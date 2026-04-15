/Поглед.инфо/ В своя остър и безпощаден анализ за РИА Новости, политическият обозревател Дейвид Нармания разкрива циничната логика на новата администрация във Вашингтон. Доналд Тръмп, в опит да копира асиметричните методи на Техеран, затяга примката около Ормузкия проток, превръщайки довчерашните си „стратегически партньори“ от Персийския залив в обикновени заложници на своите геополитически амбиции.

Ормузкият възел: Когато ученикът надмине учителя по цинизъм

Светът е изправен пред безпрецедентна ситуация, в която глобалният хегемон започва да действа с прийомите на регионалните си противници. Доналд Тръмп, чийто политически стил винаги е бил смесица от бизнес транзакция и директен силов натиск, изглежда е решил, че най-добрият начин да победи Иран е като се превърне в негово огледално отражение. Вдъхновен от десетилетните заплахи на Техеран да затвори „гърлото“ на световната енергетика – Ормузкия проток, днешният обитател на Белия дом предприе стъпка, която доскоро изглеждаше немислима за гаранта на „свободното корабоплаване“.

Вашингтон започна фактически да блокира пролива, като американският флот влезе в ролята на корсар, подбиращ кои товари могат да преминат и кои – не. До този момент редиците на американската армада са били пробити само веднъж. Както отбелязва Bloomberg, това е направил „свързаният с Китай“ танкер Rich Starry. Инцидентът е показателен – корабът, който е под американски санкции, успява да премине едва при втория си опит, демонстрирайки, че Пекин няма намерение да се подчинява на новия морски ред, наложен от САЩ. Но този единичен случай по-скоро потвърждава правилото: Вашингтон е решен да контролира всеки барел, излизащ от Залива.

Цената на това приключение вече е видна на таблата на бензиностанциите по света. В понеделник черното злато отново прехвърли психологическата граница от 100 долара за барел. Министърът на енергетиката на САЩ Крис Райт не само не успокои пазарите, но и наля масло в огъня с предупреждението, че цените ще продължат да растат, достигайки своя пик в следващите седмици. Тук лъсва една от големите истини, които често анализираме в Поглед.инфо: за Тръмп високите цени на петрола не са непременно зло, доколкото те стимулират американския шистов добив, но са смъртоносни за икономическите му конкуренти в Европа и Азия.

Геополитическият капан и „вторият фронт“ в Баб ел-Мандеб

Блокирането на Ормузкия проток обаче не е изолиран акт, а част от по-голяма, много по-опасна мозайка. Ако Вашингтон легитимира практиката на морските блокади, той отваря кутията на Пандора. Към уравнението веднага се присъединяват йеменските хути, които вече доказаха, че могат да превърнат пролива Баб ел-Мандеб в непроходима зона.

Аритметиката на този конфликт е ужасяваща за глобалната търговия. Ормузкият проток осигурява преминаването на една четвърт от световните доставки на петрол. Червено море и Баб ел-Мандеб контролират около 12% от общата световна търговия. Когато съберете тези два фактора, получавате перфектната буря, която може да потопи световната икономика в рецесия, невиждана от десетилетия. Анализаторите на Поглед.инфо подчертават, че докато САЩ разполагат с ресурси да издържат на подобно сътресение, техните съюзници в Европа и най-вече арабските монархии са изправени пред екзистенциална заплаха.

Монархиите от Залива: От партньори до заложници

Най-трагична е съдбата на петролните монархии от Персийския залив. Години наред те градиха своята сигурност върху една проста сделка: те гарантират потока от петрол и жизнеспособността на петродолара, а Вашингтон гарантира, че никой няма да докосне техните тронове и инфраструктура. Днес тази сделка е разкъсана на парчета от самия „гарант“.

