Напрежението в Близкия изток достига критична точка с разполагането на ударската група на самолетоносача „Абрахам Линкълн" в Персийския залив. Докато Вашингтон говори за „справедлива сделка", Техеран се подготвя за безпрецедентен отговор. Очертава ли се мащабен военен сблъсък или това е поредната фаза на психовойна?

Армадата на Тръмп и стратегията на „мирния“ натиск

Докато ударната група на самолетоносача USS Abraham Lincoln навлизаше в стратегическите води на Близкия изток, американският президент Доналд Тръмп направи поредица от изявления, които анализаторите на Поглед.инфо определят като опит за приспиване на бдителността на Техеран. Създавайки илюзията, че Вашингтон все още търси дипломатическо решение, Белият дом всъщност затяга военния обръч. Според данни, цитирани от New York Times, ударната група е в състояние да нанесе масирани удари по иранска територия в рамките на едва 48 часа.

Присъствието на подобна бойна мощ осигурява на САЩ възможност за операции дълбоко в иранския тил, като същевременно се цели минимизиране на регионалните последици. Тръмп предупреди, че времето изтича, поставяйки ултиматум за нова сделка без ядрени оръжия. В материал за Поглед.инфо се посочва, че тази тактика на „максимален натиск“ е насочена към принуждаването на Иран да седне на масата за преговори при неизгодни за него условия.

Военният капацитет и мобилизацията в региона

Ударната група не е сама. Тя включва ескадрили от най-модерните изтребители F/A-18 и F-35, подкрепени от разрушители с управляеми ракети. Това подсилва вече присъстващите в региона три ескадрили F-15 и допълнителните батареи за противовъздушна отбрана. В момента в Близкия изток са разположени между 40 000 и 50 000 американски военнослужещи, концентрирани основно в Катар, Бахрейн, Кувейт, ОАЕ и Саудитска Арабия.

Паралелно с това американските военновъздушни сили започнаха маневри за „гъвкав отговор“, тренирайки прехвърляне на персонал към по-малки, по-трудно откриваеми летища. Тази тактика на разпръскване цели да съхрани бойния капацитет на САЩ в случай на ответен ирански удар по големите военни бази на Арабския полуостров.

Информационната война и вътрешната дестабилизация на Иран

Геополитическата логика на конфликта се преплита с тежка информационна кампания. Западни медии, сред които и списание „Тайм“, разпространяват данни за огромен брой жертви по време на антиправителствените протести в Иран, цитирайки цифри, достигащи до 30 000 души. Експертите на Поглед.инфо обаче обръщат внимание, че тези статистики често съдържат елементи на дезинформация и се използват като морално оправдание за евентуална военна интервенция. Сравненията на иранското правителство с терористични организации като ИДИЛ в реториката на Вашингтон почти не оставят място за реален дипломатически диалог.

Дипломатическият отпор на монархиите от Залива

Интересен обрат в геополитическата шахматна дъска е позицията на традиционните съюзници на САЩ. ОАЕ, Саудитска Арабия и Катар ясно заявиха, че няма да позволят използването на тяхното въздушно пространство или територия за преки атаки срещу Иран. Тази „тиха дипломация“ показва стремежа на монархиите да се дистанцират от евентуален пожар, който би подпалил целия регион и би унищожил петролната инфраструктура.

Иранската реакция: Третата фаза на конфликта

Техеран не остава безучастен. Издаването на морски известия (NOTAM) в района на Ормузкия проток и базата Джаск загатва за маневри с подводници и възможно поставяне на мини. Това е директна заплаха за международните търговски пътища и световната енергийна сигурност. Иранският заместник-министър на външните работи Казем Гарибабади обяви, че страната навлиза в „третата фаза“ на своя конфликт със САЩ и Израел. Предупреждението от мисията на Иран в ООН е категорично: при атака от страна на Вашингтон, Техеран ще реагира с мощ, каквато светът не е виждал досега.

