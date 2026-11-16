САЩ, Русия и Китай подготвят съвместно ограничение за изкуствения интелект в ядрените арсенали заради риск от грешен първи удар

/Поглед.инфо/ Докато преговорите за Украйна и Корейския полуостров тъпчат на място, Вашингтон, Москва и Пекин търсят спешен консенсус по неочаквана тема – ограничаването на изкуствения интелект в ядрените командни системи. Новите математически модели, автономните кодинг агенти и военни платформи като Maven създават опасна илюзия за гарантиран първи удар. Защо алгоритмите връщат света на ръба на ядрената грешка и каква е цената на „пристрастието към автоматизацията“ в щабовете?

По публикации на South China Morning Post и анализи на военни и технологични изследователи от SIPRI, FAS и Станфордския университет. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Дипломатическият парадокс в Пекин: защо Украйна и Корея отстъпиха пред кода

Най-тежките териториални и военни конфликти на десетилетието се оказаха твърде токсични за бърза сделка, затова дипломатите в трите ядрени столици са посегнали към нещо, което изглежда техническо, а всъщност засяга оцеляването на самите държави. Според публикация на хонконгското издание South China Morning Post екипи на Вашингтон, Москва и Пекин в продължение на седмици са сондажирали почвата за общ документ в навечерието на подготвяната среща в Китай между Доналд Тръмп, Владимир Путин и Си Дзинпин.

Украйна остава блокирана между фронтовите линии и несъвместимите гаранции за сигурност. Денуклеаризацията на Корейския полуостров отдавна е мъртва формула, която в Пхенян приемат единствено като повод за поредния тест на твърдогоривна ракета „Хвасон“. Твърди се, че при липсата на пробив по тези досиета преговарящите са извадили на масата идеята за съвместно изявление, което да ограничи използването на изкуствен интелект в системите за командване и контрол на ядрените оръжия (NC3).

Официално потвърждение за окончателния текст на подобна декларация все още няма, а в дипломатическите среди подобни сондажи често служат и за опипване на отстъпки по други теми. Самият факт, че точно този въпрос е изплувал като единствената допирна точка, обаче говори за рязка промяна в сметките на генералните щабове.

През февруари 2026 г. изтече срокът на договора СНВ-3 (New START) – последното действащо двустранно споразумение, ограничаващо стратегическите настъпателни въоръжения на САЩ и Русия. За първи път от подписването на САЛТ-1 през 1972 г. двата най-големи ядрени арсенала функционират без правно обвързващи тавани и без взаимни инспекции на място. В същото време Китай ускорено разширява силозните си полета в пустинните райони около Юмен, Хами и Ордос, отказвайки да влезе в класически преговори за числено съкращаване на бойните глави, докато не постигне паритет.

На този фон опитът да се регулира софтуерът, а не броят на ракетите, изглежда като заобиколен маньовър. През ноември 2024 г., в кулоарите на срещата на АТИС в Лима, Джо Байдън и Си Дзинпин вече подписаха двустранна формулировка, според която решението за употреба на ядрено оръжие трябва да остане изцяло в ръцете на хора. Тогава Москва остана извън тази рамка и гледаше на американско-китайските разговори като на опит за налагане на чужди правила. Две години по-късно скоростта, с която невронните мрежи навлязоха в разузнаването и щабната работа, промени позицията на всички играчи.

Когато не можеш да преброиш ракетите на противника чрез инспектори на терен, започваш да разчиташ на алгоритми, които да ги открият от космоса и под водата. И точно тук възниква страхът, че една от страните може да повярва, че вече вижда всичко.

От генеративни играчки до формални доказателства: скокът на машините през 2025–2026 година

Допреди три-четири години скептицизмът сред висшите офицери беше оправдан – големите езикови модели генерираха гладък текст, халюцинираха несъществуващи факти и се проваляха на елементарна аритметика. Промяната настъпи не постепенно, а чрез серия от пробиви в логическото разсъждение и автоматизираната верификация на код, които превърнаха софтуера в инструмент за решаване на задачи с висока степен на неопределеност.

През 2025 г. системата Gemini Deep Think на Google достигна ниво на златен медал на Международната математическа олимпиада, решавайки пет от шестте задачи в условия на строг регламент. През май 2026 г. изследователски модел на OpenAI опроверга геометрична хипотеза, стояла отворена в продължение на осем десетилетия. Четири месеца по-късно, през септември 2026 г., моделът Claude успя за 11 дни да преведе доказателството на Последната теорема на Ферма във формален математически език (тип Lean), подлежащ на пълна автоматизирана проверка от компютър.

За обикновения читател тези постижения звучат като академична екзотика, но в лабораториите на Лос Аламос, Ливърмор, Саров и Мянян те се четат по съвсем различен начин. Същият математически апарат, който доказва теореми и проверява формална логика без грешка, се използва за моделиране на хидродинамични процеси при термоядрен взрив, за разшифроване на криптирани канали и за изчисляване на балистични траектории при сложни атмосферни смущения.

Още по-рязък е скокът в софтуерното инженерство. Системи като Codex и Claude Code вече не функционират като асистенти, които дописват по три реда код на програмиста. Те преглеждат чужди репозитори с милиони редове наследствен код, проектират архитектурата на нови модули, пишат програмите, пускат собствени тестове за проникване и коригират бъговете без човешка намеса. Един инженер днес управлява десетки паралелни агенти, които работят денонощно и извършват за 72 часа обем от работа, за който през 2022 г. би бил нужен цял отдел за шест месеца.

Военните ведомства никога не са оставяли подобна изчислителна мощ в ръцете само на гражданския сектор. Проблемът е, че скоростта на внедряване изпревари способността на самите разработчици да обяснят как точно моделът стига до конкретен извод в критична ситуация.