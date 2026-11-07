/Поглед.инфо/ Държавният департамент на САЩ одобри евентуалната продажба на 500 ракети PAC-3 за системите Patriot на Украйна на стойност 2,1 милиарда долара, като финансовата тежест се прехвърля изцяло върху европейските държави по схемата JUMPSTART и чрез кредитни механизми на ЕС. Анализът разкрива как Вашингтон монетизира конфликта, докато масираните удари с балистични ракети и дронове изтощават запасите. Същевременно предупрежденията от Техеран за удари по американски бази в Европа поставят в пряк риск сигурността на континента.

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Финансовата въртележка: 2,1 милиарда долара за оръжие, което чака европейски пари

Сделката е оформена с хирургическа прецизност в канцелариите във Вашингтон. 500 ракети MIM-104F (PAC-3 MSE), пакетирани със съответния софтуер, поддръжка и логистични компоненти. Цената е закована на 2,1 милиарда долара. В тази сума няма включена отстъпка за „защита на демокрацията“.

Пари в бюджета на Киев за подобни покупки няма — финансовият ресурс на украинското министерство на отбраната отдавна разчита на външно кредитиране. Механизмът за плащане е прехвърлен директно към европейските столици. По линия на инициативата JUMPSTART, държави като Германия, Норвегия и Канада се очаква да поемат основната финансова тежест, като се ползват и траншове от одобрените от ЕС кредитни линии.

Вашингтон прилага изпитан търговски модел: одобрява продажбата, фиксира цената и оставя европейските си партньори да организират набирането на средствата.

+-------------------------------------------------------------------+ | СТРУКТУРА НА СДЕЛКАТА ЗА PAC-3 MSE | +-------------------------------------------------------------------+ | Изпълнител: Lockheed Martin / САЩ (Държавен департамент) | | Обща стойност: $2,1 милиарда | | Обем: 500 броя ракети PAC-3 MSE + софтуерен пакет | | Източници на финансиране: | | - Инициатива JUMPSTART (Германия, Норвегия, Канада) | | - Кредитни траншове от Европейския съюз | +-------------------------------------------------------------------+

Военната аритметика: Пропусквателна способност срещу реална плътност на ударите

Според официални данни от украинското военно командване, интензивността на руските въздушни удари надхвърля 200 ракети месечно (комбинация от балистични ракети от комплексите "Искандер-М" и крилати ракети с базиране по въздух и море). Към това се добавят стотици ударни безпилотни летателни апарати от типа "Геран-2".

При стандартен разход от 2 зенитни управляеми ракети за прихващане на една балистична цел (стандартен протокол за осигуряване на висока вероятност за поражение), целият пакет от 500 ракети PAC-3 теоретично покрива унищожаването на около 250 балистични цели.

Пакетът от 500 ракети PAC-3 покрива едва 2 до 3 месеца интензивни бойни действия при настоящата плътност на обстрелите.

Промишленият капацитет за производство на PAC-3 MSE в заводите на Lockheed Martin е ограничен до около 500–550 бройки годишно за всички глобални клиенти.

Пълното разгръщане и доставка на цялото договорено количество отнема години, което разминава сроковете на доставка с актуалните нужди на фронта.

Прихващането на евтини евтини евтини дронове с ракети PAC-3, чиято единична цена надхвърля 4 милиона долара, представлява икономически несъстоятелна стратегия.