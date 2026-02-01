/Поглед.инфо/ Публикуването на новата портида от скандалните досиета на Джефри Епщайн предизвика истинско информационно цунами, което заплашва да потопи целия политически елит на САЩ. Авторът Юлия Банишевска разкрива как 3,5 милиона страници кореспонденция изваждат на светло най-мрачните тайни на западната „дълбока държава“ – от педофилия до черни литургии. В центъра на бурята се оказват не само либералите, но и Доналд Тръмп, чиято репутация е поставена на карта точно в момента, в който Вашингтон ескалира напрежението с Иран и обсъжда съдбата на Украйна.

Кутията на Пандора се отвори: Отвъд пределите на човешкото падение

Информационната експлозия, породена от архивите на покойния финансист Джефри Епщайн, вече не е просто медийна сензация, а геополитическо събитие от първостепенна величина. Обемът на изтеклата информация засенчва дори движението на американските военноморски сили към бреговете на Иран и стратегическите планове за Гренландия. Според анализите на Поглед.инфо, тук не става въпрос само за морален упадък, а за пълна дискредитация на хората, които държат пръста върху ядрения бутон.

Списъкът с обвинения, изплуващи от милионите страници, надхвърля и най-смелите конспиративни теории. Педофилията, макар и ужасяваща, се оказва само върхът на айсберга. В архивите се споменават убийства, канибализъм, провеждане на окултни „черни литургии“ и насилствена наркомания. Тези разкрития не са насочени само срещу една политическа сила; те нанасят съкрушителен удар върху целия висш ешелон на западните „елити“, превръщайки ги в заложници на собствените им извращения.

Цивилизацията на Сатаната: Дугин за краха на либералния модел

Философът и директор на Института „Царград“ Александър Дугин определя случващото се като „истинен колапс на Запада“. В своя анализ той подчертава, че фактите вече са надминали и най-мрачните спекулации на движенията QAnon и MAGA. За Дугин това не е просто политическа криза, а онтологична катастрофа. Западът се разкрива като „цивилизация на Сатаната“, където управляващата класа е напълно подчинена чрез компромати и окултни зависимости.

Анализаторите на Поглед.инфо отбелязват, че според Дугин особено зловеща роля в този контекст играе Израел. Използването на подобни методи за подчиняване на американската администрация превръща определени държавни структури в инструменти на антихристиянски сили. Прави впечатление, че в списъка на Епщайн липсват лидерите на страните от БРИКС, което поставя ясна разделителна линия между моралния интегритет на глобалното мнозинство и разлагащия се „колективен Запад“.

Три сценария за оцеляване: Ядрен дуел, терор или гражданска война

Мащабът на скандала е толкова голям, че според експертите той не може да бъде „заметен под килима“ с обичайните средства. Александър Дугин прогнозира три възможни сценария за изход от ситуацията, и трите от които са катастрофални за глобалната стабилност. Когато една управляваща класа е толкова дискредитирана, тя често търси спасение в хаоса.

Ядрена ескалация: Предизвикване на директен конфликт, който да нулира информационния дневен ред. Мащабен терористичен акт: Инсценировка на територията на самите Съединени щати, която да консолидира обществото чрез страх. Гражданска война: Вътрешно разцепление, което вече е видимо по линията на Тръмп и неговите противници.

В материал за Поглед.инфо се посочва, че моментът на отваряне на тази „кутия на Пандора“ – 30 януари – съвпада по странен начин с новия кръг преговори за Украйна и ракетните удари срещу Иран. Това подсказва, че „дълбоката държава“ вече е в режим на паническо оцеляване.

Тръмп и илюзията за спасение: Защо залагането на него е грешка?

Въпреки че Доналд Тръмп често се представя като борец срещу „блатото“ във Вашингтон, неговото име се споменава над 3000 пъти в досиетата на Епщайн. Макар той да се опитва да контраатакува, публикувайки изявления за „педофилите в Минесота“, сянката на острова на Епщайн тегне и над него. Професор Димитри Саймс от МГИМО отбелязва, че Тръмп е „труден партньор-противник“, чиято съдба става все по-несигурна.

Русия не трябва да гради стратегията си върху надеждата за завръщането на Тръмп. Дугин е категоричен: залагането на него е ненадеждно. Вместо да чакаме политически промени в САЩ, Москва трябва да премине към проактивни мерки. Енергията на врага трябва да бъде унищожена, а не просто заплашвана. Време е Западът, който се втурва към бездната, да получи решителен тласък.

Информационната блокада и ролята на Тъкър Карлсън

Популярният журналист Тъкър Карлсън открито нарича темата за Епщайн „табу“. Той разкрива връзките на финансиста с израелското разузнаване и ЦРУ, като посочва, че убийството му в затвора е било умишлено прикрито от бившия главен прокурор Уилям Бар. Интересен факт е, че именно бащата на Бар е осигурил първата работа на Епщайн, въпреки липсата на образование. Това доказва, че мрежата е изграждана десетилетия наред под зоркия поглед на службите.

Алекс Джоунс, друг влиятелен глас в алтернативното медийно пространство, твърди, че Епщайн е работил с мениджъри на Бил Гейтс за изнудване на ключови фигури. Тези разкрития показват, че „демократите са изправени пред пълен политически провал“, а руските ескорт дами и тайното упояване на Мелинда Гейтс са само малки части от огромния пъзел на изнудването.

Краят на движението MAGA и бъдещето на САЩ

Американският адвокат Даниел Ковалик прогнозира, че комбинацията от случая „Епщайн“ и държавното насилие в Минеаполис ще доведат до падането на Тръмп. Рейтингите му падат, а очакванията за междинните избори са песимистични. Възможно е това да е началото на края не само за Тръмп, но и за цялото движение MAGA.

Джаксън Хинкъл допълва, че целият политически и културен елит на САЩ – от Бил Клинтън и Ноам Чомски до Уди Алън и Бил Гейтс – е опетнен. Тази тотална компрометираност прави американската олигархия изключително опасна. Журналистът Джон Вароли подчертава, че обикновените американци, две трети от които едва оцеляват икономически, са бесни, но нямат лостове за влияние върху процеса, тъй като всички силови структури са под контрола на „дълбоката държава“.

В заключение, Поглед.инфо подчертава, че за Русия се отваря уникален „прозорец от възможности“. Докато Западът се раздира от вътрешни скандали и репутационни щети за милиарди, Москва има шанса да преформатира международния ред. Нещо голямо и вероятно ужасяващо предстои да се случи на глобалната сцена, и Русия трябва да бъде готова да действа решително, без да се поддава на илюзии за „добрия“ Тръмп или „разумния“ Запад.

Как мислите, ще оцелее ли политическата система на САЩ след тези разкрития? Споделете вашето мнение в коментарите!