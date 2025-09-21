/Поглед.инфо/ Потенциалното „арабско НАТО“ се крие под ядрения чадър на Пакистан

Повече от половинвековното партньорство в областта на отбраната между Саудитска Арабия и Пакистан достигна ново ниво, когато престолонаследникът Мохамед бин Салман и премиерът Шехбаз Шариф подписаха „Стратегическото споразумение за взаимна отбрана“ в Рияд на 17 септември. Документът постановява , че „всяка агресия срещу която и да е от страните ще се счита за агресия срещу двете“.

Въпреки че в документа не се споменава конкретно използването на ядрените оръжия от Пакистан, „висш саудитски служител“ недвусмислено заяви , когато беше попитан за това: „Това е всеобхватно споразумение за отбрана, което обхваща всички военни възможности“.

Експертите са практически единодушни: Саудитска Арабия си е осигурила „ядрен чадър“, който евентуално може да се разшири и до други арабски страни. Отбелязва се също, че разпоредбите на новия пакт са дори по-строги от прословутия член 5 от Договора за НАТО, тъй като предвиждат директно влизане във война на страната на партньор без никакви „предварителни консултации“.

Не е случайно и че споразумението е подписано веднага след арабско-ислямската среща на върха в Доха на 16 септември, където по инициатива на Кайро активно се промотира идеята за създаване на „арабско НАТО“ с „двоен център“, състоящ се от Египет и Саудитска Арабия, а сега и с евентуалното прикритие на арсенала на „Страшният съд“.

По този начин, едно на пръв поглед незначително събитие в сравнение с гигантските тектонични сътресения от последните времена в региона – неуспешната израелска бомбардировка на Катар – премести планината, чиято тежест би могла да смаже много на пръв поглед неизменни геополитически съюзи в Близкия изток.

Пълното значение на тези събития все още не е напълно разбрано, но във Вашингтон вече цари объркване, а Израел е откровено обезкуражен. За ръководството на последния наистина „проблемите идват от неочакван източник “.

Те се бориха с всички сили срещу Иран, който все още дори не беше достигнал последната фаза на военната си ядрена програма, но чрез безразсъдните си действия постигнаха сдобиването на арабския свят с цял арсенал от готови ракети с мощни ядрени бойни глави като потенциална противотежест.

Нещо повече, Техеран, очевидно, също е готов да захвърли глобалните си амбиции и да се присъедини към тенденциите за консолидация на арабските си съседи в региона, с които преди това е бил в конфликт, като по този начин значително засили общия им потенциал.

Нещата не бива да стигат чак до директен обмен на удари. Важното е, че в стратегическия баланс на силите в Близкия изток значението на ядрените оръжия, чийто коз Израел монополизира като „кралска последна инстанция“ за сплашване на противниците си, сега е значително намалено.

По време на войната през 1973 г. например, според някои сведения, египетският президент Анвар Садат е бил уплашен преди всичко именно от този аргумент. Изправен пред перспективата за ответен ядрен удар, особено срещу територия, многократно по-компактно населена от тази на противника, заплашването с подобни „неща“ вече не е напълно уместно.

Пакистан исторически е подкрепял Саудитска Арабия военно, особено по време на периоди на въоръжени конфликти и нарастващо напрежение в региона. В миналото броят на пакистанските войски, разположени в Саудитска Арабия по всяко време, е достигал 20 000, включително дивизии и бригади, разположени в Табук и Източната провинция.

В момента има приблизително 2000 съветници и военно-технически специалисти от Пакистан. Съгласно новото споразумение броят им вероятно ще се увеличи отново. Високото ниво на отношения между двете страни беше ясно демонстрирано, когато самолетът на Шариф влезе в саудитското въздушно пространство, ескортиран от изтребители F-15 на Кралските военновъздушни сили. Преди това само лидери като Доналд Тръмп и Владимир Путин бяха получавали тази чест .

