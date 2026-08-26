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Свят

САЩ въвеждат нови санкции срещу Иран с оглед опасения от фрагментация на финансовата система

/Поглед.инфо/ Финансовото министерство на САЩ обяви старта на операция „Икономическа престъпна държава“, насочена срещу финансовите, енергийните и логистичните мрежи на Иран. Вашингтон заканва пълна изолация от доларовата система за всяка чуждестранна банка, работеща с Техеран. В същото време американските администратори правят явни отстъпки и отсрочки. Според наблюдатели, зад този натиск прозира реалният страх от окончателно разцепване на световната търговия и ускоряване на дедоларизацията през CIPS и БРИКС+.

Деж. редактор - д-р Владимир Трифонов 12925 прочитания
САЩ въвеждат нови санкции срещу Иран с оглед опасения от фрагментация на финансовата система
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Административният натиск срещу Техеран и скритите спирачки във Вашингтон

По информация от Министерството на финансите на САЩ, американската администрация стартира мащабна кампания, наречена от финансовия министър Скот Бесент операция „Икономическа престъпна държава“. Твърди се, че новият пакет от вторични ограничения цели да пресече приходите на Ислямската република от износ на петрол, както и достъпа ѝ до двойни технологии, ракетни компоненти и злато. Ограничителните мерки са формално насочени към субекти от Китай, Обединените арабски емирства, Хонконг, Сингапур и европейски държави.

Интересен детайл в изявлението на Бесент е уговорката, че вторичните санкции няма да влязат в сила веднага. На посочените търговски посредници се дава гратисен период за „коригиране на поведението“. По оценка на икономически анализатори, това забавяне не е акт на хуманизъм, а чисто административно застраховане. Във Вашингтон ясно осъзнават, че едномоментното отрязване на десетки азиатски и европейски оператори от доларовия клиринг може да предизвика сътресения на съответните суровинни пазари.

Засегнати от новия регулаторен натиск са пет индустриални сегмента:

  • Дигитални активи и финансови технологии;
  • Оборудване за корабоплаването и танкерния флот;
  • Авиационни компоненти и логистична поддръжка;
  • Търговия със благородни метали (особено златен транзит);
  • Традиционни банкови трансакции, обслужващи ирански държавни субекти.

Трябва обаче да се отбележи, че докато реториката на Бесент е ултраагресивна — с заплахи за пълно изхвърляне от доларовата система на всяка институция, докоснала се до ирански активи — реалните действия на Казначейството остават селективни.

Китайският нормативен щит и тестът за системата CIPS

Отговорът на Пекин спрямо американския натиск този път не се ограничава само до дипломатически протести. За първи път Китай активира на практика своя Антисанкционен закон от 2021 г. Този нормативен акт изрично забранява на китайски юридически и физически лица да спазват чуждестранни екстратериториални ограничения, които нямат санкция от Съвета за сигурност на ООН. По този начин китайските компании са поставени пред правен парадокс: ако спазват американските заповеди, подлежат на съдебно преследване и конфискация у дома.

Отвъд правната рамка, налице е трупане на алтернативна финансова инфраструктура. Според експертни оценки, китайската платежна система CIPS (Cross-Border Interbank Payment System) и дигиталният юан се превръщат от експериментални проекти в задължителен застрахователен механизъм за страни от Глобалния Юг. Иран служи като идеална полигонна площадка за тестване на тези разплащателни канали без участието на базираната в Белгия SWIFT.

Тук обаче възниква важен въпрос, който много коментатори пропускат. До момента Вашингтон удря основно т.нар. „чайници“ — малките частни рафинерии в китайската провинция Шандун — и регионални търговски банки без бизнеси в САЩ. Но какво би станало, ако САЩ наложат блокиращи санкции на грандове като Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) или Bank of China?

Тук сметките на Бесент започват да скърцат. Подобен ход би отрязал самия американски пазар от финансирането на китайския внос. Чисалата просто не потвърждават възможността за такъв пълномащабен удар без той да се върне като бумеранг върху американския облигационен пазар.

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