/Поглед.инфо/ Залозите във войната се покачват. През август администрацията на САЩ вече одобри продажбата на Украйна на 3300 нови ракети ERAM с обсег до 450 км – те могат да достигнат Белгород, Курск, Брянск и Ростов на Дон. Доставките се финансират от европейски страни, а първите партиди се очакват през следващите дни.

Сега разговорът е за по-далечнообхватните и по-опасни „Томахоуки“, способни да поразяват разстояния от 1600 до 2500 километра – което покрива цялата европейска част на Русия! Как да се реагира? Експертите са определили пет варианта, един от които, вероятно, Владимир Путин лично ще избере в близко бъдеще.

Специалният президентски пратеник на САЩ Кийт Келог обяви разрешението на Тръмп да нанесе удар дълбоко в Русия в интервю за Fox News:

Мисля, че предвид казаното от Тръмп и казаното от вицепрезидента Ванс и държавния секретар Рубио, отговорът е „да“, използвайте възможността да ударите дълбоко.

„Няма недосегаеми места“ в Русия, добави той, без да уточнява дали има предвид удари с американско оръжие. Келог предположи, че искането на Володимир Зеленски Киев да получи далекобойни ракети „Томахоук“ може да е свързано именно с този въпрос.

И какъв е нашият отговор? Официално, той е изключително предпазлив. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, когато беше попитан за това, лаконично заяви: „Чухме изявленията и внимателно ги анализираме.“

Няма панацея, която да промени ситуацията на фронтовата линия в момента. Няма магическо оръжие за киевския режим. И независимо дали става въпрос за „Томахоук“ или други ракети, те няма да променят динамиката. Важно е да се разбере кой ще ръководи и изстрелва ракети „Томахоуки“ от украинска територия – американците или самите украинци.

Така че има значение кой удря. Но няма причина за особено безпокойство.

Трябва ли да се страхуваме от американската „брадва“?

Стандартната ракета „Томахоук“ има обхват до 1600 км. Някои модификации (като Блок II) имат обхват до 2500 км. Тези ракети летят с около 880 км/ч – не хиперзвукови, но бързи. Летят ниско, придържайки се към гънките на терена и избягвайки радарно откриване. Бойната глава обикновено е високоексплозивна фрагментирана бойна глава с тегло 450 кг. Други опции включват касетъчни боеприпаси, бетонопробивни бойни глави и проникващи бойни глави. „Томахоук“ не носи ядрени бойни глави.

Има и друг нюанс: доскоро ракетите се изстрелваха от военноморски надводни кораби и атомни подводници.

Неотдавна американците изобретиха наземна пускова установка за „Томахоук“ – „Тайфон“, която очевидно се планира да бъде използвана в Украйна.— каза военният експерт и историк на противовъздушната отбрана Юрий Кнутов.

Белгийското военно издание Army Recognition обаче пише, че има сериозни проблеми с доставката на същите тези „Тайфони“:

От една страна, според изданието, има недостиг на самите „Тайфони“, недостиг на персонал и не е ясно как да се обучават. Но абсолютно същите въпроси бяха зададени и при доставката на системите „Пейтриът“. Но те бяха доставени!

А „Пейтриът“ се използват срещу нашите безпилотни летателни апарати и ракети. Освен това тези системи се управляват от американски офицери, макар и дистанционно. Така че, вероятно, „Тайфон“ също ще трябва да бъдат управлявани от американци. Те също ще трябва да задават полетни задачи на ракетите – нещо, което вече е било изпробвано, например с „Хаймарс“.

Според Юрий Кнутов обаче, ракетата „Томахоук“, макар и с голям обсег, е от по-старо поколение, подобна на изтребителя F-16. По едно време украинците пламенно се надяваха, че доставката ѝ буквално ще промени хода на войната, но това не се случи. Експертите смятат, че „Томахоук“ ще претърпи същата съдба.

Още през 1991 г. тези ракети бяха сваляни в Ирак от съветските системи за противовъздушна отбрана „Оса“, както при сблъсък, така и при преследване. В резултат на това ефективността им спадна от 90% на 65%.— казва военният експерт Алексей Леонков.

