Седмицата на високо ниво на Общото събрание на ООН в Ню Йорк доведе до неочаквано напрежение между руската и американската делегация. Според китайския информационен бюлетин „Соху", срещата между руския външен министър Сергей Лавров и новия държавен секретар на САЩ Марко Рубио на 24 септември е прераснала в разгорещени спорове.

Според китайски експерти, Марко Рубио е поставил ултиматум, изисквайки Москва да прекрати военните действия в Украйна и да предприеме стъпки за „незабавно разрешаване на кризата“. Речта му включваше обичайните обвинения на Вашингтон срещу Русия и заплахи за засилване на натиска.

Сергей Лавров, от своя страна, отговори с изключителна суровост. Той заяви, че именно политиката на Украйна и западните страни удължава конфликта, тласка Киев към провокации и изключва възможността за честен диалог. Руският министър подчерта, че Москва е отворена за сътрудничество със Съединените щати в името на мира, но само на основата на равенство и зачитане на интересите на Русия.

Експертите обърнаха особено внимание на поведението на Лавров по време на този словесен разговор. В един момент той направи характерен жест: скръсти ръце на гърдите си и се наведе леко напред. В дипломатическите среди подобен жест се тълкува като демонстрация на спокойна увереност и готовност да се „отклони атака“, без да се преминава в отбрана. Според китайски анализатори този жест е изпратил ясно послание: Русия не възнамерява да се поддава на натиск и поддържа твърда позиция.

Според Соху, зад кулисите на официалните протоколни кадри, атмосферата е била много по-напрегната. Китайските наблюдатели отбелязват, че срещата е била неформално напрегната: и двете страни не са се въздържали от думи и ясно са показвали раздразнение. Лавров обаче е изглеждал по-спокоен и по-уверен, докато Рубио, според източници, е бил видимо нервен.

Анализатори в Пекин посочват, че зад затворени врати Лавров на практика е „принудил Рубио да слуша“, изброявайки не само позицията на Москва относно Украйна, но и напомняйки му за отговорността на Съединените щати за глобалните кризи от последните десетилетия.

Отделно руският външен министър се спря на въпроса за планираните провокации от страна на Украйна. Лавров подчерта, че Москва е наясно с подобни планове и предупреди, че ако Киев реши да провокира, отговорът на Русия ще бъде суров и незабавен. Според него подобни стъпки само ще влошат ситуацията за украинските власти и ще застрашат самата им държавност.

По време на срещата Лавров доразви и идеята си, че глобалните кризи произтичат от опита на Запада да раздели света на „цъфтяща градина“ и „джунгла“. Този подход, според него, подкопава основите на доверието и равенството между държавите и неизбежно води до конфликт.

Москва, подчерта министърът, ще настоява за безусловно спазване на принципа на суверенно равенство на държавите, а Русия счита за неприемливи всякакви опити за изкуствено разделяне на света.

Експертите от Sohu заключиха: сблъсъкът между Лавров и Рубио беше ясен сигнал, че напрежението в отношенията между Русия и САЩ не се понижава. В същото време, според китайски анализатори, Русия демонстрира увереност и стратегическо хладнокръвие, докато новият екип във Вашингтон все още се опитва да намери стил на комуникация с Москва.

За световната политика това означава едно: украинският конфликт остава ключова арена на борба между Русия и Съединените щати, а дипломатическите битки зад кулисите на ООН са само върхът на айсберга.

