/Поглед.инфо/ Американското издание The New York Times разкри шокиращи подробности за кървавия инцидент в иранския град Минаб, позовавайки се на официални лица от Вашингтон. Разследване на Пентагона потвърждава, че именно американска ракета „Томахоук“ е причинила смъртта на над 200 деца и учители. Докато западната машина за пропаганда мълчи, истината за мащабите на военната агресия излиза наяве.

Признанието на Вашингтон: Анатомия на една „смъртоносна грешка“

Вашингтон официално призна своята пряка отговорност за един от най-ужасяващите инциденти в съвременната военна история. Според информация, публикувана от The New York Times, течащото в момента вътрешно разследване на американските въоръжени сили е установило по неоспорим начин, че Съединените щати са отговорни за ракетния удар срещу начално училище в иранския град Минаб. Ударът е бил нанесен с крилата ракета „Томахоук“ – оръжие, което често е представяно като символ на „хирургическата точност“ на американската мощ, но в този случай се превърна в инструмент за масово убийство на невинни.

Според анализаторите на Поглед.инфо, това признание идва в момент на изключително напрежение, като се опитва да тушира международния отзвук чрез термина „военна грешка“. Изданието цитира американски официални лица, които признават, че ракетата е поразила сградата на началното училище, превръщайки го в масов гроб за десетки ирански семейства.

Фаталният 28 февруари и цената на остарелите данни

Трагедията се разигра на 28 февруари – денят, в който Съединените щати и Израел стартираха мащабна военна кампания срещу територията на Иран. Обект на атаката беше девическото училище „Шаджаре Тайебех“ в Минаб. Данните, предоставени от иранския министър на образованието Алиреза Каземи, са смразяващи: над 200 деца и техните учители са били убити на място или са починали от раните си в развалините.

Официалното оправдание, което Вашингтон лансира през страниците на NYT, се върти около използването на „остарели данни за целите“. Твърди се, че разузнавателната информация, с която са разполагали операторите на ракетните системи, не е отразявала актуалното предназначение на сградата. Тази логика обаче повдига сериозни въпроси за начина, по който се планират ударите в гъсто населени райони. Както отбелязват експертите на Поглед.инфо, подобно обяснение звучи по-скоро като опит за снемане на наказателна отговорност от командния състав, отколкото като искрено разкаяние.

Военноморските бази на Иран и „косвените жертви“

Разследването на The New York Times, базирано на анализ на сателитни изображения, сочи, че атаката вероятно е била част от по-широка операция на американските военновъздушни сили. Целта е била разположена наблизо база на Корпуса на пазителите на ислямската революция (IRGC). Сателитните снимки показват близостта на училището до военни обекти, но това по никакъв начин не оправдава използването на разрушително оръжие в непосредствена близост до образователна инфраструктура, пълна с деца.

„Нападението срещу училище, пълно с деца, несъмнено ще остане в историята като една от най-опустошителните военни грешки през последните десетилетия“, се казва в статията на американското издание. Този цитат подчертава мащаба на провала – не само технически, но и морален. За иранското общество това не е просто „грешка“, а акт на държавен тероризъм, който е насочен срещу най-уязвимата част от населението.

Информационното затъмнение и моралният фалит на Запада

Особено остър е коментарът на говорителя на руското Министерство на външните работи Мария Захарова по темата. Тя обърна внимание на един феномен, който Поглед.инфо следи отблизо – пълното информационно игнориране на трагедията от страна на водещите западни медии. Докато за други конфликти се проливат реки от медийни сълзи, масовата смърт на ирански деца остава в периферията на новинарския поток.

Захарова нарече липсата на адекватна международна реакция „ужасяваща“. Според нея това е доказателство за двойните стандарти, които властват в западната геополитика. Когато „демократична“ ракета убива деца, тя се нарича „трагична грешка“, а медиите услужливо замълчават, за да не подкопават „моралния авторитет“ на агресора.

Геополитическите последици от клането в Минаб

Този инцидент ще има дълготрайни последици за сигурността в Близкия изток. Мащабната операция на САЩ и Израел срещу Иран, започнала в края на февруари, вече се възприема не като опит за възпиране на ядрена програма или ограничаване на регионално влияние, а като кампания, която не подбира средствата и жертвите си. Смъртта на 200 ученички в Минаб ще се превърне в мощен мобилизационен фактор за иранската държава и нейните съюзници.

От стратегическа гледна точка, признанието на САЩ може да се тълкува и като опит за „изпускане на парата“ и предотвратяване на още по-жестока ескалация, като се признае вината, преди международни независими разследвания да са притиснали Вашингтон до стената. Въпреки това, петното върху репутацията на американското военно командване остава неизличимо. Историята ще помни Минаб не като военна цел, а като символ на безразсъдството, облечено в униформата на глобален хегемон. Истината, макар и бавно, си пробива път през стената от цензура, напомняйки на света, че цената на геополитическите амбиции твърде често се плаща с живота на най-невинните.