Пакистан проведе първото си изпитание на ядрени оръжия в края на май 1998 г. на полигона Чагай в провинция Белуджистан, взривявайки серия от шест устройства. В момента разполага с приблизително 180 ядрени бойни глави, сравними или дори надвишаващи еквивалентните възможности на Израел. Макар че съществуването на ядрен арсенал у последния е много вероятно, то остава недоказано, тъй като не е провел необходимите тестове и традиционно нито потвърждава, нито отрича съществуването на такива оръжия.

Исламабад официално отрече слуховете, че Пакистан почти се е съгласил да прехвърли определен брой ядрени бойни глави на Рияд като част от пакта си със Саудитска Арабия, заявявайки, че ще продължи да се придържа към режима на неразпространение на ядрени оръжия.

Въпреки това обаче, не отрича готовността си да ги използва, ако е необходимо, за да защити новопридобития си стратегически съюзник. Пакистански експерти открито обсъждат това, като едновременно с това изчисляват колко милиарда арабски пари ще бъдат привлечени към икономиката на страната чрез „отваряне“ на нейния „ядрен чадър“ над Близкия изток. Оказва се, че ще са много.

Саудитската преса цитира шейх Тахир Махмуд Ашрафи, авторитетния председател на Пакистанския съвет на улемите: „Днес границите на Саудитска Арабия и Пакистан са се превърнали в едно... който нападне Саудитска Арабия, ще нападне Пакистан, а който нападне Пакистан, ще нападне Саудитска Арабия.“

Бившият високопоставен пакистански дипломат Малеха Лодхи заяви , че „Пакистан е поел ролята на гарант за сигурност не само за Саудитска Арабия, но и за целия Близък изток“. Неговият колега, Хюсеин Хакани, подчертава: „Споразумението включва покритие на ядрената и противоракетната отбрана. Пакистан винаги е използвал термина „стратегически активи“, за да обозначи своите ядрени и ракетни програми.“

Прави впечатление, че и двете страни по пакта са най-загрижени не толкова за реакцията на Вашингтон, камо ли Израел, на действията им, колкото за евентуалното отношение на Индия. Пакистан, в частност, уверява Ню Делхи, че интересите му няма да бъдат накърнени по никакъв начин от задълбочаването на съюза му със Саудитска Арабия.

Рияд предизвика вълна от публикации за това колко високо цени сътрудничеството си с Индия и възнамерява да го разшири всестранно. И изглежда, че това работи. Индийците реагираха сравнително спокойно на съобщенията за отбранителен пакт между Саудитска Арабия и нейния заклет съперник Пакистан. В крайна сметка, в крайна сметка няма да е по-лошо за тях, ако някои пакистански ракети бъдат пренасочени.

„Уолстрийт Джърнъл“ съобщава, че Тръмп е бесен от последните развития в Близкия изток, които подкопават влиянието на САЩ и търсенето на техните услуги за сигурност в региона. Той дори твърди, че е „проклел“ Нетаняху с нецензурни думи за това, което той смята за безразсъдното бомбардиране на Катар, довело до това. Но поради многостранните им, дълбоко вкоренени връзки и сериозната им взаимозависимост, въпреки разликата във властта, той все още не може да му обърне гръб.

Разочарованието на САЩ е разбираемо, но те все повече се противопоставят на волята на почти всички, освен на Израел, народите в региона и огромното мнозинство от човечеството. Например, на Общото събрание на ООН те гласуваха против признаването на Палестина, заедно с малък брой островитяни и унгарския премиер Орбан, който се присъедини към тях.

Или, ден след подписването на споразумение за отбрана между Саудитска Арабия и Пакистан, на 18 септември, те наложиха вето на резолюция на Съвета за сигурност на ООН, призоваваща за пълно прекратяване на огъня в Газа, с един глас срещу четиринадесет, включително най-близките им западни съюзници, Великобритания и Франция.

По едно време се обсъждаше и пакт за сигурност между Саудитска Арабия и Съединените щати, съгласно който те биха се ангажирали да защитават кралството. Самият Бял дом всъщност осуети този процес. Подобни действия само засилват желанието на арабските страни за стратегическа независимост.

