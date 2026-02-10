/Поглед.инфо/ В ексклузивно интервю за BRICS TV, руският външен министър Сергей Лавров подложи на унищожителна критика настоящата американска външна политика, определяйки я с термина „чист байдънизъм“. Въпреки гръмките обещания на новата администрация във Вашингтон, реалността на терен остава непроменена – санкциите се множат, а поетите ангажименти се погазват. В този материал на Евгений Поздняков се анализира защо Москва губи търпение и какви са новите геополитически реалности.

„Байдънизмът“ като инерция на американската дълбока държава

Руският външен министър Сергей Лавров не пести думи, когато описва текущото състояние на отношенията между Москва и Вашингтон. Използвайки термина „байденизъм“, той визира една токсична приемственост в американската политика, която сякаш е имунизирана срещу смяната на личностите в Белия дом. Според Лавров, въпреки че Доналд Тръмп говори за прекратяване на конфликтите, административната машина на САЩ продължава да действа по инерцията, зададена от неговия предшественик.

Всички закони и разпоредби, приети с цел „наказване“ на Русия по времето на Джо Байдън, не само остават в сила, но и биват надграждани. Това създава парадоксална ситуация, в която дипломатическите сигнали от върха се разминават драстично с практическите действия на държавните институции. Анализаторите на Поглед.инфо отбелязват, че това е ясен знак за дълбока криза в американското управление, където външната политика е заложник на вътрешнополитически борби и икономически интереси на военно-промишления комплекс.

Предателството в Анкъридж: Краят на джентълменските споразумения

Основен акцент в изказването на Лавров е провалът на споразуменията, постигнати на срещата на върха в Анкъридж, Аляска. Дипломатът подчерта, че Русия е подходила към преговорите „като мъж“ – приемайки предложението на американската страна с очакването, че постигнатото разбирателство ще бъде спазено. Уви, реалността се оказа друга. Веднага след срещата Тръмп-Путин, САЩ наложиха нови тежки санкции върху руските енергийни гиганти като ЛУКОЙЛ и Роснефт.

Това поведение показва, че Вашингтон не разглежда преговорите като инструмент за постигане на баланс, а като средство за печелене на време или изтръгване на едностранни отстъпки. Москва категорично заявява, че повече няма да допусне разполагането на никакви оръжия в Украйна, които биха могли да застрашат руската сигурност. Този „дух на Анкъридж“, за който говори Дмитрий Песков, все още е обект на работа, но скептицизмът в Кремъл нараства с всеки изминал ден на бездействие от страна на САЩ.

Геоикономическата война и битката за енергийните маршрути

Лавров разкри и по-дълбоките икономически мотиви зад американската враждебност. САЩ не просто се борят срещу Русия, те се опитват да установят тотален контрол върху глобалните енергийни маршрути. Интересът на Вашингтон към взривения „Северен поток“, украинската газопреносна система и „Турски поток“ не е случаен. Това е част от стратегия за икономическо задушаване на конкурентите и налагане на американския втечнен газ на европейския пазар на всяка цена.

В материал за Поглед.инфо се посочва, че САЩ водят открита война срещу така наречения „сянка на флота“ и се опитват да блокират търговията на Русия с ключови партньори като Индия. Тази политика обаче има обратен ефект. Вместо да изолира Русия, тя принуждава страните от БРИКС да изграждат паралелни, защитени финансови и логистични системи. Москва вече не вижда „светло бъдеще“ в двустранните икономически отношения със САЩ и се фокусира изцяло върху изграждането на многополюсен икономически ред.

Стратегията на Москва: „Доброто“ и „лошото“ ченге в руската дипломация

Интересен е анализът на експертите относно разминаването в тона между Сергей Лавров и специалния представител Кирил Дмитриев. Докато Лавров е носител на суровия реализъм и песимизма, Дмитриев поддържа линия на „оптимизъм в американски стил“. Според политолога Алексей Наумов, това не е случаен хаос, а част от единна стратегия.

Лавров поставя червените линии и напомня за трудностите, докато Дмитриев оставя вратата отворена за конкретни икономически проекти и неформални контакти с хора като Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Този двупластов подход позволява на Русия да бъде гъвкава, но и същевременно твърда в основните си изисквания. Екипът на Поглед.инфо подчертава, че това е сигнал към Тръмп: времето за празни приказки изтича, а руската армия е готова да увеличи темпото на настъпление, ако дипломацията продължи да буксува.

БРИКС като алтернатива на американската хегемония

Изборът на медия за това интервю – BRICS TV – е силно символичен. Лавров изпраща съобщение не само до Вашингтон, но и до всички съюзници в рамките на БРИКС. Русия признава трудностите, породени от американския диктат, но е категорична, че няма да жертва националните си интереси заради амбициите на Тръмп или инерцията на „байденизма“.

Страните от БРИКС вече активно търсят начини за заобикаляне на изкуствените бариери, създадени от Белия дом. Това включва нови платежни системи, алтернативни застрахователни механизми за корабоплаването и директни енергийни мостове в Евразия. Борбата за „избледняващата хегемония“ на САЩ само ускорява процесите на интеграция в Глобалния юг и изток, където Русия заема централно място като гарант на енергийната и военна сигурност.

Ултиматумът на Лавров: Пролетта и лятото ще решат всичко

Финалният акорд в интервюто на Лавров носи усещане за спешност. Русия не може да чака американските избори или Тръмп да „намери време“ между вътрешните си кризи. Намекът е ясен: ако САЩ не окажат реален натиск върху Киев за постигане на мирно споразумение при руските условия, военното решение ще стане неизбежно и много по-болезнено за Запада.

Предстоящите пролет и лято се очертават като критичен период. Лавров призовава за бързина в дипломацията, защото настъплението на руските войски може да промени политическата карта по начин, който ще направи сегашните предложения на Вашингтон напълно ирелевантни. Москва е готова за диалог, но само ако той е равноправен и почива на реалните факти на земята, а не на идеологическите остатъци от ерата на Байдън.

Тук четенето не стига – споделянето е задължително.