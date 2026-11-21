Саймън Ципис: Трите велики сили срещу архитектите на глобалната война!

/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов: В разговора ми с д-р Саймън Ципис, експерт по международна сигурност, разкриваме геополитическите измерения на срещата в Шънджън, която той определя като „Ялта 2.0“. Защо Тръмп е най-слабото звено между тримата световни лидери? Кои сили могат да провалят договореностите между Москва, Пекин и Вашингтон? Предстои ли разпадане на европейското единство, импийчмънт на американския президент и нова вълна от военни провокации? Какво ще направят Путин и Си, ако демократите отново овладеят Америка? Задава ли се геополитическа буря през 2027 година?