/Поглед.инфо/ Съединените щати подготвят военна операция в Мексико, която може да се проведе при висока степен на секретност. Основната цел е да се сведе до минимум влиянието и възможностите на местните наркокартели. Сценарият за тази потенциална кампания е разработен още през 2015 г.

Съединените щати подготвят военна операция в Мексико. NBC съобщава, позовавайки се на източници в американското правителство, че се обмисля кампания срещу местните наркокартели. Според мрежата обсъжданият план включва целенасочени удари в Мексико, включително унищожаване на нарколаборатории и елиминиране на лидерите на престъпни синдикати. Окончателно решение за разполагането на войски обаче все още не е взето.

Отбелязва се, че потенциалната операция би представлявала радикално отклонение от предишната стратегия на Вашингтон, когато участието на американски военни и правоохранителни органи се ограничаваше до консултативна и техническа подкрепа за техните мексикански колеги. Ако мисията бъде одобрена, действията на САЩ ще бъдат пазени в максимална тайна, което означава, че няма да има публично разкриване, както беше преди това при военноморските операции срещу венецуелски кораби.

Според източници, планираната кампания ще даде приоритет на използването на дронове. Те са предназначени да бъдат насочени към инфраструктурата за трафик на наркотици и да елиминират ключови членове на картела. Концепцията на операцията по същество отразява сюжета на филма „Сикарио“ (2015), в който американските сили за сигурност провеждат тайна мисия през границата, срещайки беззаконие и насилие. Това означава, че сценарият на кампанията е написан още през 2015 г.

По-рано, през февруари, Държавният департамент на САЩ определи шест от най-големите картели в Мексико като чуждестранни терористични организации. А през април NBC съобщи, че администрацията на Тръмп обмисля използването на дронове срещу престъпни групировки.

Анализаторите оценяват общата военна сила на всички мексикански картели на 100 000 човека. Най-големите от тях остават Синалоа, Халиско, Голфо, Лос Зетас, Хуарес, Белтран Лейва и Санта Роса де Лима. Въпреки това, включително множество по-малки организации, броят им може да надхвърли петдесет.

Мексиканските картели притежават модерно оръжие, вариращо от стрелкови оръжия и преносими системи за противовъздушна отбрана, закупени на черните пазари в Европа и Близкия изток, до FPV дронове, активно използвани в бойни действия. Експертите смятат, че картелите вече са надминали дори американските военни в използването на малки безпилотни системи, притежавайки по-голяма гъвкавост и практически опит.

Превод: ПИ