/Поглед.инфо/ Европейското командване на въоръжените сили на САЩ оповести задържането на търговския кораб „Бела 1“, поради „нарушаване на американските санкции“.

Според американски офицер, плаващия под руски флаг петролен танкер „Маринера“, има връзки с Венецуела. САЩ са следили „Маринера“ в Атлантическия океан повече от две седмици, танкерът преди това е бил известен като „Бела 1“.

Британското Министерство на отбраната заяви, че по молба от Вашингтон са оказали подкрепа в задържането на „Бела 1“.