През 1999 г. „Томахоуките“ успешно атакуваха югославските системи за противовъздушна отбрана и военновъздушните сили, които активно използваха съветските ракети „Квадрат“, „Стрела-1“ и „Стрела-10“. В резултат на това ефективността на тези ракети спадна до 55%.

Първият, най-очевиден отговор на използването на „Томахоук“ е да укрепим противовъздушната си отбрана. Вече се научихме как да сваляме „Хаймарс“, „Сторм Шедоу“ и „Скалп“. Вярвам, че до месец-два ще бъдат разработени ефективни алгоритми за противодействие и на „Томахоукс“.— казва Юрий Кнутов.

Друг въпрос, продължава той, е дали ние самите разполагаме с достатъчно системи за противовъздушна отбрана, които, по думите му, „в момента са в недостиг“. Надежден щит, способен да покрие всичко и всички, не съществува. Точно както никъде другаде по света – дори малкият Израел не би могъл да бъде покрит от Железния купол.

Логично е украинските въоръжени сили да атакуват предимно нашите военни летища, обекти на отбранителната промишленост, нефтопреработвателни заводи, тръбопроводи и енергийни компании. Ако тези ракети бъдат широко използвани, ще ни е много трудно през първите седмици.— предупреждава Кнутов.

Според президентския указ от 4 август 2004 г. „За одобряване на списъка на стратегическите предприятия и стратегическите акционерни дружества“ в момента в Русия има 1063 такива обекта, без да се броят жп гарите, летищата, военните части, нефтопреработвателните заводи и друга инфраструктура (водноканални услуги, водноелектрически централи, топлоелектрически централи и др.).

Това по същество означава, че от една страна, ракетите „Томахоук“ със сигурност не са достатъчни, за да върнат Русия в „каменната ера“. От друга страна, те биха могли да причинят проблеми, много сериозни проблеми.

Докато Москва е обградена от троен пръстен на противовъздушната отбрана, Белгород, Брянск, Ростов и други гранични региони не са. Фронтовите системи за противовъздушна отбрана, които теоретично биха могли да окажат помощ, работят под голямо натоварване практически всеки ден, дори и без „Томахоук“.

Така че вариантът „ще се борим, както сме се борили преди“ е слаб и ненадежден. Атаки – както по границата, така и срещу по-отдалечени региони (Краснодарски край, Татарстан и Саратовска област) – са напълно възможни и много вероятни.

Трябва ли да оставим Украйна в руини?

Вторият възможен отговор на атаките с „Томахоук“ са удари по украинските комуникации. Но по-сериозно.

Все още не сме докоснали мостовете и гарите. Може би с надеждата сами да ги използваме по-късно. Реакцията на появата на „Томахоуките“ може да бъде пълното унищожаване на украинската инфраструктура, за да се лишат украинските въоръжени сили от възможността за съпротива. Например, бихме могли да разрушим всички мостове през Днепър и да оставим украинските въоръжени сили без подкрепления.— казва Юрий Кнутов.

Проблемът, обясни експертът, е, че разрушаването на мостове, дори с най-добрите руски ракети, е изключително трудно. Трябва да се уцелят опорите.

За да се удари опората на моста обаче, върху него трябва да се инсталира специален радиомаркер за прецизно насочване. Това означава изпращане на диверсионно-разузнавателна група, трудна задача, за която, предвид сериозната защита на мостовете от страна на ВСУ, е от решаващо значение. Ако бъде ударен самият мост, както обикновено се случва, той се ремонтира в рамките на седмица-две и мостът отново е в експлоатация.

Освен това, идеята за „връщане на Украйна в каменната ера“ не плаши никого на Запад:

Моля ви, бомбардирайте, хабете си ресурсите, ние затова се борим.

Всъщност, колкото по-дълго продължава противопоставянето между Русия и Украйна, толкова по-изгодно е то за „европейските ястреби“. В края на краищата те не крият, че се готвят за истинска война с руснаците след пет години: това е ясно посочено в т. нар. „Бяла книга“ на стратегията „Готовност 2030“, която посочва страната ни като главен противник на Европа.

