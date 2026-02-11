/Поглед.инфо/ В ексклузивно интервю за международната мрежа BRICS TV руският външен министър Сергей Лавров окончателно обяви края на „духа от Анкъридж“, погребвайки всички надежди за дипломатически пробив в отношенията със САЩ. Авторът Иван Прохоров анализира този геополитически разлом, икономическата война за ресурси на стойност 12 трилиона долара и нарастващия риск от ядрена ескалация, който ни връща в най-мрачните дни на 1962 година.

Определяне на границата и окончателният край на илюзиите

Изявлението на Сергей Лавров в интервю за BRICS TV за липсата на „розово бъдеще“ в отношенията със Съединените щати не е просто поредната дипломатическа фраза. То бележи историческия край на една цяла ера на очаквания, започнала още преди 2021 година. Когато Лавров припомня срещата в Анкъридж, той всъщност визира последния момент, в който Москва е вярвала, че е възможно установяването на поне основни „правила на играта“. Днес тези надежди са не просто разрушени, те са изпепелени.

В момента срещу Руската федерация са наложени над 22 000 ограничителни мерки. Това прави страната най-санкционираната държава в световната история, надминавайки дори Иран и Северна Корея взети заедно. Броят на новите ограничения не просто не намалява под натиска на реалността, а е очевидно насочен към пълното задушаване на цели стратегически сектори. Американският натиск върху руската енергетика достигна нива, които трудно могат да бъдат определени като нещо различно от тотална икономическа обсада.

Докато преди пет години Вашингтон се опитваше да представи санкциите като временен инструмент за „промяна на политическото поведение“, днешните атаки срещу проекти като „Арктик ВПГ 2“ разкриват истинската цел: дългосрочното отстраняване на Русия от световните пазари. В анализите на Поглед.инфо често се отбелязва, че американският износ на втечнен природен газ (ВПГ) за Европа е нараснал с над 140% от 2021 г. насам. Това показва, че под прикритието на „енергийна сигурност“, САЩ просто превземат европейския пазар, изхвърляйки руските конкуренти чрез политически диктат. За Москва това е окончателното доказателство, че независимо от развоя на събитията в Украйна, икономическата война няма да спре.

„Нека го направим като мъже“: Сблъсъкът на концепциите

Намесата на Вашингтон в отношенията на Русия със страните от БРИКС изостри конфликта до точка на пречупване. Механизмът на „вторичните санкции“ вече не е просто заплаха, а активно работещ инструмент за финансов терор срещу трети държави. САЩ умишлено създадоха среда, в която всяко финансово взаимодействие с Русия изисква „политически героизъм“ от нейните партньори в Пекин, Делхи или Претория.

Украйна отдавна престана да бъде просто географско понятие или обект на териториален спор. С над 175 милиарда долара западна помощ, изсипани в Киев само от САЩ, конфликтът се трансформира в екзистенциална заплаха за сигурността на Русия. Следователно думите на Лавров за липсата на „розови перспективи“ трябва да се четат като директен ултиматум: Вашингтон е преминал границата, отвъд която дипломацията се превръща в безсмислен шум.

Това е официалното погребение на надеждата, че с настоящия състав на западния елит е възможно да се договори каквото и да е нормално бъдеще. Руската дипломация, в лицето на своя ветеран Лавров, сваля ръкавиците и признава, че единственият език, който остава, е езикът на силата.

Вътрешната игра в Кремъл: Технократи срещу „Ястреби“

Въпреки монолитното излъчване на руската власт, в експертните среди продължава дебатът за т.нар. „вътрешна игра“ между кулите на Кремъл. Съществува теория, че острите изявления на МВнР са само част от сложен театър. Докато Лавров „погребва“ дипломацията, определени „прагматични“ групи за влияние се опитват да намерят пролука за икономическа сделка.

