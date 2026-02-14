/Поглед.инфо/ В своя нов анализ за изданието „Политика“ известният експерт Юрий Мавашев разглежда мащабните амбиции на Реджеп Ердоган да превърне Турция във водеща военна сила чрез проекта за изтребител пето поколение KAAN. Докато Анкара търси милиарди от Саудитска Арабия, Хакан Фидан хвърли бомбата за възможна ядрена надпревара в Близкия изток.

Амбициите на Ак-Сарай: Между технологичния скок и финансовата реалност

На 10 февруари 2026 г., в рамките на мащабното изложение World Defense Show в Рияд, Турция и Саудитска Арабия направиха поредната крачка към стратегическо сближаване. Подписаният меморандум за съвместно производство на многоцелевия хеликоптер T625 GÖKBEY е ясен сигнал, че Анкара не просто търси пазари, а се опитва да изгради технологичен мост към Залива. Зад кулисите на тези бляскави церемонии обаче стои една по-прагматична и дори отчаяна нужда – търсенето на огромен финансов ресурс за спасяването на националната програма за изтребител пето поколение KAAN (преди известен като TF-X).

Президентът Реджеп Тайип Ердоган, известен със своя политически инстинкт за оцеляване, даде да се разбере, че сътрудничеството с Рияд е „въпрос на време“. В разговори с журналисти на борда на президентския си лайнер, той подчерта, че проектът KAAN е символ на турската инженерна и отбранителна автономия. Но в анализите на Поглед.инфо често се подчертава, че между политическата риторика и икономическата реалност в Турция зее огромна пропаст. Истината е, че Ак-Сарай спешно се нуждае от партньор с „дълбоки джобове“, който да сподели тежестта на разработка, оценена на над 12 милиарда долара.

Проблемът с „сърцето“ на изтребителя: Двигателната зависимост

Един от най-критичните аспекти на проекта KAAN е неговата задвижваща система. В момента прототипите използват американските двигатели General Electric F110 – същите, които задвижват остарелия флот от F-16. Парадоксът е очевиден: Турция иска да създаде изтребител, който да я направи независима от Вашингтон, но самото „сърце“ на машината остава американско. Хакан Фидан, настоящ министър на външните работи и бивш шеф на разузнаването, открито призна, че САЩ отказват да доставят двигатели за серийното производство на националната програма.

Това признание отприщи вълна от политически дебати. Анкара трескаво проучва варианти за сътрудничество с британски (Rolls-Royce) и дори украински компании, но окончателно решение няма. Без международен партньор, който да инвестира в развойната дейност на „национален“ двигател, цената на всяка единична бройка KAAN може да скочи до непосилни за турския бюджет нива – над 100 милиона долара. Ето защо Саудитска Арабия не е просто клиент, а спасителен пояс.

Азербайджанският мираж и прагматизмът на Залива

През 2023 г. Турция обяви с голям шум Азербайджан за свой основен партньор в проекта KAAN. Подписаните протоколи обаче останаха по-скоро на ниво политическа декларация. До момента Баку не е поел конкретни финансови ангажименти, които да облекчат бремето върху турската лира. Експертите на Поглед.инфо отбелязват, че волатилността на турската валута прави вноса на критични компоненти за ВПК изключително скъп, което принуждава Ердоган да прави компромиси, които преди години биха изглеждали немислими.

В Рияд ситуацията е по-различна. Саудитска Арабия, в рамките на своята стратегия „Визия 2030“, се стреми към локализация на отбранителното производство. Но саудитците са известни и със своята мудност при реализиране на инвестиционни обещания. Въпреки оптимизма на Ердоган, до момента имаме само хеликоптери, докато истребителят KAAN остава в сферата на „възможното бъдеще“.

Сензацията на Фидан: Ядрената карта на масата

Може би най-стряскащият елемент в последните събития е изявлението на Хакан Фидан относно стратегическата ситуация в региона. Министърът предупреди, че ако някоя държава в Близкия изток се сдобие с ядрено оръжие (визирайки Иран), Турция няма да остане безучастна и ще се включи в надпреварата за „ядрената бомба“. Това е радикално отклонение от досегашната доктрина на Анкара като член на НАТО.

Това изявление трябва да се разглежда в контекста на слуховете за нов отбранителен пакт между Турция, Саудитска Арабия и ядрения Пакистан. Агенция Bloomberg вече съобщи за сондажи за създаване на т.нар. „мюсюлманско НАТО“. Идеята е ясна: Турция дава технологии и инженерна мощ, Саудитска Арабия – финансиране, а Пакистан – ядрено „know-how“ и стратегическа дълбочина.

Геополитическите препятствия пред „Мюсюлманското НАТО“

Въпреки амбициозния план, реализацията на подобен троен съюз е изправена пред огромни предизвикателства. На първо място, интересите на Анкара, Рияд и Исламабад често се разминават. Докато Турция се опитва да балансира между Русия и Запада, Саудитска Арабия внимателно калибрира отношенията си с Израел и САЩ.

Освен това, закупуването на Eurofighter Typhoon от Великобритания през октомври 2025 г. показва, че Турция все още не е готова напълно да скъса с европейските оръжейни системи. KAAN е проект за бъдещето – неговото реално влизане в строй се очаква не по-рано от средата на 30-те години на този век. Дотогава Ердоган ще трябва да танцува по тънкото въже между финансовата зависимост от арабския свят и технологичния диктат на Запада.

В заключение, турският военен експорт е в критична точка. Амбициите са гигантски, но амуницията – в случая финансовата и технологична обезпеченост – е под въпрос. Дали KAAN ще се превърне в „турския F-35“ или ще остане скъп паметник на неоосманските мечти, зависи от това дали Рияд ще отвори кесията си и дали Анкара наистина е готова да заложи на ядрената карта.

Какво мислите: възможно ли е Турция да изгради военна независимост без подкрепата на НАТО? Споделете в коментарите!