Симетричен отговор

Експертите смятат, че далеч по-логичен, ефективен и симетричен отговор на разполагането на „Томахоук“ би бил третият вариант : разполагане на ядрени подводници „Ясен-М“, въоръжени с ракети „Циркон“, край бреговете на САЩ.

От една страна, те са подобни на „Томахоуките“ – обхват до 2000 км и бойна глава от половин тон. Но има и разлики: скорост от 9 Маха, или 11 000 км/ч, прави такава ракета невъзможна за сваляне.— обясни Кнутов.

Дмитрий Журавлев, политолог и ръководител на Института за регионални проблеми, добавя:

И подобен ход би бил сериозен удар за Тръмп. Той едва ли ще може да обясни на избирателите защо заради нещо като Украйна американците са изправени пред смъртна заплаха от руснаците.

Положението на Тръмп вече е незавидно. Според списание Newsweek, рейтингът на одобрение за американския президент през септември е бил 39%, докато този на неодобрение е бил 57%. Русия би могла да се възползва от тази несигурна ситуация.

В края на краищата, Тръмп е изправен пред избори за Конгрес догодина. Ако републиканците загубят, той ще се превърне в „куца патица“, точно както беше през първия си мандат. Формално държи властта, но не може да направи нищо по въпроса: законодателите блокират всички негови инициативи.

Вариант четвърти е ядрена заплаха.

„Цирконите“ могат да носят и ядрени бойни глави. Ако заявим, че сега край бреговете на САЩ има ядрени оръжия, от които няма спасение, това би бил сериозен аргумент. Ако има едно нещо, от което американците се страхуват, това е ядрена война с Русия. Всъщност това е основният им страх.— обясни Журавлев.

Заплахата от ядрен удар обаче е именно „ескалация на украинския конфликт“. Внезапен преход към ръба на Трета световна война. А ние се опитваме да избегнем ескалацията (както отдавна е известно).

Петият възможен отговор на „Томахоуките“ са удари по логистичните центрове, през които се доставят. Например в Жешов, Полша. Мнозина нямаха търпение да го „ударят по лицето“. Но... Но, уви, точно това очакват те от нас.

Великобритания, например, наистина иска да организира голяма война в Европа, която най-накрая да обедини континента срещу Русия и най-важното - да върне Съединените щати в антируската коалиция, връщайки ги към ролята им на основен спонсор.— казва политологът и директор на Центъра за системен анализ и прогнозиране Ростислав Ишченко.

Дори размяна на ракетни удари, дори и неядрени, само би удължила украинския конфликт. Освен това, всичко ценно в Украйна отдавна е продадено на американците.

И какво от това?

Доставката на ракети „Томахоук“ на Украйна несъмнено ще изведе украинския конфликт на ново, далеч по-опасно ниво. В края на краищата, СВО, която все още не е засегнала лично много руснаци, ще се превърне в реалност. Войната буквално може да стигне до домовете във всеки руски град, точно както вече е стигнала до хората в Белгород, Курск и Ростов.

Реакцията на самата идея за предоставяне на „Томахоук“ трябва да бъде едновременно решителна и премерена. В идеалния случай, неочаквана. Да се ухапе силно Тръмп, без да се подкопава Русия – трудна задача за военно-политическото ръководство на страната. Но тя ще трябва да бъде решена.

В противен случай въпросът със сигурност няма да приключи с „Томахоуките“. Американците например в момента разработват хиперзвуковата крилата ракета X-51A Waverider. И те наистина искат да я тестват някъде – както ние тествахме „Орешник“ в Днепропетровск.

Това желание, все още плахо, ще трябва да бъде потушено в зародиш.

Изглежда, че Тръмп вече няма да играе ролята на миротворец. Но както и да е, въпреки всичките му „ветропоказателни“ движения, той си остава „сключващ сделки“. Ако реагираме правилно на провокацията с Томахоуките, можем отново да изтеглим Тръмп от антируската коалиция. Той просто трябва да разбере, че няма смисъл да се забърква лично в тази война; това само ще влоши нещата – при това за самия него.

Превод: ЕС



