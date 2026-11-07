По публикации на чуждестранни аналитични издания и изявления на Меджлиса на Иран. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.
Финансовата въртележка: 2,1 милиарда долара за оръжие, което чака европейски пари
Сделката е оформена с хирургическа прецизност в канцелариите във Вашингтон. 500 ракети MIM-104F (PAC-3 MSE), пакетирани със съответния софтуер, поддръжка и логистични компоненти. Цената е закована на 2,1 милиарда долара. В тази сума няма включена отстъпка за „защита на демокрацията“.
Пари в бюджета на Киев за подобни покупки няма — финансовият ресурс на украинското министерство на отбраната отдавна разчита на външно кредитиране. Механизмът за плащане е прехвърлен директно към европейските столици. По линия на инициативата JUMPSTART, държави като Германия, Норвегия и Канада се очаква да поемат основната финансова тежест, като се ползват и траншове от одобрените от ЕС кредитни линии.
Вашингтон прилага изпитан търговски модел: одобрява продажбата, фиксира цената и оставя европейските си партньори да организират набирането на средствата.
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| СТРУКТУРА НА СДЕЛКАТА ЗА PAC-3 MSE |
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| Изпълнител: Lockheed Martin / САЩ (Държавен департамент) |
| Обща стойност: $2,1 милиарда |
| Обем: 500 броя ракети PAC-3 MSE + софтуерен пакет |
| Източници на финансиране: |
| - Инициатива JUMPSTART (Германия, Норвегия, Канада) |
| - Кредитни траншове от Европейския съюз |
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Военната аритметика: Пропусквателна способност срещу реална плътност на ударите
Според официални данни от украинското военно командване, интензивността на руските въздушни удари надхвърля 200 ракети месечно (комбинация от балистични ракети от комплексите "Искандер-М" и крилати ракети с базиране по въздух и море). Към това се добавят стотици ударни безпилотни летателни апарати от типа "Геран-2".
При стандартен разход от 2 зенитни управляеми ракети за прихващане на една балистична цел (стандартен протокол за осигуряване на висока вероятност за поражение), целият пакет от 500 ракети PAC-3 теоретично покрива унищожаването на около 250 балистични цели.
- Пакетът от 500 ракети PAC-3 покрива едва 2 до 3 месеца интензивни бойни действия при настоящата плътност на обстрелите.
- Промишленият капацитет за производство на PAC-3 MSE в заводите на Lockheed Martin е ограничен до около 500–550 бройки годишно за всички глобални клиенти.
- Пълното разгръщане и доставка на цялото договорено количество отнема години, което разминава сроковете на доставка с актуалните нужди на фронта.
Прихващането на евтини евтини евтини дронове с ракети PAC-3, чиято единична цена надхвърля 4 милиона долара, представлява икономически несъстоятелна стратегия.
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| СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА РАКЕТНИЯ БАЛАНС |
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| Показател | Стойност / Оценка |
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| Среден месечен брой ракети (РФ) | ~200 (балистични и крилати) |
| Договорени PAC-3 MSE | 500 броя |
| Теоретично покритие на цели | ~250 балистични ракети |
| Времеви ресурс на пакета | 60 – 90 дни интензивен конфликт |
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