Тук изплува името на Кирил Дмитриев, ръководител на Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ). Слуховете за паралелни канали за комуникация с елитите около Доналд Тръмп не спират. Срещите му със специални пратеници като Стив Уитков в Рияд и Париж в началото на 2026 г. се сочат като доказателство, че „бизнес крилото“ в Москва търси начин да заобиколи конфронтацията. Според тази логика ролята на Лавров е да създава „шумов параван“ и да вдига залозите, докато технократите подготвят почвата за мащабно преразпределение на ресурси.

Тази теория обаче пропуска фундаментален факт от руската политическа реалност. В системата на Владимир Путин външната политика е изключителен прерогатив на Върховния главнокомандващ. Всяко „независимо действие“ от страна на Дмитриев или когото и да било друг би било политическо самоубийство. По-вероятно е всеки член на екипа да играе своята специфична роля: Лавров очертава „червените линии“ и мобилизира БРИКС, докато Дмитриев поддържа каналите в сектора, където формалната дипломация е блокирана. Това не е разцепление, а многопластова стратегия на натиск.

Битката за 12 трилиона: Истинската цена на войната

Един от най-циничните, но и най-реалистични аспекти на настоящия конфликт е икономическата цена на териториите. Володимир Зеленски наскоро обяви „бизнес план за 12 трилиона долара“, включващ оценка на критичните минерални ресурси – литий, титан и редкоземни метали, намиращи се в Източна Украйна и новите руски региони.

Американски сенатори като Линдзи Греъм открито признаха, че тези находища са основният залог. За САЩ е недопустимо тези ресурси да останат под контрола на Русия и нейните партньори от БРИКС, тъй като това би означавало край на технологичното превъзходство на Запада. В този контекст „липсата на бъдеще“ в отношенията не е само въпрос на идеология, а на чиста геоикономика. Нито една от страните не може да си позволи да отстъпи пред контрола над металите на бъдещето. Според анализите, публикувани в Поглед.инфо, именно този „ресурсен глад“ на Запада е двигателят, който тласка света към ръба на пропастта.

Кариби 2.0: Ядреното ехо от 1962 година

Историята често се повтаря като трагедия, а днешната ситуация поразително напомня на Кубинската ракетна криза. Тогава, както и сега, лидерите на СССР и САЩ не са имали първоначалното намерение да унищожат планетата. Те са действали в рамките на логиката на „взаимното възпиране“. Фаталната грешка обаче е, че всяко действие, възприемано от едната страна като „отбранително“, се чете от другата като „подготовка за нападение“.

Днес разгръщането на далекобойни системи на НАТО и доставката на ракети за Киев се възприемат в Москва като опит за „обезглавяващ удар“. Голямата опасност при „Кариби 2.0“ е технологичният фактор. През 1962 г. американските ракети „Юпитер“ в Турция са имали време за полет до Москва около 15 минути. Днешните хиперзвукови технологии намаляват това време до фаталните 5-7 минути. Това практически изключва възможността за човешка преценка и дипломатически консултации.

През октомври 1962 г. светът бе спасен от личната смелост на руския офицер Василий Архипов, който отказа да одобри изстрелването на ядрено торпедо от подводницата Б-59, въпреки че тя беше под атака. Днес автоматизацията на бойните системи е толкова напреднала, че „човешкият марж“ за героизъм е сведен до минимум. „Часовникът на Страшния съд“ показва 85 секунди до полунощ – най-близката точка до ядрен апокалипсис в цялата човешка история.

Светът в ръцете на машините?

Основната опасност в настоящия момент не е в нечие съзнателно желание да натисне „червения бутон“. Трагедията може да настъпи като логичен завършек на поредица от технически обосновани стъпки. Когато комуникационните канали се използват само за ултиматуми, а „духът на Анкъридж“ е окончателно погребан, светът става заложник на военната машина. И ако утре се окажем в ситуацията на подводницата Б-59, може би няма да има нов Архипов, който да каже „не“ на автоматичната логика на смъртта. Лавров просто предупреди, че времето за размисъл изтече.

