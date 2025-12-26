/Поглед.инфо/ Съединените щати навлизат в етап, в който вътрешните им противоречия започват да диктуват външната политика. Глобалната роля вече не обединява, а разделя – и това променя цялата архитектура на света.

Има държави, които рухват внезапно.

Има и други, които се изтощават бавно, под тежестта на собствената си роля. Съединените щати все по-ясно попадат във втората категория.

Публикацията на РИА Новости не е поредният текст за американската външна политика. Тя е опит да се улови един по-дълбок процес: разминаването между глобалните амбиции на САЩ и вътрешната им способност да ги поддържат. Това разминаване не е временно. То е структурно.

Хегемонията като навик, а не като избор

Десетилетия наред американската роля в света се възприемаше като нещо естествено. САЩ бяха „лидерът“, „гарантът“, „последната инстанция“. Тази позиция не подлежеше на обществен дебат – тя беше част от националната идентичност.

Днес обаче хегемонията вече не изглежда като мисия. Тя започва да изглежда като навик, който струва твърде скъпо. Военни разходи, геополитически ангажименти, санкционни войни, политически натиск – всичко това се натрупва върху общество, което е дълбоко разделено и уморено.

Текстът ясно подсказва, че вътрешният консенсус за глобалната роля на САЩ се разпада. А без такъв консенсус всяка външна политика става крехка.

Америка навътре, светът навън

Една от ключовите линии в анализа е преместването на фокуса – от външните заплахи към вътрешните проблеми. Поляризацията, социалните неравенства, институционалната криза, недоверието в елитите – това вече не са фонови шумове, а централни фактори, които определят какво може и какво не може да прави Вашингтон на международната сцена.

Когато една държава започне да се съмнява в собствената си идентичност, тя неминуемо започва да се колебае и във външните си действия. Именно затова американската политика става все по-реактивна, все по-нервна, все по-зависима от краткосрочни ефекти.

Съюзниците като проблем, а не като ресурс

Още един важен момент, който прозира в текста, е промяната в отношението към съюзниците. Те вече не са безусловна опора. Те са тежест, източник на разходи, на компромиси, на вътрешни конфликти.

Европа, която дълго време разчиташе на американския чадър, все по-често се оказва в ролята на зависим партньор, неспособен да носи собствена отговорност. Това създава напрежение и от двете страни на Атлантика.

САЩ започват да усещат, че поддържането на глобалния ред изисква повече, отколкото американското общество е готово да даде.

От лидерство към управление на щети

В този контекст американската външна политика постепенно губи стратегическата си дълбочина. Тя се превръща в управление на кризи, а не във формиране на визия. Всяка нова точка на напрежение – Украйна, Близкия изток, Азия – се добавя към списък, който вече е твърде дълъг.

РИА Новости улавя именно този момент: САЩ вече не задават правилата с увереността от миналото, а ги налагат със страх да не загубят контрол. Това е съществена разлика. Страхът никога не е добър съветник на хегемона.

Светът след колебаещия се център

Исторически погледнато, моментите на колебание в центъра винаги водят до пренареждане на перифериите. Когато лидерът започне да се съмнява, останалите започват да търсят алтернативи.

Именно това виждаме днес: държави и региони, които все по-рядко приемат американските позиции като безусловни. Не от враждебност, а от прагматизъм.

САЩ не изчезват като сила. Но престават да бъдат безспорният арбитър. А това е промяна с глобални последици.

Краят на една илюзия, не на държавата

Важно е да се подчертае: става дума не за „краха на Америка“, а за края на илюзията, че една държава може безкрайно да носи света на раменете си, без да плати вътрешна цена.

Американската дилема днес е проста и жестока:

или да ограничи глобалната си роля,

или да приеме задълбочаването на вътрешния разпад.

Тази дилема няма лесно решение. Но именно тя ще определя не само бъдещето на САЩ, а и формата на световния ред в идните години.

По публикация на: РИА Новости, 26 декември 2025 г.

Цитирани откъси.

Линк: https://ria.ru/20251226/ssha-2064632792.html