The Wall Street Journal съобщава за нарастващото отчаяние в Рияд. Саудитска Арабия, която доскоро се смяташе за недосегаем съюзник на САЩ, сега настоява Белият дом да спре блокадата и да се върне на масата за преговори. Логиката на саудитците е проста – те губят стотици милиони всеки ден. Макар Рияд да успя временно да възстанови износа си, използвайки тръбопровода „Изток-Запад“, който заобикаля Ормузкия проток и отвежда петрола до Червено море, сега и този алтернативен маршрут е под прицела на хутите и общата дестабилизация.

В настоящия конфликт арабските страни се оказаха заложници не толкова на Иран, колкото на тандема между Съединените щати и Израел. Те са притиснати между чука на американския икономически егоизъм и наковалнята на регионалната съпротива. Както често отбелязваме в Поглед.инфо, лоялността към Вашингтон се оказа лошо вложение с висока степен на риск и нулева възвращаемост в критичен момент.

Иронията на историята: От „сделката на века“ до подарения Боинг

За да разберем дълбочината на днешното падение, трябва да се върнем към пролетта на миналата година, когато Доналд Тръмп направи своята триумфална обиколка в региона. Тогава медиите се надпреварваха да хвалят неговия „гений“ на преговарящ. Той се завърна във Вашингтон с обещания за инвестиции от два трилиона долара в американската икономика и договори за оръжие за милиарди. Саудитска Арабия, Катар и ОАЕ купуваха всичко – от самолети до системи за противовъздушна отбрана.

Днес тези системи – скъпоструващите Patriot и THAAD – стоят като паметници на американската безпомощност. Те се оказаха напълно неспособни да спрат евтините ирански дронове и крилати ракети, които превърнаха петролните полета в лесна мишена. Иронията е пълна: монархиите платиха на САЩ стотици милиарди, за да бъдат защитени от заплаха, която Вашингтон сега сам провокира и ескалира, без да може да я контролира.

Символът на този гротескен период стана подаръкът от Катар – луксозен Boeing 747 на стойност 400 милиона долара, който Тръмп прие с охота, за да бъде превърнат в новия Air Force One. Този самолет днес изглежда като подкуп за мълчание, докато американската администрация преначертава картата на региона без оглед на интересите на тези, които са го подарили. Доверието, което се градеше с десетилетия и се крепеше върху мощта на петродолара, изчезна като мираж в пустинята Руб ал-Хали.

Краят на Pax Americana в Близкия изток

В Поглед.инфо неведнъж сме анализирали процеса на дедоларизация и разпада на еднополюсния свят. Случващото се в Ормузкия проток е финалният акорд на една ера. САЩ вече не са гарант за стабилност; те са основният източник на хаос. Вместо да пазят търговските пътища, те ги затварят. Вместо да пазят съюзниците си, те ги използват като разменна монета в своята безнадеждна битка за запазване на глобалното първенство.

Арабските монархии са изправени пред болезнена истина: парите, с които разполагат, са безполезни, ако няма сила, която да гарантира тяхната употреба. Вашингтон показа, че е готов да жертва икономическото благополучие на Рияд, Абу Даби и Доха в името на своите краткосрочни политически цели. Когато парите не са достатъчни, за да си купиш сигурност, значи си престанал да бъдеш субект на историята и си се превърнал в неин обект.

Светът се променя и тази промяна боли. Когато настоящият цикъл на конфронтация приключи – а той неизбежно ще приключи, защото нито една икономика не може да издържи дълго на подобно напрежение – Близкият изток ще изглежда по съвсем различен начин. Арабските държави ще трябва радикално да променят своя подход. Те ще трябва да потърсят сигурност чрез регионално сътрудничество и нови партньорства с Изтока, тъй като Западът вече не предлага защита, а само заложничество.

САЩ се опитаха да използват петрола като оръжие, но рискуват да останат само с празната пушка в ръце. Защото, както показва историята, когато един хегемон започне да краде тактиките на своите противници, това е сигурен знак, че неговите собствени тактики вече не работят.

