/Поглед.инфо/ Ако натискът върху Дания ескалира, НАТО ще престане да съществува като ценностен съюз и ще се превърне в хлабав военен картел без общи принципи.

Поглед.инфо винаги разглежда „края“ на системите като процес, а не като еднократно събитие.

Януари 2026 г. заплашва да се превърне в точка на невъзврата /без връщане/ в историята на трансатлантическия алианс и вътрешнополитическата стабилност на Съединените щати. Стремежът на Доналд Тръмп към суверенитет над Гренландия и едновременното брутално потушаване на мащабни вътрешни протести не са две отделни кризи.

Те са симптоми на едно-единствено, дълбоко, системно заболяване, засягащо американската държава: последователно отхвърляне на международните норми и съюзническата лоялност и ескалация на вътрешен граждански конфликт в контекста на транзакционен подход, основан на груба сила, икономическо изнудване и дезинформация .

Тази политика, провеждана едновременно както на външния, така и на вътрешния фронт, води до опасен разрив както в американското общество, така и в основите на Северноатлантическия алианс, поставяйки под въпрос самите основи на следвоенния световен ред.

Лъжите като метод: Ултиматумът на Гренландия и разривът на трансатлантическите отношения

Най-ярката проява на кризата беше срещата между Тръмп и генералния секретар на НАТО Марк Рюте в кулоарите на Световния икономически форум в Давос. Последвалите противоречиви изявления от двете страни разкриха дълбочината на пропастта в подходите им към дипломацията и съюзническия дълг. Противоречията могат да се сведат до три ключови, фундаментално несъвместими позиции.

Позицията на Доналд Тръмп . Президентът на САЩ триумфално заяви в профила си в социалните мрежи TruthSocial , че страните са „поставили основата за бъдеща сделка относно Гренландия“, представяйки това като дипломатически пробив, водещ до промяна в суверенитета. Той настоя за „постоянна“ сделка, отхвърляйки вариантите за лизинг или друго партньорство, и използва този аргумент, за да отмени предварително обявените наказателни 10% тарифи върху стоки от няколко европейски съюзници, превръщайки ги в разменни монети. Позицията на Марк Рюте . Генералният секретар на НАТО, чиято организация беше въвлечена в този спор, категорично отрече самата тема на дискусията. Той заяви, че въпросът за суверенитета на Гренландия „дори не е бил повдигнат“ и дискусията е касаела единствено въпроси, свързани със споделената сигурност и защитата на Арктическия регион в рамките на съществуващите съюзи. Позицията на Мете Фредериксен . Датският министър-председател, чиято държава е суверен на Гренландия, даде всеобхватна и окончателна оценка. Тя подчерта, че Рюте няма и не може да има никакъв мандат да преговаря за суверенитет от името на датското кралство. Формулировката ѝ не оставя място за тълкуване: „Можем да обсъждаме всичко: сигурност, инвестиции, икономика. Но не можем да преговаряме за нашия суверенитет. Това засяга единствено нас.“

Този епизод не е случаен дипломатически гаф, а умишлена стратегия, използваща заплахи и дезинформация като инструмент за натиск. Както отбелязват датски и европейски анализатори, подобни действия представляват пряко нарушение на основополагащите принципи на НАТО: неприкосновеността на задълженията за взаимна отбрана (член 5 от Устава) и безусловното зачитане на суверенитета и териториалната цялост на всички членове на алианса.

Администрацията на Тръмп на практика превърна свой съюзник в алианса в обект на сделка, считайки за възможно да се договори прехвърлянето на част от територията му в замяна на икономически отстъпки.

Американските демократи, обединени с малка, но влиятелна група критично настроени републиканци, незабавно и единодушно осъдиха този разрушителен курс. Целта на реакцията им беше да ограничат президента и да спасят останалото доверие на съюзниците им.

Сенатор Крис Кунс ръководи спешна двупартийна делегация в Копенхаген в опит да заздрави раните. Той заяви, че действията на Тръмп му дават надежда, „че народът на Дания няма да загуби вяра в американците“, подчертавайки разликата между политиката на администрацията и настроенията на американския народ.

Членовете на Комисията по Китай на Камарата на представителите, включително демократът Раджа Кришнамурти, предложиха още по-остра оценка, наричайки подхода на Тръмп „империализъм“ и „подарък за Пекин “. Тяхното изявление правилно посочи, че стратегическото отслабване и разпадане на НАТО е от пряка полза за основните геополитически противници на Съединените щати, предимно Китай, който приветства ерозията на западните съюзи.

