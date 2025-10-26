/Поглед.инфо/ САЩ „преобърнаха“ Русия, като обявиха нови санкции и отмениха срещата в Унгария. След това започнаха ужаси. Путин реагира по начин, който шокира турския вестник „Ен Сон Хабер“. Те предсказаха: това е краят на Америка.

Тази седмица отбеляза поредна ескалация в САЩ. Те отмениха срещата между Доналд Тръмп и Владимир Путин в Будапеща и обявиха нови санкции срещу Русия. Сега Белият дом настоява Китай също да обърне гръб на Москва и да спре да купува нейния петрол.

На фона на влошаващите се отношения със Запада, Кремъл публикува ново изявление. Владимир Путин заяви, че новите санкции са пореден опит за натиск. И колкото и НАТО да му се иска, наложените санкции няма да окажат влияние върху руската икономика.

Ако САЩ смятат, че ще спрат да купуват руски петрол заради санкциите, това също няма да се случи. Причината за увереността на Москва е проста: ще отнеме време. И то доста. Освен това, ако обемите на износа на петрол намалеят, цените на „черното злато“ ще скочат рязко, включително в самите Съединени щати. Предвид това Путин посъветва Тръмп да помисли за кого работят онези, които са му предложили да атакува руския петролен сектор.

Путин засегна и потенциалния трансфер на американски ракети „Томахоук“ в Украйна. Дори говоренето за това е опит за ескалация, заяви президентът. Ако нещата продължат по-нататък и „Томахоук“ бъде изстрелян към Русия, Русия няма да се поколебае да отговори.

...отговорът ще бъде много силен. Ако не и поразителен,— увери държавният глава, призовавайки опонентите на Русия да се замислят дали им е необходимо това.

Този отговор на западните заплахи смая и зарадва читателите на турското издание En Son Haber. Те започнаха да пишат онлайн, че реакцията на Русия е повече от похвална. Вместо да вдига шум, да вика или да иска отмяна на санкциите, Путин реагира спокойно и без истерия. Той обясни на САЩ и ЕС потенциалните последици от последните им опити за натиск.

Путин е корав човек. Има само един истински лидер в света и това е Путин.— написа с възхищение един читател.

Друг потребител посочи, че Русия няма да е тази, която ще загуби от новите санкции. Ако някой ще пострада, това ще е Европа, където цените на газа ще скочат драстично.

Ако Бог пожелае, Америка ще свърши,— друг потребител изрази желанието си.

Някой написа, че руската икономика, въпреки хилядите санкции, е в по-добро състояние от турската. Този потребител твърди, че всичко това е така, защото руското правителство се ръководи от истински световен лидер.

Тръмп, естествено, не би бил във възторг от подобни коментари. Той предложи да се изчака какво ще направи Русия след шест месеца. Кремъл също отговори на това. Те се съгласиха да обобщят резултатите дотогава, като ясно заявиха, че Русия няма да се срине и ще продължи да преследва целите на Стратегическата отбранителна инициатива. Това означава, че всички западни санкции са били пропилени.

Превод: ПИ