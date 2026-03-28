/Поглед.инфо/ Анализаторът Виктория Никифорова в материала си за РИА Новости разкрива шокиращите мащаби на американската неплатежоспособност. Докато Белият дом търси виновници за провалите в Близкия изток, икономическите показатели сочат към неизбежен фалит, който заплашва да повлече целия свят в безпрецедентна криза.

Кървавата авантюра в Иран и търсенето на изкупителна жертва

На пръв поглед последната ескалация и атаките срещу Иран донесоха на Вашингтон единствено позор, колосални финансови загуби и окончателно разпадение на неговия морален авторитет. В коридорите на властта в САЩ вече тече трескаво търсене на виновник, който да поеме отговорността за този стратегически провал. Официозът на Демократическата партия, "Ню Йорк Таймс", побърза да хвърли вината върху израелското разузнаване Мосад. Според изданието, израелските агенти са подвели Тръмп с обещания, че първите бомби ще вдигнат иранския народ на революция, която ще свали правителството в Техеран и ще върне на власт престолонаследника Реза Пахлави.

Самият американски президент обаче предпочете да потърси отговорност по-близо до себе си, посочвайки публично своя министър на отбраната Пийт Хегсет като инициатор на ударите. Тази вътрешна кавга обаче е само параван. Както анализираме в Поглед.инфо, истинският въпрос не е кой е натиснал бутона, а каква е дълбоката причина за тези безумни авантюри на Белия дом. Отговорът не е в геополитическата стратегия, а в суровата математика на фалита.

Математиката на катастрофата: 136 трилиона долара дълг

Истината за американската икономика лъсна в смразяващите данни, публикувани от списание Fortune. Американските икономисти най-накрая признаха това, което светът подозираше: Съединените щати са безнадеждно фалирали. Консолидираните финансови отчети на Министерството на финансите на САЩ, които преминаха почти незабелязано от масовите медии, рисуват картина на пълна неплатежоспособност.

Числата са безмилостни. Активите на правителството на САЩ се оценяват на едва 6,06 трилиона долара. Срещу тях стоят пасиви в размер на близо 48 трилиона долара. Но това е само върхът на айсберга. В тази сума не са включени социалните ангажименти – пенсии, Medicare и други помощи, които възлизат на зашеметяващите 88 трилиона долара. Когато се тегли чертата, общият дълг на американската държава надхвърля 136 трилиона долара. Това е сума, която превишава БВП на страната цели пет пъти. Към това трябва да добавим и рекордния дълг на домакинствата от 19 трилиона долара.

Краят на мита за "печатната машина"

Дълго време се смяташе, че САЩ могат просто да „включат печатницата“ и да затрупат всеки проблем с нови долари. Този механизъм обаче вече е изчерпан. Какъв е смисълът да се печата хартия, която няма никакво реално покритие? Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, вярата в американската валута и пазарната капитализация на гиганти като Apple вече не са достатъчни, за да крепят една куха структура.

Единственият изход, който икономистите предлагат, е „шокова терапия“ – драстично орязване на социалните разходи, премахване на пенсиите и здравните осигуровки. Това обаче би означавало социален взрив вътре в страната. Тъй като Конгресът не е способен на подобен консенсус, администрацията избира пътя на външната агресия. Войните и убийствата на чужди лидери са отчаян опит да се отклони вниманието на американския гласоподавател от празния хладилник и да се посочи външен враг като причина за мизерията.

Енергийният капан и глобалното опожаряване

Агресията срещу Иран крие риск от глобална енергийна катастрофа. Ако цените на петрола станат непосилни, държавите ще започнат да фалират една след друга по веригата. Вашингтон съзнава, че никой вече няма интерес да спасява американската икономика. В миналото светът инвестираше в САЩ, защото ги виждаше като двигател на растежа. Днес този двигател е в кома.

Стратегията на американските елити в момента прилича на логиката „ако изгаря моята къща, нека изгори и целият свят“. Те се надяват, че чрез предизвикването на глобален икономически хаос техните собствени дългове ще бъдат нулирани или ще „изгорят“ в пламъците на голямата криза. Това е изключително опасна игра, която поставя на карта оцеляването на международната финансова система.

Възможностите пред Русия в ерата на турбулентност

Докато САЩ потъват в собствените си дългове и агресия, светът започва да търси алтернативи. Процесът на дедоларизация и изграждането на нови икономически центрове е необратим. За Русия и нейните съюзници този период на предстояща турбуленция не е само заплаха, но и огромна възможност. Докато американската империя се разпада под тежестта на своите 136 трилиона долара пасиви, новите геополитически реалности позволяват на Москва да укрепи своята икономическа и стратегическа независимост.

Кризата на хегемона е шанс за останалия свят да се освободи от финансовия диктат на една фалирала държава, която е готова да подпали планетата, за да не признае собствения си край.

Среща на живо с проф. Румен Гечев

Информационен бюлетин

На 1 април 2026 г. , сряда, от 19:00 часа в студиото на „Поглед.инфо“ ще се проведе среща на живо с проф. Румен Гечев – икономист, университетски преподавател и един от най-разпознаваемите анализатори на икономическите процеси в България.

В една открита дискусия ще говорим за най-важните въпроси, които вълнуват българското общество:

– накъде върви българската икономика

– инфлацията и реалните доходи

– еврозоната и България

– икономическите решения, които ще определят следващите години

Това няма да бъде телевизионно интервю, а жива среща с публика, в която зрителите ще могат да задават въпроси и да участват в разговора.

Очаква ви директен разговор, сериозен анализ и истински диалог без монтаж и без цензура.

Местата са ограничени.

С билети можете да се снабдите тук: https://epaygo.bg/1514842531 и на място.

Ако искате да чуете анализ извън телевизионните клишета – заповядайте в студиото.