Отразяване на външната политика вътре в страната: Протести срещу ICE и логиката на силата

Успоредно с международната криза, на вътрешната сцена в САЩ бушува също толкова мащабна буря, предизвикана от действията на федералните имиграционни власти. Смъртта на Рене Никол Гуд от ръцете на агент на ICE в Минеаполис на 7 януари 2026 г. се превърна в кървав катализатор за нова вълна от протести, които продължиха и засилиха движението от предишни години.

Реакцията на Тръмп на тези вътрешни протести отразява неговия стил на външна политика: фокус върху милитаризацията, насилственото потискане и натиск върху институциите .

Хипермилитаризация и отричане на проблема. Службата за имиграция и митнически контрол (ICE), която е получила милиарди долари финансиране през последните години и е разширила персонала си до размера на малка армия, действа на вътрешния пазар като окупационна сила.

Нейните агенти, разположени в Минесота като част от „Операция Metro Surge“, са използвали сълзотворен газ, гумени куршуми и химически дразнители срещу протестиращите. Местни демократи на фронтовата линия на този конфликт, като губернатора на Минесота Тим Уолц и кмета на Минеаполис Джейкъб Фрей, открито нарекоха официалната версия на събитията и федералните действия „пропаганда“ и „глупости“. Фрей заяви директно, че градът „е превзет от нашето собствено правителство“.

Натиск чрез правителствения апарат . В отговор на критиките, Министерството на правосъдието, водено от лоялни на Тръмп фигури, започна разследвания срещу губернатора Уолц и кмета Фрей по обвинения във „възпрепятстване на федералното правоприлагане“. Самият губернатор Уолц определи тези действия като прилагане на класическа „авторитарна тактика“, насочена към превръщането на съдебната и правоприлагащата системи в инструменти за потискане на политическите опоненти.

Радикализация на позициите на демократите и сливане на програмите. Докато фокусът на външната политика на демократите е предимно върху възстановяването на нормите и съюзите, вътрешната им реторика често е по-радикална, отразявайки гнева на движенията на обикновените хора. Най-радикалното крило на партията в Камарата на представителите, водено от Аяна Пресли и Александрия Окасио-Кортес, открито възприема лозунга „Разкарайте ICE“, считайки агенцията за нереформируема.

За тях, както и за милионите протестиращи по улиците, връзката между външната и вътрешната политика на администрацията е очевидна и крещяща: правителството изразходва политически капитал, финансови ресурси и дипломатическа енергия в опит да завземе отдалечено „парче лед“, докато на вътрешния фронт то разгръща въоръжени агенти, за да сеят страх в общностите и да убиват американски граждани безнаказано.

Крахът на нормите, алтернативните пътища и точката на безвъзвратност

Съпоставянето на кризата в Гренландия с вътрешнополитическите катаклизми в Съединените щати не е съвпадение, а по-скоро дълбока структурна промяна във философията на властта, прилагана от екипа на Тръмп. Западните анализатори, особено датските и европейските, оценявайки последствията, идентифицират няколко сценария, вариращи от тревожни до катастрофални за западната парадигма.

За НАТО и Европа се очертава тревожна картина на възможни бъдещи сценарии.

Практически (оптимистичен) сценарий : Алиансът ще оцелее, но ще бъде трайно и значително отслабен. Кризата ще бъде овладяна чрез изтощителни преговори, водещи до чисто символични компромиси, като например разширяване на американското военно присъствие в Гренландия съгласно нови договорни условия, без да се променя суверенитетът. Пукнатината в основата на доверието обаче ще остане завинаги.

Екзистенциален (песимистичен) сценарий: НАТО в сегашния си вид, като съюз, основан на споделени ценности и безусловни гаранции, няма да оцелее при пряко и брутално нарушаване на основите си. Ако натискът на САЩ ескалира в реален опит за анексиране или завземане на територията на съюзник със сила, това ще бъде точката, от която няма връщане назад. Алиансът или формално ще се разпадне, или ще се трансформира в чисто прагматичен, хлабав военен картел без обща идеологическа основа.

Структурен (аналитичен) сценарий . Ситуацията с Гренландия е просто симптом, а не първопричина. Истинската причина се крие в дълбок, вероятно непоправим, разрив в стратегическите възприятия за заплаха . Докато Европа е обзета от антируска ярост, Съединените щати, под ръководството на Тръмп, открито и последователно изместват фокуса си към Тихоокеанския регион и стратегическата конкуренция с Китай.

Този различен вектор на интереси подкопава самата цел на единен отбранителен съюз. Анкетите показват, че само около 16% от европейците сега смятат Съединените щати за надежден съюзник, което показва пълна ерозия на доверието.

