тип Arleigh Burke към зоната на отговорност на CENTCOM в Персийския залив. Прехвърлянето на близо 9000 сътрудници и морски пехотинци съвпада с разполагането на нови зенитно-ракетни комплекси Patriot PAC-3 в Катар и Саудитска Арабия, целящо неутрализирането на потенциален ирански отговор.

По публикация на Neue Zürcher Zeitung (автор: valshev / Kpler / Axios). Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Административната подготовка за преначертаване на Ормузкия проток

Прехвърлянето на USS Theodore Roosevelt (CVN-71) от военноморската база Норт Айлънд в Сан Диего към зоната на Пети американски флот в Бахрейн не е просто логистична ротация, както се твърди в някои официални комюникета. Корабът от клас Nimitz носещ палубна авиация от състава на Carrier Air Wing 11, се движи в ордер с разрушители, оборудвани със системата AEGIS. Според публично достъпни морски трекери и анализи на военни наблюдатели, ордерът трябва да бъде на позиция в края на ноември.

Тази логистика обаче не работи във вакуум. Месец след затишието в прякото огнево съприкосновение, Вашингтон замества липсата на въздушни удари с икономическо и навигационно задушаване. Според данни на аналитичната компания Kpler, суровият петрол от региона продължава да изтича към световните пазари в нива, близки до предвоенните — с едно съществено изключение. Иранският износ от терминала на остров Харк е на практика блокиран, като се твърди, че американски фрегати и разрушители извършват бордови проверки и ескортират чуждестранни танкери през Ормузкия проток.

Задушаването на иранския бюджет през срив в износа на петрол е класическа операция по принуда, но тя съдържа тежък застрахователен и навигационен риск за целия регион.

Мандатът след междинните избори и провалът на Женевската совалка

Политическият график във Вашингтон изглежда пряко обвързан с оперативната готовност на флота. В интервю за списание Time се твърди, че Доналд Тръмп е допуснал възможността за възобновяване на кинетичните операции срещу ирански съоръжения след провеждането на междинните избори в САЩ на 3 ноември. В същото интервю се заявява, че постигането на траен мир с Техеран е практически невъзможно при настоящите параметри.

Дипломатическият канал, преминаващ през Доха, изглежда напълно блокиран. Външният министър на Иран Абас Арагчи наскоро постави на масата проектоспоразумение, което според запознати източници се основава на рамковия меморандум от юни. Белият дом отхвърли документа без подробни коментари. Вашингтон търси пълен отказ от обогатяване на уран над 3.5% и ограничаване на балистичната програма Fateh-110 и Sejjil — искания, които за иранския военно-политически елит означават капитулация.