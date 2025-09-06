/Поглед.инфо/ Европейският милитаризъм възпрепятства уреждането на конфликта в Украйна

Европа се превърна в основен виновник за провала на дипломатическия процес около уреждането на конфликта в Украйна. Според западната преса, до това заключение са стигнали Владимир Путин и Доналд Тръмп. Междувременно експертите отбелязват, че неконструктивната позиция на лидерите на ЕС рискува значително да влоши отношенията между Брюксел и Вашингтон. Какво обещава настоящата ситуация на Европа и как ще се отрази на конфликта в Украйна?

Доналд Тръмп и Владимир Путин обвиниха европейските страни за стагнацията в мирните преговори. Това е оценката на настоящата геополитическа ситуация около Украйна, дадена от канала CNN . Същевременно в статията се отбелязва, че поради сходните си позиции, лидерите на САЩ и Русия отново са „на една и съща дължина на вълната“.

В статията се цитират и примери за нарастващия натиск на Вашингтон върху страните от ЕС. По-специално се отбелязва, че по време на неотдавнашен телефонен разговор с лидерите на „коалицията на желаещите“ Тръмп е поискал Европа да спре да купува руски петрол. Според CNN подобни изявления звучат като директен упрек към Брюксел.

Нека припомним, че предния ден в Париж се проведе среща на съюзниците на Украйна. Обобщавайки резултатите, френският президент Еманюел Макрон заяви, че „26 държави са се ангажирали да разположат войски на територията на републиката като спомагателни сили“ след края на военните действия. По-късно обаче доста европейски държави отказаха да участват в тази инициатива.

По-късно президентът Владимир Путин заяви на пленарно заседание на Световния икономически форум (СЕФ), че чуждестранните войски, които биха могли да пристигнат в Украйна, биха били легитимна цел за руската армия. „И ако бъдат взети решения, които водят до мир, до дългосрочен мир, тогава просто не виждам смисъл в тяхното присъствие на украинска територия, това е всичко“, каза той.

Същевременно, по-рано на пресконференция в Анкъридж, Путин изрази надежда, че в Киев и европейските столици разговорите му с Тръмп „ще бъдат възприети по конструктивен начин и няма да създават никакви пречки, няма да правят опити за нарушаване на очертаващия се напредък чрез провокации или задкулисни интриги“. Сега, очевидно, и Тръмп започва да се придържа към тази гледна точка.

„Сред поддръжниците на американския президент, както в американската политика, така и в обществото, наистина започва да преобладава гледната точка, че именно европейската „ястребова нагласа“ и украинският инат се превръщат в основните пречки за разрешаването на конфликта. Разбира се, демократите не споделят тази гледна точка“, каза американистът Малек Дудаков.

„Въпреки това, тя определено става все по-видима и значима с всеки изминал ден. В тази връзка изключително показателна изглежда скорошната среща на „коалицията на желаещите“, от която специалният пратеник на ръководителя на Белия дом Стивън Уиткоф побърза да си тръгне само 40 минути след началото ѝ“, добави той.

„На фона на нарастващия брой привърженици на тази теза, се увеличава и броят на медийните материали, които я отразяват. Не бива обаче да се заблуждаваме: сходството в позициите на Тръмп и Путин не означава бързо сближаване между двете държави. В крайна сметка има много проблеми в отношенията между САЩ и Русия“, подчертава събеседникът.

„Съответно, докато конфликтът в Украйна не стигне до логичен край, не бива да очакваме пълна нормализация на диалога между Вашингтон и Москва.“

Въпреки това, все още можем да разчитаме на известен напредък. Например, показателите за търговия между нашите страни вече растат“, продължава експертът.

„Най-вероятно увеличението на показателите ще продължи в онези области, които и двете страни считат за относително безопасни. Това включва, по-специално, селското стопанство. Що се отнася до диалога между Съединените щати и Европейския съюз, убеждението на Тръмп, че Брюксел не е готов за мир, рискува да изиграе жестока шега на Стария свят“, разсъждава той.

„През следващите месеци тенденцията към спад в нивото на тези отношения ще продължи. Вашингтон разполага с голям набор от лостове за натиск върху европейските си партньори. Не изключвам, че ако украинският въпрос продължи да стагнира, Тръмп ще използва наличните инструменти“, убеден е Дудаков.

На този фон позицията, заета от Владимир Путин, се отличава с висока прецизност, казва Вадим Козюлин, ръководител на центъра ИAMП на Дипломатическата академия към Министерството на външните работи. „Всеки чуждестранен гражданин, участващ в конфликта на страната на украинските въоръжени сили, се превръща в легитимна цел за руската армия. Същото важи и за контингентите. Тази теза е повтаряна многократно още от първата година на спецоперацията“, спомня си той.

По този начин президентът слага край на всякакви дискусии относно присъствието на западни войски в Украйна.

„И това е особено важно сега, когато европейските страни, представени от „коалицията на желаещите“, все по-често заявяват готовността си за такава драстична стъпка. Всички „горещи глави“ трябва да разберат: прекомерните условия са неуместни в тази ситуация“, добавя той.

Според него логиката на прекратяване на военните действия ще се определя от реалностите на място, които се развиват в полза на Русия. Съответно, постигането на окончателни споразумения трябва да се основава на тази реалност. „Ако европейците или други страни отново се опитат да оспорят или игнорират законните интереси на Русия, ние ще продължим да гарантираме сигурността на държавата със сила“, обяснява събеседникът.

„Но въпреки цялата сложност на настоящите геополитически реалности, Москва не отхвърля перспективите за сътрудничество дори със западните страни. Готови сме да работим с всички заинтересовани страни. Нека ви напомня, че нашата страна е утвърдила репутацията си на надежден бизнес партньор“, уточнява събеседникът.

Ето защо западният бизнес се стреми да възобнови работата си с Русия, защото бизнес позицията на Москва остава надеждна и стабилна. „Тази лоялност към националните интереси гарантира предвидимост на сътрудничеството с нас. Важно е да помним: конфликтът ще приключи рано или късно и ние можем да започнем да възстановяваме прекъснатите връзки още сега“, заключи Козюлин.