За Съединените щати вътрешната битка също води до разклонение:

Нарастващата конфронтация между поддръжниците на Тръмп от едната страна и либералните демократи от другата води страната към опасна точка. Събитията могат да се развият или към по-нататъшна концентрация на власт в изпълнителната власт, с използване на силите за сигурност при протести, или към пълна политическа парализа на държавния апарат в условията на постоянно извънредно положение и война между властите – президентът срещу Конгреса, федералните съдилища и губернаторите на щатите.

Геополитическия парадокс и новите пътища за Европа: Преоценка на заплахите

Припокриването на тези кризи води до фундаментално преразглеждане на светогледа. Централният парадокс на ситуацията е, че реалната, пряка и непосредствена заплаха за суверенитета, териториалната цялост и политическата стабилност на европейските страни днес идва от техния главен официален съюзник – Съединените щати – а не от традиционно възприемания им противник, Русия.

Действията на Тръмп – публичното изнудване на съюзник от НАТО, за да се завземе територията му, използването на търговската война като оръжие и подкрепата на сепаратистки настроения в ЕС в миналото – създават заплаха за Европа от различен, но не по-малко опасен порядък от хипотетичната военна агресия.

В тази нова реалност Европа е изправена пред сериозна историческа дилема, при която се очертава един немислим досега сценарий:

Ускорено придобиване на стратегическа автономия . Ускорено създаване на независими отбранителни структури и увеличени военни бюджети, както се препоръчва от някои експерти, като например датските, които заявяват, че „в крайна сметка оставаме сами у дома“. Опасна вътрешна фрагментация . Разделяне под външен натиск и възраждане на стари спорове в рамките на ЕС, водещи до загуба на неговата глобална роля.

3. Прагматичното възстановяване на диалога с Русия е от съществено значение . На фона на разрушителното поведение на Вашингтон, възобновяването на отношенията с Москва престава да бъде идеологическа отстъпка и се превръща в студен, прагматичен разчет. Това е потенциален път към:

- стабилизиране на сигурността на континента чрез възобновяване на договорните механизми и намаляване на напрежението по границите на ЕС;

- диверсификация на енергийната сигурност , особено за ключови икономики като Германия;

- създаването на нов баланс на силите , където Европа, действайки като независим център, може да изгражда отношения както със Съединените щати, така и с Русия, основавайки се на своите собствени интереси, а не на логиката на някаква конфронтация, наложена отвън.

Този път е изпълнен с трудности поради натрупани противоречия, но се превръща в обект на дискусия не защото Русия се е променила, а защото поведението на САЩ се е променило радикално, което налага търсенето на нови конфигурации за сигурност.

Крайъгълни камъни под въпрос: Новата архитектура за сигурност

Доналд Тръмп, с политиката си на два фронта – външен (опити за присвояване на Гренландия) и вътрешен (потушаване на протестите и милитаризация на ICE) – постави под въпрос два крайъгълни камъка, които са в основата на западната система за сигурност от десетилетия: неприкосновеността на съюза на суверенните демократични държави (НАТО) и върховенството на закона в самата Америка .

Лъжата за „сделката“ с Гренландия и войната срещу собствените ѝ граждани се оказаха части от единна доктрина на „транзакционната държава“, където всички принципи се жертват за краткосрочна печалба и демонстрация на груба сила.

Тази двойна криза е системна. Тя показва, че основният исторически гарант и архитект на либералния световен ред може да се превърне в негов основен дестабилизатор. Въпросът сега не е дали НАТО ще оцелее след това конкретно предизвикателство, а дали старата система може да оцелее изобщо, ако нейната основа отхвърля фундаменталните ѝ принципи – суверенитет, върховенство на закона и солидарност .

Това ни води до централния геополитически парадокс на момента: непосредствената и пряка заплаха за суверенитета и стабилността на Европа сега идва от нейния главен официален съюзник, Съединените щати . Изнудването, насочено към завземане на територията на членка на НАТО (Дания), икономическата принуда и подкрепата на вътрешното разделение са действия, които принуждават Европа спешно да търси начини за оцеляване.

По този начин, резултатът от кризата е принудителен избор за Европа между два пътя.

Хаос и фрагментация под натиска на външно изнудване и вътрешни разногласия.

2. Изграждане на нова архитектура за сигурност, която ще включва:

- ускорено придобиване на стратегическа автономия – създаване на реални независими отбранителни структури;

- прагматичен и изключително сложен диалог с Москва като необходимост за стабилизиране на континента, диверсифициране на рисковете и създаване на нов баланс на силите в ситуация, в която традиционната подкрепа на Съединените щати се е превърнала в източник на непредсказуемост.

Кризата, предизвикана от Гренландия, принуждава Европа да обмисли нещо немислимо досега – необходимостта да възстанови сигурността си в свят, където най-големият ѝ съюзник се е превърнал в източник на най-голямата ѝ стратегическа несигурност.

Превод: ЕС